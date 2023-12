Adiós a Windows 10: Microsoft anuncia cuándo matará el sistema operativo más usado en ordenadores

Aunque Windows 11 fue lanzado hace ya más de dos años como una actualización gratuita, sigue sin ser el sistema operativo más usado en ordenadores; ese honor lo tiene su predecesor, Windows 10, que según los datos de StatCounter aún posee el 71,64% de la cuota de mercado. Pese a eso, hoy Microsoft ha confirmado que va a abandonar el soporte de Windows 10 el próximo 14 de octubre de 2025.

Que Windows 10 sea más popular que Windows 11 no es algo que debería sorprendernos, y no es la primera vez que la compañía de Redmond se encuentra con un problema semejante. Recordemos que Microsoft introdujo nuevos requisitos de sistema con Windows 11, que de manera efectiva obligan al usuario a tener un ordenador relativamente moderno; aunque la compañía ha relajado algunas de las exigencias, es inevitable que una buena porción de los usuarios haya elegido mantenerse con su ordenador actual y con Windows 10.

A eso hay que sumar los usuarios que prefieren Windows 10, un sistema más simple pero también más ligero y que sigue siendo el favorito de los jugadores según la última encuesta de Steam. Por último, hay usuarios que no pueden actualizar, como los empresariales que dependen de que la empresa en cuestión haga una migración masiva de todos sus ordenadores, algo que requiere tiempo y sobre todo, dinero, para hacerlo correctamente sin perder datos ni compatibilidad con programas y servicios clave.

El fin de Windows 10

A los lectores más veteranos les sonará mucho esta situación; es exactamente lo mismo que ocurrió con Windows XP, que siguió siendo uno de los sistemas más populares muchos años después de que sus sucesores fuesen lanzados. Eso obligó a Microsoft a continuar dando soporte al sistema, bajo riesgo de dejar decenas de millones de ordenadores completamente abandonados.

Es una historia que Microsoft quiere evitar a toda costa que se repita, y de ahí la agresiva decisión de dar fin al soporte de Windows 10 el 14 de octubre de 2025; a partir de esa fecha, el sistema seguirá funcionando como siempre, pero dejará de recibir actualizaciones de cualquier tipo, incluyendo las de seguridad. Por lo tanto, no será recomendable seguir usándolo, ya que podríamos sufrir ataques usando nuevas técnicas o agujeros de seguridad descubiertos a partir de entonces. Tampoco recibiremos ninguna de las novedades desarrolladas por Microsoft; por ejemplo, Copilot ha llegado a Windows 10, pero una función semejante no llegará a partir de la fecha límite.

Microsoft Copilot llegará a Windows 10 Manuel Ramírez El Androide libre

En realidad, el fin de soporte de Windows 10 no es ninguna sorpresa, ya que esas cosas se deciden con mucha antelación y no son un secreto; pero siempre cabía la posibilidad de que Microsoft ampliase el plazo de soporte, algo que finalmente no ha decidido. Sin embargo, eso no significa que todos los usuarios de Windows 10 vayan a ser abandonados a su suerte.

Y es que hoy Microsoft también ha anunciado un nuevo plan de soporte extendido para Windows 10; el programa ESU (Extended Security Updates) promete tres años de actualizaciones mensuales, hasta el 2028, siempre y cuando paguemos. Este programa, que también incluye soporte técnico, está dirigido principalmente a empresas que no quieren, o no pueden, actualizar todos sus equipos en un plazo tan corto de tiempo, y no a usuarios individuales. Sin embargo, Windows realmente no quiere que las empresas usen este plan, y se espera que el precio del plan sea elevado y requiera el pago por cada ordenador por separado, como ocurrió con el soporte extendido de Windows 7.

Por lo tanto, para la inmensa mayoría de los usuarios, el 14 de octubre de 2025 es la fecha límite para actualizar a Windows 11 o comprar un ordenador nuevo si el que tenemos no es compatible. También hay que tener en cuenta que el año que viene se espera el lanzamiento de Windows 12, que aprovechará los nuevos procesadores para IA, así que esa puede ser una buena oportunidad para cambiar de PC antes del fin de Windows 10.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan