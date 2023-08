AMD presenta sus nuevas tarjetas gráficas: esta es la razón por la que te puede interesar el cambio

El 2023 ha sido especialmente bueno para los jugadores. A la gran cantidad de nuevas consolas portátiles lanzadas, hay que sumar una gran noticia como ha sido la bajada de precios de tarjetas gráficas. Después de años de precios absurdos por la demanda provocada por las criptomonedas, finalmente el mercado se ha calmado. No sabemos si las gráficas volverán a subir de precio, pero mientras tanto, AMD por fin ha lanzado los modelos que muchos jugadores llevaban tiempo esperando: la Radeon RX 7800 XT y la Radeon RX 7700 XT.

Y es que estos son dos modelos de gama media que buscan encontrar el equilibrio entre potencia y precio; por lo tanto, son superiores a la Radeon RX 7600 presentada este verano, que estaba dirigida a ejecutar juegos a resolución 1080p. En cambio, estos dos modelos apuntan a la resolución 1440p, que se suele considerar el punto medio perfecto para los jugadores.

Por lo tanto, la resolución 4K no es la prioridad, aunque no debería ser difícil alcanzarla en algunos títulos como veremos más adelante. Con estos lanzamientos, y con las últimas novedades en 'drivers' presentadas por AMD, la compañía quiere ofrecer soluciones que permitan jugar a los últimos juegos a buena calidad.

Nuevas Radeon RX 7000

Esta nueva generación de gráficas de AMD supone un gran salto respecto a las anteriores. AMD presume de que tanto la RX 7700 XT como la RX 7800 XT son capaces de superar los 60 frames por segundo a resolución 1440p en juegos exigentes como The Last of Us, Star Wars Jedi: Survivor y Hogwarts Legacy; en algunos casos incluso se acercan y superan los 100 fps. Por lo tanto, suponen una gran diferencia si ya teníamos una gráfica de gama media como la RX 5700 XT de AMD, o la RTX 2070 Super de Nvidia, que ya no son capaces de superar los 60 fps en esos juegos sin realizar recortes en los gráficos. Ambos modelos están basados en la arquitectura RDNA 3 de 5 mm, con chiplets de memoria de 6 nm, así como la nueva generación de Infinity Cache que conecta ambos componentes con altas tasas de transferencia. Además, ambas soportan nuevas tecnologías como conexiones DisplayPort 2.1 para los nuevos monitores, así como codificación de vídeo usando el códec AV1, más eficiente.

Por lo tanto, la diferencia entre ambos modelos se reduce a la potencia del chip y a la cantidad de unidades activas. El modelo más potente es la RX 7800 XT, con 60 unidades de computación a una frecuencia de 2124 MHz y 16 GB de memoria GDDR6. Tiene un TDP de 263 vatios y el precio recomendado es de 499 dólares, aunque como siempre, el precio final dependerá de la marca y de las modificaciones que reciba. AMD afirma que este modelo es capaz de vencer a la RTX 4070 de Nvidia, que es 100 dólares más cara, en muchos juegos, llegando a ser un 23% más rápida en Cyberpunk 2077, algo que puede dejar a Nvidia en una mala situación.

Rendimiento de las nuevas gráficas de AMD AMD

Por su parte, la RX 7700 XT es el modelo 'recortado', ya que conserva la mayoría de las características pero con menos unidades de computación (54), aunque la frecuencia sea un poco superior (2171 MHz). La principal diferencia técnica está en el bus de memoria; mientras que en la RX 7800 XT es de 256 bits, en este modelo es de 192 bits. Pese a eso, es inmensamente superior a la RTX 4060 Ti contra la que compite en la mayoría de los juegos, según los datos de AMD, por culpa de la decisión de Nvidia de recortar en cantidad y bus de memoria. En este caso, la elección parece estar clara, aunque como siempre, será interesante ver la reacción de Nvidia, ya sea con bajadas de precios o un nuevo modelo.

Mejores gráficos con la misma gráfica

AMD también ha aprovechado para presentar dos tecnologías con las que pretende responder al as en la manga de Nvidia: el software. No es ningún secreto que DLSS es un motivo de peso para comprarse una tarjeta RTX de Nvidia; es una tecnología capaz de ganar frames por segundo de manera 'mágica'. La versión de AMD se llama FSR, que ahora llega a la tercera versión.

El concepto es el mismo: en vez de renderizar todos los frames uno por uno, es posible usar interpolación para 'crear' nuevos frames intermedios que en realidad no están renderizados por la tarjeta gráfica, lo que se traduce en un aumento en el rendimiento. AMD llama a esto "Fluid Motion Frames". La demostración de AMD es sorprendente: Forspoken a resolución 4K nativa se ejecutaba a 36 fps en una escena exigente, que pasaron a 122 fps con FSR 3 activado. También activa Radeon Anti-Lag+ para eliminar la latencia que se produce entre los 'frames' renderizados por la tarjeta y los interpolados, además de 'anti-aliasing' nativo para mejorar la calidad de imagen.

Mejora de rendimiento en juegos con el nuevo software de AMD AMD

La versión de AMD no usa aprendizaje automático, así que no requiere hardware dedicado como la versión de Nvidia. Eso significa que FSR 3 es capaz de funcionar en todas las tarjetas actuales a partir de la gama RX 5000, aunque AMD afirma que los resultados son mejores en los modelos más nuevos. También funciona en consolas de videojuegos que usen chips de AMD, como la Xbox Series X y la PlayStation 5.

Por último, AMD ha confirmado el lanzamiento de Hypr-RX, una nueva función para tarjetas Radeon que básicamente reúne varias tecnologías ya existentes en un "botón mágico" que automáticamente mejorará el rendimiento y la calidad de imagen. Entre estas tecnologías se encuentran Radeon Super Resolution (que amplía la imagen hasta la resolución nativa del monitor), Radeon Boost (que baja la resolución en tiempo real si detecta movimiento rápido) y el mencionado Radeon Anti-Lag.

AMD afirma que activar Hypr-RX puede ganar hasta 60 fps por segundo más en juegos como Apex Legends, aunque el efecto parece depender del juego. Hyper-RX estará disponible en los 'drivers' de AMD que serán lanzados en septiembre.

