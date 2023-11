Nueva Steam Deck OLED llega a España: la consola portátil que lo cambió todo ahora es incluso mejor

El mercado de las consolas portátiles nunca ha sido tan diverso como ahora, con consolas Android basadas en dispositivos retro, y modelos que son básicamente ordenadores con un nuevo formato. Y la Steam Deck, creada por la compañía detrás de la plataforma más popular de juegos de PC, tiene buena parte de culpa de esta ‘fiebre’.

Aunque no fue ni mucho menos la primera consola portátil de su tipo, la Steam Deck demostró lo que era posible usando ‘hardware’ de ordenador en un formato más fácil de llevar; al fin y al cabo, está basada en un procesador AMD con gráfica integrada, no muy diferente al usado en un ordenador portátil cualquiera.

Desde el lanzamiento de la Steam Deck, el mercado se ha acelerado y lanzamientos como la ROG Ally de ASUS han demostrado hasta dónde es posible llegar con la tecnología actual; claro, que eso hizo que la Deck no fuese tan atractiva para los usuarios nuevos, y de ahí el anuncio sorpresa de hoy.

Nueva Steam Deck OLED

Como su nombre indica, la mayor novedad de la Steam Deck OLED respecto al modelo anterior está en la pantalla; a diferencia de un panel LCD como los anteriores modelos, ahroa se da el salto a un panel OLED que debería ofrecer una calidad de imagen muy superior, especialmente en lo que respecta al contraste y al brillo, que ahora alcanza los 1.000 nits. Soporta HDR, y cubre el 110% del espectro de color DCI-P3, por lo que todos los juegos se deberían ver de fábula. Es un salto similar al que ya dio la Nintendo Switch en su día, y que también han dado otras consolas basadas en ‘hardware’ de PC.

Pero no es sólo una cuestión de cambio de tecnología; Valve también ha conseguido meter una pantalla más grande en el mismo espacio. Ahora es de 7,4 pulgadas frente a las 7 pulgadas del modelo original, y también viene con un aumento en la frecuencia de actualización, que ahora es de 90 Hz.

Steam Deck OLED

La pantalla no es la única diferencia, aunque los usuarios de la Steam Deck original se alegrarán de saber que el procesador y su rendimiento no han cambiado, así que esto no cuenta como un salto generacional; los juegos que funcionen en la Steam Deck OLED también funcionarán en la Steam Deck normal. Sin embargo, Valve sí que ha aprovechado para meter una nueva versión del chip de AMD, que ahora está fabricado en 6 nm en vez de en 7nm; como resultado, el chip ocupa menos espacio y es más eficiente, así que se calentará menos y consumirá menos batería, con una duración de hasta 12 horas, dependiendo del juego.

La mejora en la duración también se debe a que la batería en sí es más grande, con una capacidad de 50 Whr y con carga rápida de 45 W para obtener el 80% en sólo 45 minutos. También se ha mejorado la conectividad, con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Por último, hasta los controles han mejorado, con cambios en la altura y la sensibilidad.

La Steam Deck OLED parte de los 569 euros para la versión de 512 GB de almacenamiento; también estará disponible con 1 TB por 679 euros, y esta versión tendrá accesorios exclusivos y se podrá conseguir en una edición limitada con carcasa transparente. El modelo original de la Steam Deck se sigue vendiendo, ahora como la versión básica con 256 GB de memoria por 419 euros; el resto de los modelos recibe una bajada de precios, pero sólo se venderán hasta fin de existencias, así que puede ser una oportunidad de oro para comprar una. El modelo de 64 GB cuesta 369 euros, y el de 512 GB, 469 euros.

