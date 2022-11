12 dispositivos domóticos que uso a diario y te recomiendo

La domótica se ha convertido en algo normal en mi día a día. No obstante, no uso dispositivos complejos porque soy consciente de que mi pareja no es tan tolerante como yo a los fallos de los dispositivos, así que me he centrado en aparatos que funcionan bien y, sobre todo, que son compatibles con el ecosistema de Amazon y de Google.

Bombillas inteligentes

Empezamos por un clásico, las bombillas inteligentes. Hay muchos modelos, pero os aconsejo que compréis todas del mismo fabricante o, al menos, compatibles con la misma aplicación. Normalmente, Smart Life o Tuya son las que más opciones tienen.

No obstante, Xiaomi tiene las de Yeelight, que son muy competentes y llevo usando desde hace más de cuatro años sin fallos.

Aspiradora con guiado láser

El segundo producto son las aspiradoras inteligentes con guiado láser. Una opción algo más barata son las que tienen guiado por cámara. Es importante esto para que limpien de la forma más rápida y, además, que no dejen ningún rincón por limpiar.

Amazon Echo Dot

El primer altavoz que voy a recomendar es el Amazon Echo Dot, porque tiene un precio increíble. Si quieres más funciones y no te importa pagar algo más puedes optar por el modelo de 5ª generación que analizamos hace poco. Es perfecto para habitaciones pequeñas.

Google Nest Mini

Si quieres algo similar al Echo Dot, pero tu ecosistema es de Google, has de echar un ojo al Google Nest Mini, que en oferta no llega a los 30 euros. Eso sí, ten en cuenta que el alcance de sus micrófonos no es tan potente como en un Nest Audio, por ejemplo.

Google Nest Hub

Pasamos a los altavoces con pantalla. En este caso uso el Google Nest Hub tanto en el dormitorio como en la habitación principal. Es perfecto para controlar la lista de la compra, ver recetas, controlar las lámparas de la habitación ni hablar...

Enchufes inteligentes

Otro producto que exprimo a diario son los enchufes inteligentes. Tengo uno para el calefactor del despacho, otro para el flexo, otro para la lámpara del salón, otro para el termo...

De nuevo, hay muchas opciones, pero os recomiendo que sean compatibles todos con la misma aplicación.

Broadlink RM irda o irda+RF

Un producto que siempre recomiendo es el Broadlink RM, un aparato que sustituye a tus mandos a distancia, incluyendo el de la puerta de garaje si compras la versión con radiofrecuencia.

Chromecast con Google TV o Fire TV

Reconozco que esto no es algo que use a diario... porque mi TV tiene Android TV. Si no fuera así desde luego que me compraba uno de los múltiples productos que tienen Google y Amazon. Según el ecosistema que tengas en casa te interesará más uno u otro.

Google Wifi o Nest Wifi

Si tienes un problema con la cobertura de tu wifi lo mejor es que compres un router mesh, es decir, un router en malla. Yo uso el Google Nest Wifi, con un satélite de Google Wifi donde es necesario. Si quieres algo más potente mira el Nest Wifi Pro que probamos hace unos días.

Timbre inteligente

Reconozco que no esperaba usar tanto este producto, pero me ha resultado muy conveniente. Es el timbre inteligente de eufy con doble cámara. Con todo, si quieres algo más sencillo hay múltiples modelos en Amazon.

Echo Dot con reloj

Antes hablamos del Echo Dot de Amazon, el altavoz inteligente más barato. Pues bien, si estás pensando en ponerlo en la mesita de noche, lo mejor es optar por la versión con reloj LED. Es 10 euros más caro, más o menos, pero compensa.

Cámaras de seguridad eufy

Por último, otro de los dispositivos que uso a diario son las cámaras de seguridad de eufy. Me decidí por esta marca porque permite guardar los clips de vídeo sin tener que pagar cuotas mensuales y hay multitud de dispositivos diferentes que se adaptan a las distintas necesidades.

Otros

Además de estos productos hay más que tengo en casa pero que no uso a diario, solo de forma semanal o poco más. Eso no quiere decir que no los recomiende, sino que en mi caso no les saco tanto partido como a los de esta lista.

Un buen ejemplo es la Ultenic AC1, una fregona inteligente que probamos hace unos días.

También es interesante tener un sistema de seguridad de alarma, sea de Ring, de Eufy o de cualquier otra marca, con su panel de control, sensores de puertas, etc.

Por último, recordar que hay altavoces con mucho mejor sonido de los aquí mencionados, como el Nest Audio de Google o el Amazon Echo Studio. Si valoráis mucho poner música echadles un ojo.

