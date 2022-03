Analizamos la aspiradora visual de Xiaomi, la Robot Vacuum-Mop 2C

Xiaomi tiene un enorme ecosistema de productos en su catálogo. Tanto es así que en sus tiendas físicas podemos encontrar desde móviles a arroceras, pasando por mochilas y todo tipo de accesorios. Uno de los productos más valorados son sus aspiradoras inteligentes, aparatos con una relación calidad precio realmente interesantes. Nosotros hemos podido probar en las últimas semanas la Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2C, una aspiradora de gama media a camino entre las aspiradoras más normales que barren aleatoriamente y las más caras que tienen seguimiento por láser.

Este dispositivo es el primero que analizamos con un sistema intermedio, y os comentamos qué nos ha parecido en este análisis.

Una cámara para ver por dónde va

Esta aspiradora no tiene un rádar láser capaz de mapear las habitaciones pero sí usa una cámara para saber por dónde va, y para crear un mapa de la zona a limpiar.

Es por eso por lo que no es tan precisa como esos modelos con láser, pero tampoco es tan cara como ellos. Usa un sistema de 15 sensores de diversos tipos para navegar de forma inteligente.

La cámara, situada en la parte superior, tiene un angular de 166º, algo necesario dado el lugar de la misma. Es capaz de detectar decenas de miles de puntos por segundo para saber dónde está. Lo raro es que, pese a eso, a veces choca con fuerza en algunos elementos.

Eso sí, la propia marca indica que es bueno que haya luz en las zonas de limpieza ya que, al contrario que los radares, la oscuridad sí afecta a la precisión de la cámara.

En nuestras pruebas a veces ha tenido que pasar por habitaciones donde no había luz, al tener las persianas cerradas, y no ha habido problemas.

Limpieza y duración de la misma

Habiendo usado aspiradoras con seguimiento por láser me llamaba la atención la forma de limpieza de esta, creando patrones en forma de S mientras creaba el mapa de la casa. Es una manera segura de no dejarse ningún rincón, pero a veces daba la sensación de que no detectaba algunos objetos porque chocaba especialmente fuerte. otras veces no era así y frenaba antes de acercarse a una pared.

La velocidad de limpieza es inferior a la de otros modelos, seguramente porque tiene sólo un cepillo lateral, no dos como es normal. eso sí, la potencia de aspiración y el cepillo que usa para ello es similar al de otras aspiradoras.

Este único cepillo lateral es el encargado de ir moviendo la suciedad para que el rodillo la aloje en el interior de la aspiradora. El rodillo es igual que el de otros modelos, pero da la sensación de que tarda algo más que otras alternativas.

Aún así no es nada problemático, habiendo limpiado una de las plantas de mi casa, unos 40 m2 aspirables, en algo menos de una hora. Destacar aquí la altura de las ruedas, que le permite pasar por ciertas patas de muebles sin problema, algo posible porque no tiene el saliente típico de las aspiradoras con láser.

Sobre la limpieza con agua, decir que no hemos tenido ningún problema, y que sirve para limpiar de forma habitual, pero como es lógico hay escenarios en los que no es posible usar este tipo de aparatos. Eso sí, al parecer el control de dosificación de agua lo hace de forma más precisa que en modelos anteriores, aunque no es que hayamos podido comprobarlo.

Una aplicación sencilla pero muy efectiva

La aplicación que usa esta aspiradora es Xiaomi Home, la misma que se usa en muchos otros aparatos de la marca, como el radiador inteligente que probamos hace unos meses.

En la misma podemos controlar la potencia de aspiración del dispositivo e incluso usar el móvil como mando a distancia, al no haber ninguno en la caja de venta.

Pero lo más importante es el mapeado. Al contrario que las aspiradoras más baratas, es capaz de crear un mapa de la zona a limpiar mientras lo hace, aunque por defecto no lo guarda.

Hay que activar una función que está en fase de pruebas para poder guardar ese mapa, y crear diversas zonas (algo que sucede automáticamente) para poder decirle que las limpie de forma exclusiva.

Mapa inteligente

También podemos crear límites virtuales para que no pase por ciertas zonas, algo importante si tenemos un mueble en el que se pueda atascar, por ejemplo.

Cómo no, se integra con los principales asistentes inteligentes, así que podemos activar o parar la limpieza con órdenes de voz.

Autonomía

Como es normal, la aspiradora tiene una base de carga con un cable de alimentación. Ese cable se engancha en el lateral derecho, no permitiendo que salga por el otro lado, algo que sí hemos visto alguna vez y nos parece un acierto para no tener mucho cable suelto, como se ve en la fotografía superior.

Como hemos dicho antes, la aspiradora ha limpiado 40 m2 en una hora, usando para ello un 56% de la batería.

En una ocasión probamos a apurar la autonomía y nos dimos cuenta de que, si la batería baja mucho, vuelve a la base de carga y cuando llega al 80% reanuda la limpieza donde la había dejado, algo perfecto si estamos fuera de casa.

Conclusión: el punto medio

Esta aspiradora se puede comprar en el momento de su lanzamiento por menos de 240 euros. Este precio es ligeramente superior al de aspiradoras más sencillas, que rozan los 200 euros, pero definitivamente limpia mucho mejor que ellas.

Es cierto que las aspiradoras por láser están a otro nivel en precisión, pero también lo están en precio.

Para que os hagáis una idea, este tipo de aspiradoras de visión con cámara son la gama media de estos productos. Son perfectas para la mayoría y, aunque las hay mejores, normalmente no vale la pena el incremento de precio.

Como oferta promocional, durante unas horas podremos comprar este modelo por unos 202 euros si usamos el cupón SDMI24 y accedemos desde este enlace.

tras esa oferta muy limitada, tendremos otra en la que podremos comprar la aspiradora por menos de 220 euros usando el cupón AESP9:

