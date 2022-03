Probamos el timbre inteligente con dos cámaras de Eufy, el Video Doorbell Dual

La domótica cada vez es más conocida en España, motivo por el cual empresas extranjeras ponen a la venta en nuestro país sus productos. En anteriores análisis hemos hablado de Eufy, la división de seguridad en el hogar del gigante Anker. Hemos analizado algunas cámaras, como la SoloCam E20 o las SoloCam C22 y la Cam 2K Pan & Tilt. En esta ocasión hemos pasado dos semanas probando el Video Doorbell Dual, un producto que destaca por ser el primer timbre inteligente con dos cámaras.

Un diseño elegante

Este producto está claramente pensado para casas americanas por sus características, pero se puede usar perfectamente en los hogares españoles, tanto en casas como en pisos, aunque hay algunas cosas a considerar, como veremos al final.

He podido probar la resistencia al agua y al polvo de este portero debido a la calima y el polvo que traía la lluvia de los días en los que lo he probado, como podéis comprobar. Incluso así las cámaras mostraban perfectamente la señal.

Una instalación sencilla si así lo queremos

La instalación del timbre es muy sencilla ya que dispone de batería y no tenemos que cablearlo, aunque siempre podemos hacerlo si queremos sustituir el timbre anterior.

Viene con una base para ajustarlo a la pared y una pieza angular de 15º que permite ponerlo en el lateral de la puerta, en la jamba, en vez de en la pared paralela a la puerta.

Es como yo lo he instalado, y la verdad es que se agradece porque muestra a la persona siempre que esté enfrente de la puerta, no teniendo que estar enfrente del timbre.

Para instalarlo sólo hace falta una broca de 6 mm y un taladro, incluyendo el paquete los tornillos y elementos necesarios para anclarlo a la pared.

Cámaras y avisos

El Video Doorbell Dual dispone de dos cámaras para mostrarnos a la persona al completo, algo que es útil en muchas ocasiones. Por ejemplo, podemos ver si una persona viene acompañada de niños pequeños, mascotas, si viene cargada con bolsas...

Incluso si es un mensajero puede dejar el paquete en el escalón ya que el timbre tiene un sistema de monitorización (en fase de pruebas) que escanea el paquete y nos avisa si alguien lo mueve.

Esto está diseñado, como decíamos al inicio, para las casas americanas, donde es muy común que el repartidor deje el paquete en la puerta de la casa y cualquiera pueda cogerlo. Os lo digo por experiencia.

También cuenta con detección de caras, para poder ver en la aplicación qué persona era la que ha pulsado incluso si lo vemos con retraso, enviando el clip de vídeo al móvil.

Dispone de un sensor principal con resolución 2K y grabación de vídeo incluso con HDR, y hemos comprobado que incluso con el sol dándole directamente se ve perfectamente. Eso sí, en función de la conexión que tengamos lo mismo es buena idea bajar la resolución.

Una aplicación con muchas opciones

La app de Eufy es la misma que controla sus cámaras aunque, como es lógico, las opciones son diferentes.

Interfaz de la sección principal de la aplicación y de las cámaras del timbre

Entre las muchas funciones podemos guardar las caras de personas conocidas para que el sistema las reconozca, podemos realizar grabaciones de audio para que el timbre las reproduzca automáticamente si estamos fuera y monitorizar la entrega de paquetes, siempre que estos tengan forma prismática, es decir, vengan en cajas.

Las dos cámaras se muestran a la vez en la interfaz y podemos hacer que constituyan una especie de vista completa o que aparezca la inferior en una esquina, dándole menos importancia.

El timbre tiene sensor de movimiento y es capaz de hacer saltar un aviso cuando alguien pasa cerca. esto es otro de los motivos por los que comentaba que se ha diseñado para casas estadounidenses, donde entre el porche de la casa y la acera hay muchos metros. En mi caso lo he desactivado ya que de no haberlo hecho habría enviado una notificación cada vez que alguien pasara por delante de mi casa.

En el paquete de venta viene, además del timbre, una estación base con 16 GB, que sirve para poder almacenar la información del timbre sin necesidad de que tenga memoria interna o ranuras para tarjetas microSD.

Esta estación sirve de repetidor de Wifi por lo que es conveniente ponerla cerca del dispositivo.

Además, al tener altavoz permite su uso como alerta de sonido cuando llaman, como pasa con los timbres de todas las casas.

Conexión con asistentes inteligentes

Vista de la cámara del timbre en un altavoz con asistente de Google

El Video Doorbell Dual tiene skills para vincular la aplicación a los asistentes inteligentes de Google y Amazon, aunque con resultados muy dispares.

En el caso del de Google sólo permite mostrar la cámara con un comando, y muchas veces no funciona.

Con Alexa no hay problema. No sólo podemos ver la cámara en los Echo Show, los altavoces con pantalla, sino que podemos usar todos los Echo de la casa como alertas de sonido cuando alguien usa el timbre.

Ventajas y desventajas del Eufy Video Doorbell Dual

Una de las mayores ventajas de los productos de esta empresa, Eufy, es que no requiere de pagos mensuales. Esto por sí solo puede justificar su compra.

En la parte negativa hay dos cosas, aunque relativamente pequeñas.

En el tiempo que lo he usado algunas personas me han dicho que el botón no era sencillo de identificar, y algunas personas han intentado pulsar la cámara. Quizás un punto rojo o un pequeño texto habría ayudado.

Por último, la conexión Wifi solo tiene tecnología 2.4 GHz y a veces la señal no llega perfectamente. Esto es especialmente importante si lo vamos a poner en la cancela exterior como es mi caso, no justo en la puerta de entrada a casa, en cuyo caso no habría problema.

Conclusión

Este videoportero es realmente completo en cuanto a funciones y posibilidades, de eso no hay duda, pero no es para todo el mundo. Por un lado, el precio es alto, aunque no es caro si miramos alternativas con funciones similares.

La cuestión es que en España mucha gente vive en pisos, y el uso de este producto se diluye ya que antes de pulsar en él debería entrar en el portal, algo que no pasará si estamos fuera de casa.

Aún así, es cómodo lo que plantea Eufy dado que podemos responder desde el móvil si estamos fuera, podemos dejar mensajes pregrabados e incluso usarlo como cámara de seguridad, si bien esto es limitado dado que si activamos las alertas de movimiento lo más probable es que tengamos demasiadas.

