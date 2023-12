Qué es un botón inteligente: el pequeño dispositivo que tendrías que tener en casa para automatizarla

La domótica se ha expandido en España de la mano de las soluciones de Google y Amazon para el gran público, aunque hay otras mucho más avanzadas, que suelen ser las preferidas por los profesionales. Pero en casa ya construidas, lo normal es usar sistemas de seguridad, altavoces inteligentes y control de la iluminación.

Todo eso se complementa con dispositivos como los enchufes inteligentes, que permiten controlar calefactores y ventiladores, por ejemplo. De esa manera se pueden convertir aparatos que ya están en casa en dispositivos que se controlan remotamente. Pero para encenderlos o apagarlos se sigue necesitando o el móvil o un altavoz inteligente.

[Ikea y sus tres nuevos sensores para el hogar inteligente: cuestan menos de 10 euros y así funcionan]

Son muchos los que miran con recelo este tipo de dispositivos por la privacidad. Siempre se puede silenciar el micrófono o apagar la cámara, pero aún así hay gente que prefiere no tenerlos en casa. En ese caso el control domótico puede pasar por los botones inteligentes.

Qué son los botones inteligentes

Este tipo de dispositivos son aparatos muy sencillos que se integran en la domótica de las casas para activar o desactivar ciertas acciones y rutinas. Son elementos, normalmente, de plástico, que disponen de un pulsador, y que se conectan a la red Wifi de la casa o a un controlador de la marca en cuestión. Se pueden asimilar a los botones de un mando a distancia, o a los pulsadores de la luz, con la ventaja de que se pueden programar.

Hay muchos tipos de botones, algunos con un pulsador y otros con varios, algunos con LEDs de información y otros con pequeños iconos serigrafiados. La mayoría de marcas de electrónica que se han acercado a la domótica, como Tapo, Xiaomi o Phillips, disponen de algún modelo.

Botón de Xiaomi

Su batería suele ser una pequeña pila de botón que le da autonomía de hasta un año, e incluso más en algunas ocasiones. Recientemente en EL ESPAÑOL - El Androide Libre se ha analizado la Samsung Galaxy SmartTag 2, un localizador que además es un botón inteligente, siendo esa función una de las mayores diferencias con otros localizadores como las Apple AirTags.

Qué pueden hacer

La función de este tipo de aparatos está clara: replicar un comando que se puede ejecutar desde el móvil, o desde un altavoz. La ventaja es que se pueden poner estos botones en lugares donde normalmente no tengamos ni el móvil ni haya altavoces. Por ejemplo, puede servir para apagar las luces de una habitación, o para cambiar el color de las mismas.

Botón de IKEA

También pueden servir como controlador de un ventilador o calefactor que se use en casa pero que no cuente con mando a distancia. Si se conecta a un enchufe inteligente el botón sirve como mini mando a distancia. Además, en el caso de que se tenga un calefactor inteligente, como el de Xiaomi, pero no un altavoz inteligente, se podrá controlar desde el botón.

También puede servir para subir las persianas o activar la cafetera nada más salir de la cama, y que la bebida se vaya haciendo mientras se realizan las rutinas diarias. IKEA dispone de uno, compatible con su ecosistema, que incluye pegatinas para recordar cuál es el uso de ese botón en cuestión. Esta característica no viene de serie en la mayoría de botones, pero es algo que se puede hacer de manera artesanal si ayuda a diferenciar los botones que haya por la casa.

Botón en una pared

El en caso de Xiaomi, los Mi Wireless Switch se integran con todo el ecosistema de productos compatible con Xiaomi Home, su aplicación de domótica. Esto hace que se pueda convertir en un control remoto de sus aspiradoras, de la licuadora, el calefactor, la freidora de aire o el radiador.

Cuánto cuestan

Este tipo de dispositivos se pueden encontrar en numerosas tiendas online, como Amazon, con precios que varían mucho en función de la marca, del tipo, así como del modelo. Pueden ir desde los 10 a los 40 euros. Algo importante es que muchas veces este tipo de dispositivos depende de un HUB o controlador que haga de puente. Pasa en el caso de Tapo, Xiaomi o Phillips. Una opción es comprar uno que tenga el nuevo protocolo Thread, aunque son más caros.

Samsung Galaxy SmartTag 2

Con todo, hay que tener cuidado con el tipo de botón que se compra, y saber si alguno de nuestros productos es compatible con él. Por ejemplo, la SmartTag 2 de Samsung sólo es compatible con los dispositivos que se integran en SmartThings, que es la plataforma de domótica de la empresa coreana.

¿Merece la pena?

Este tipo de producto lleva mucho tiempo en el mercado, cuando la domótica empezaba a despuntar y ni Google ni Amazon habían lanzado sus altavoces inteligentes. El lanzamiento de los Google Home y Amazon Echo lo cambió todo, porque permitió tener cientos de comandos disponibles solo con la voz.

Desde entonces, este tipo de botones inteligentes han cambiado su enfoque. Son útiles en zonas donde no haya altavoces, por el motivo que sea, como el garaje, para cerrar una puerta. También tienen relevancia en estancias donde la privacidad sea mayor, y no queramos ni cámaras ni micrófonos. Aún así, se podrán controlar los diferentes aspectos de la casa, gracias a estos dispositivos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan