La sencilla acción de Google Home para encontrar tus dispositivos inteligentes del hogar en segundos

Aunque todavía le quede un poco a Google para acercarse a la IA de Alexa mostrada en septiembre por Amazon, en su app para el hogar ha implementado una nueva funcionalidad que hace que la tarea de buscar y configurar dispositivos inteligentes sea bien sencilla.

En estos procesos de desarrollo los implicados buscan la forma de que la experiencia sea la más sencilla y amena posible, pero no siempre se da con la tecla adecuada para que esa app o servicio mejore considerablemente. Una tecla que sí parece tocar ahora Google con su app Home que ha actualizado con una novedad muy llamativa e interesante: una barra de búsqueda.

Actualmente el hogar puede llegar a tener varios o decenas de dispositivos inteligentes conectados a la red WiFi. Por lo que configurarlos puede llegar a ser un poco tedioso, aunque con la novedad de Google Home se simplifica todo el proceso, al menos el de la búsqueda de uno. Se ha añadido una barra de búsqueda a la app Google Home, justamente en la versión 3.9 para Android.

Así funciona la barra de Google Home

Esta nueva característica está disponible para que así sea bien fácil encontrar todos los dispositivos inteligentes que estén sin conexión o con ella. Eso sí, siempre han de estar vinculados en la red WiFi del hogar para que se puedan buscar de esta forma:

Hay que visitar la pestaña de dispositivos en parte inferior de la app.

en parte inferior de la app. Aparece una nueva barra de búsqueda de dispositivos.

de búsqueda de dispositivos. Se puede pulsar el nombre de uno de ellos para que se pueda acceder directamente a sus ajustes.

Imagen de la nueva barra de Google Home en la app para Android 9to5Google El Androide libre

Si no aparece esta barra de búsqueda en Home, según Android Police, incluso teniendo la versión 3.9 en la app de Android (se puede revisar en la Google Play Store), queda armarse de paciencia frente a una actualización que se ha de estar activando desde el lado del servidor. De todas formas, no será cuestión de tiempo u horas si no se tiene todavía disponible.

Esta novedad se puede sumar a la nueva opción de Google Home con 'Help me script' que lo que logra son automatizaciones que llegan al mismo nivel que las de Alexa cuando la IA generativa haga presencia en 2024 y los dispositivos de Amazon sean actualizados con esta gran novedad.

Y es que la inteligencia artificial va a ser la encargada de optimizar todos los dispositivos en el hogar para que funcionen en una total armonía. De hecho, Matter se actualizó con la inclusión de los grandes electrodomésticos del hogar para así puedan "escucharse" entre ellos a través del nuevo protocolo al que se han adherido Google, Amazon o la misma Apple.

