Por qué no deberías comprar una tarjeta gráfica barata de segunda mano sin antes fijarte en este detalle

Los últimos años han sido especialmente malos para los jugadores, que han tenido dificultades para encontrar el ‘hardware’ necesario para ejecutar sus juegos. Las nuevas consolas sufrieron de una falta de ‘stock’, y el sector del PC se vio afectado por la fiebre por las criptomonedas; en consecuencia, ambos productos fueron difíciles de encontrar a su PVP, especialmente las tarjetas gráficas.

Las cosas, afortunadamente, han cambiado. Los chollos de tarjetas gráficas son fáciles de encontrar en las tiendas, y lo mismo podemos decir de las consolas. De hecho, la situación es tan buena, que es posible encontrar buenas rebajas sobre productos nuevos, o unidades de segunda mano a precios espectaculares.

Sin embargo, hay que tener cuidado si optamos por la segunda opción. Y es que el mercado de segunda mano se está llenando de tarjetas gráficas baratas que fueron usadas para criptominería; y eso significa que han recibido más ‘castigo’ que una gráfica convencional usada simplemente para jugar de vez en cuando. Muchas de estas unidades han fallado, o están a punto de fallar, por una simple cuestión de uso.

Cuidado con las gráficas baratas

Por lo tanto, es importante evitar chollos que son demasiado buenos para ser ciertos, porque probablemente, lo son; no hay una manera fiable de saber si una gráfica ha sido usada para criptominería, aparte de desmontarla y comprobar si la pasta térmica está seca, o si el rendimiento es inferior respecto a una gráfica normal.

Claro, que puede que eso no nos importe. De hecho, puede que realmente queramos una gráfica usada para criptominería, para conseguir auténticos ‘chollos’. Por eso, hay gente que está buscando las gráficas CMP de Nvidia, que fueron lanzadas especialmente para el mercado ‘cripto’. Estas gráficas están diseñadas específicamente para minería, así que son algo diferentes a los modelos ‘gaming’. Por ejemplo, no tienen salida de vídeo (no son necesarias para minar), ni tienen ‘drivers’ adaptados para videojuegos; pero eso no ha impedido que muchos entusiastas hayan ideado métodos para saltarse esas restricciones y usar estas gráficas para jugar pagando muy poco.

Una simple búsqueda en eBay revela que estas gráficas se pueden encontrar con precios que rondan los 90 y los 200 euros, dependiendo del modelo; incluso las versiones más potentes, que cuestan 500 euros, pueden merecer la pena por lo potentes que son sobre el papel. Sin embargo, no es en absoluto recomendable, y podríamos estar tirando el dinero.

Eso es lo que ha revelado el canal de YouTube Sfdx Show, que consiguió una Nvidia CMP 50HX; un modelo basado en el mismo chip que la RTX 2080 Ti, un modelo que hasta no hace mucho era de lo mejorcito que había para juegos. Lamentablemente, hay demasiados obstáculos para usar esta gráfica para jugar.

Para empezar, aunque esté basado en el mismo diseño que el chip de la RTX 2080Ti, eso no significa que sea el mismo chip; estas tarjetas usan chips que han sido descartados para ser usados en productos comerciales, porque tienen algún defecto o no alcanzan el nivel esperado. El rendimiento también se ve afectado por una reducción en la cantidad de líneas PCI Express usadas para conectar con la placa base; eso limita mucho la transferencia de datos y por lo tanto, el rendimiento. E incluso si todo eso no nos importase, está el problema de los ‘drivers’; Nvidia no soporta estos modelos, así que dependeríamos de software “no oficial” creado por aficionados.

El resultado de todos estos obstáculos es evidente. Sfdx Show no consiguió obtener los resultados que uno esperaría de una RTX 2080 Ti, y en algunos juegos, como Cyberpunk 2077, las cifras de fps fueron realmente malas por el problema de las líneas PCIe. Por lo tanto, lo recomendable por ahora sigue siendo buscar una rebaja en alguna de las tarjetas lanzadas recientemente.

