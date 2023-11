Esta es la única forma de usar el móvil mientras conduces sin que te multe la DGT

La precaución y la concentración al volante es un tema muy importante. En España se produjo un aumento de accidentes mortales en el pasado 2022 respecto al año anterior, y hay varios factores de riesgo que provocan que estos sigan teniendo lugar. Uno de ellos son las distracciones al volante, como mirar el móvil mientras se conduce.

Esta acción está terminantemente prohibida, y puede castigarse con una multa de 200 euros y la pérdida de puntos en el carnet, incluso aunque el móvil se encuentre en el soporte. Acciones como cambiar de canción en Spotify, iniciar una ruta o mandar un mensaje por WhatsApp son sancionables, y la DGT lo considera una de sus prioridades en lo que se refiere a seguridad vial.

Es importante conocer cuál es la manera legal de manipular uno de estos dispositivos, puesto que de lo contrario puede acarrear multas de hasta 200 euros —100 si se efectúa en pronto pago— y hasta 6 puntos en el carnet de conducir. Existen varios tipos de sanciones en función de la infracción que se haya cometido, aunque el uso del móvil se mantiene como una sanción grave.

Lo que no se puede hacer

La tecnología en los coches ha avanzado tanto que actualmente hay muchos modelos en los que ni siquiera se necesita un móvil para acceder a funciones como poner música o establecer una ruta, ya que cuentan con pantallas inteligentes. Sin embargo, a efectos de su uso, se considera lo mismo una pantalla integrada que un soporte para el móvil.

No está permitido manipular ni un smartphone ni una pantalla inteligente mientras se está conduciendo, "excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos", dice la ley. La manera correcta de hacerlo es parar el coche en una zona habilitada para ello.

Soporte para el móvil en el coche

Hay que tener en cuenta que esto no aplica cuando se para en un semáforo o en un atasco, ya que hay que estacionar el coche totalmente. En caso de que se reciba una llamada, sí está permitido cogerla utilizando el asistente virtual o bien controles que vayan fijados al volante del coche.

Hasta 200 euros de sanción

La reforma de la Ley de Tráfico contempla varios supuestos a la hora de sancionar, un mal uso del móvil o la pantalla del coche mientras se conduce. Incluso es posible recibir una multa por tener un soporte mal colocado, que si dificulta la visión del conductor es sancionable con 80 euros.

El resto de multas cuentan con un importe de 200 euros, aunque la retirada de puntos es distinta en cada caso. La más cuantiosa es la de utilizar el móvil sujetándolo con la mano, puesto que conlleva la retirada de 6 puntos, sin importar para que se esté utilizando.

En caso de utilizar el móvil mientras está en el soporte y el coche está en marcha, se le quitarán al conductor tres puntos, la misma cantidad que se utilizan auriculares o si lleva el móvil puesto entre el casco y la cabeza, en caso de los motoristas. Y es que, se considera que utilizarlo en el soporte es menos peligroso —e igual de prohibido— que hacerlo mientras que se tiene en la mano, de ahí que la retirada de puntos sea menor.

La única manera: usar un asistente

Gracias a los asistentes de voz como Google Assistant, Alexa o Siri, es posible acceder a ciertas funcionalidades sin tener que utilizar las manos para activarlas y sin tener que desviar la mirada de la carretera. Esta es la única manera legal de utilizar el móvil mientras se conduce, y puede evitar más de una multa y más de un accidente, puesto que para manipular el móvil mientras se conduce, es necesario desviar la vista de la carretera con el peligro que eso supone.

Google Assistant en pantalla de coche

En caso de no tener el móvil vinculado con el coche y que se necesite el altavoz, se le puede indicar a Google Assistant que encienda el altavoz justo después de decirle el nombre del usuario al que se quiere llamar. Para poder usar el asistente correctamente en el coche, es necesario que esté activada la opción de iniciarlo mediante la voz, ya que de esta manera no es necesario manipular el teléfono con las manos. Se puede iniciar el asistente diciendo el comando "Ok, Google".

Poner música, hacer que Google Maps trace una nueva ruta o incluso leer las notificaciones son algunas de ellas. Los asistentes virtuales cuentan con una gran cantidad de comandos que pueden ser de utilidad en esta situación, como el de hacer llamadas. Basta con que le digas "llama a" seguido del nombre de algún contacto de la agenda para que comience la llamada. También es capaz de poner una canción, disco o lista de reproducción en Spotify, y ni siquiera habrá que mirar la pantalla del dispositivo.

A lo largo del día no es extraño que todo el mundo reciba ciertos avisos en el móvil que son poco importantes, como ofertas de tiendas online o nuevas llegadas a catálogos de servicios en streaming. Se trata de notificaciones que pueden ser interesantes en otro momento, pero no mientras se conduce. Es por eso que aquellas personas que sientan la necesidad de mirar cada vez que suena el móvil deberían silenciar el dispositivo y dejar la curiosidad para cuando lleguen a su destino.

