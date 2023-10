Google sigue los pasos de Alexa: revoluciona Google Home para crear rutinas con IA para tu hogar

Amazon sorprendió a todos hace dos semanas con la presentación de la nueva Alexa con IA generativa. La nueva experiencia del asistente permitirá crear rutinas complejas, al igual que va a hacer Google a través de la app Google Home con su IA generativa. Y es que ya tiene listo lo próximo de Google Home con una nueva actualización que revolucionará como se gestiona el hogar.

Las rutinas actualmente están basadas en una serie de pantallas en las que se va eligiendo los comandos de voz, las condiciones y las acciones a realizar cuando se cumplen todos los requisitos configurados. Son una serie de pasos que cuando uno tiene varios dispositivos inteligentes en casa puede llegar a ser abrumador.

Pero todo va a cambiar en los próximos meses y siguiente año con la inclusión de la IA generativa en Google Home al igual que en Alexa. Ya en junio de este año se lanzó Google Home Script Editor, una app web que permitiría a los usuarios crear automatizaciones más complejas, pero dentro de poco se va a añadir una función conocida por 'help me script' basada totalmente en IA generativa.

Así se crea una rutina en Home

Esta función permitirá a cualquiera usar el editor de 'scripts' sin tener ningún tipo de experiencia en programación. Se puede acceder a esta nueva funcionalidad IA desde el botón situado en la esquina superior derecha con un lápiz y un icono de brillo. La interfaz del chatbot permite introducir un 'prompt' y estos serían algunos de los ejemplos que muestran su eficacia y experiencia:

"Cuando se encienda el televisor después del atardecer, enciende las luces del salón y cierra las persianas".

"Si la cámara de seguridad ubicada en el exterior ve alguien cuando sea de noche, enciende la luz del porche y haz un anuncio".

"Cuando la alarma de humo se apague, enciende todas las luces de la casa y anuncia una emergencia por los altavoces".

Una vez introducido alguno de estos prompts, se tardará unos segundos en generar el código con la opción de dar positivo o negativo a su eficacia y la capacidad de regenerarlo de nuevo. Después habrá que copiar manualmente el código para introducirlo en Script Editor para así revisar que está plenamente funcionando.

Hay un punto bien importante para entender en qué momento se encuentra la IA generativa para Google Home: el gigante tecnológico considera a esta nueva experiencia como experimental y avisa a los usuarios de que no la usen para casos de uso críticos de seguridad.

Google Home

Esta novedad de Google Home dista de la misma de Alexa con IA al no poder usarse la voz para configurar las rutinas, y aunque de momento la asistente de Amazon no está disponible, a Google todavía le queda tiempo para ir desarrollando su solución y la anuncie de forma oficial. Lo suyo sería a través de la voz como ocurre con Alexa, pero es lo que hay de momento.

La compañía tecnológica ha dejado caer que esta función usa un LLM (modelo de lenguaje mayor), pero no ha especificado cuál es. Sí que ha querido pronunciarse frente a su constante evolución para generar rutinas personalizadas y más eficaces todos los días. 'Help me script' estará disponible a finales de año a través de la versión web de Google Home como parte del programa previo público según 9to5Google.

