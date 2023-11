Nuevo Google Maps ya está aquí con Android Auto 10.8: viene con un rediseño completo de la app

Si tuviésemos que elegir una app imprescindible para el coche, la versión de Google Maps para Android Auto probablemente sería la principal candidata. Esta es la app que mejor demuestra el potencial de la plataforma, y la gran ventaja de tener las apps del móvil directamente en la pantalla del coche.

En Google lo saben, y por eso, Maps ha recibido mucho cariño en los últimos meses, con nuevas funciones y cambios en la interfaz que intentan crear una experiencia más fácil de usar. Y ahora, llega el mayor cambio hasta la fecha, que requiere la instalación de la última versión de Android Auto.

Y es que esta semana se ha producido el lanzamiento de Android Auto 10.8. A diferencia de otras versiones anteriores, que sólo introdujeron pequeños cambios difíciles de notar por los usuarios, esta versión llega con un gran cambio en la app de Google Maps.

Nuevo Google Maps

El nuevo diseño de Google Maps está llegando primero a unos pocos usuarios que ya tienen Android Auto 10.8 instalado en su móvil, además de la versión 11.104.0100 de Google Maps aunque no está claro si esos son requisitos para usarlo; como es habitual, Google no ha revelado los cambios en la nueva versión de la app, así que los usuarios no tienen más remedio que explorar el sistema cada vez que hay una actualización para ver si ha cambiado algo.

Y en este caso, sí que ha cambiado. Los cambios afectan principalmente a la interfaz de Google Maps, como revelan en 9to5Google, con un aspecto más moderno y que encaja mejor con el resto del diseño de Android Auto. Hasta ahora, Google Maps usaba el diseño antiguo y conocido por todos los usuarios de la app móvil; pero eso chocaba con la interfaz de Android Auto.

Nueva interfaz de Google Maps en Android Auto 10.8 9to5Google

Por ejemplo, uno de los mayores cambios es que ahora Google Maps se adapta a la nueva barra lateral que fue lanzada hace un par de versiones; esta barra contiene varios botones con accesos directos a la configuración y a funciones como el botón de silencio y los botones para ampliar la imagen. Ahora, estos botones están mejor integrados y flotan en la parte izquierda de la app, evitando que otros elementos se superpongan. Hablando de otras partes de la interfaz, el diseño de la ventana emergente que muestra la duración del viaje y la hora a la que vamos a llegar ha cambiado, moviendo la posición de algunos botones y manteniéndose flotando sobre el mapa en vez de pegado a la esquina.

Recordemos que Google Maps para Android cambió su diseño hace poco, con un polémico cambio de colores que la hacen más parecida a Apple Maps; las primeras capturas indican que, por ahora, no se han adoptado en la versión de Android Auto, aunque probablemente será cuestión de tiempo.

