El Samsung Galaxy S24 será una bestia: se filtra el chip Snapdragon 8 Gen 3 'for Galaxy' que usará en exclusiva

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

(SM8650 - AB)

- 1 x 3.3GHz Cortex X4

- 5 x 3.2GHz/3GHz Cortex A720

- 2 x 2.3GHz Cortex A520



Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

(SM8650 - AC)

- 1 x 3.4GHz Cortex X4

- 5 x 3.15GHz/2.96GHz Cortex A720

- 2 x 2.27GHz Cortex A520



Overclocked GPU for better AI