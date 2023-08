Una barra de sonido brutal, en todos los sentidos: análisis de la Teufel Cinebar Ultima

Aunque el sonido que los televisores modernos son capaces de alcanzar suele ser suficiente para muchos hogares, cada vez más usuarios buscan algo más, un sonido más completo y potente de lo que es posible con los altavoces integrados. La solución suele estar en una barra de sonido, que además abra la puerta a más usos posibles, como la Teufel Cinebar Ultima, con un precio de 699,99 euros.

La mayoría de las barras de sonido son dispositivos muy anchos, pero con un grosor relativamente bajo; el objetivo es que 'desaparezcan' una vez instaladas, como si no existiesen, aunque eso a veces repercuta en el sonido (ya que los altavoces usados no pueden ser tan grandes como podrían serlo).

Por eso, puedo decir que nunca he probado un producto como la Teufel Cinebar Ultima: una barra de sonido que deja atrás esas consideraciones para centrarse en una cosa: el sonido más potente. Además, en el momento de escribir estas palabras es posible aprovecharse de las rebajas de verano, y obtener un descuento de 250 euros que deja el precio en los 449,99 euros. Pero ¿merece la pena?

Diseño impactante

Que la Cinebar Ultima es como ninguna otra barra de sonido convencional es algo evidente incluso con mirar la caja. Es un auténtico 'mamotreto', algo que se confirma cuando sacamos la barra de la caja y la instalamos. Esta barra es gigantesca para los estándares de la industria, muy lejos de las finas barras que otros fabricantes prefieren; es como si en Teufel no tuviesen complejos, y simplemente hayan creado la mejor barra posible sin tener en consideración detalles 'nimios' como un diseño minimalista.

El tamaño no es el único motivo por el que esta barra destaca tanto. El diseño también es muy 'bruto', hasta el punto de que aprecio algo 'retro' en la Cinebar Ultima. Los protagonistas absolutos son los cuatro altavoces y dos 'woofers', y el resto del dispositivo es plástico negro sin importancia. De hecho, aunque Teufel incluye una cubierta de tela para cubrir los altavoces, igual que otras barras de sonido, yo prefiero el aspecto al descubierto; los altavoces destacan gracias a su acabado en color cobre, pero no tanto como para distraer mientras estamos viendo una película. La elección de cubrir los altavoces o no es nuestra, pero es evidente, incluso en las imágenes promocionales, que la intención de Teufel es que los dejemos al descubierto.

La Teufel Cinebar Ultima es una barra de sonido que deja atrás la sutileza Adrián Raya

Los dos únicos elementos que se atreven a destacar son los controles físicos, y la pantalla en el frontal; esta última muestra información como el puerto de entrada usado o el volumen, pero gracias a su color rojo no destaca, pero es visible con y sin la cubierta instalada. Los controles no se llevan elogios de mi parte: los botones no son reales, sino que son zonas táctiles que pueden tener dificultad para detectar nuestro dedo y no ofrecen una buena sensación. Dado el estilo 'de antes' de esta barra, ha sido una mala sorpresa encontrarme estos botones.

Los controles táctiles son uno de los puntos débiles de la Teufel Cinebar Ultima Adrián Raya

Pero puede que te olvides de todo esto cuando veas lo absurdamente grande que es esta barra; de hecho, es tan grande que la instalación puede suponer un problema, y no me refiero al peso (que también). Dicho de manera directa, es posible que esta barra no te quepa en ningún sitio, dependiendo de cómo sea tu televisor o de cómo sea tu instalación; en mi caso, la barra tapa ligeramente la parte inferior de mi televisor cuando la instalo en el mismo sitio que otros dispositivos semejantes, justo delante. El grosor también es notable, hasta el punto de que puede chocar con los pies del televisor. Por lo tanto, si fuese una compra personal probablemente tendría que buscar algún método para instalar la barra de forma segura y asegurándome de que esté centrada para la mejor experiencia. Es un detalle muy importante, y por eso es recomendable fijarse primero en las dimensiones del dispositivo (110 cm de anchura, 13,3 cm de altura y 16,4 cm de profundidad) antes de comprarlo.

Muy polivalente

Atrás quedaron los tiempos en los que las barras de sonido sólo servían para mejorar el sonido del televisor; aunque evidentemente esta Teufel Cinebar Ultima es capaz de eso, también puede hacer mucho más, poniéndose a la altura de sus rivales en algunos aspectos, aunque se quede corta en otros.

Empezando por las conexiones físicas, tenemos las entradas y salidas de HDMI necesarias para conectar el dispositivo a un televisor y a otro dispositivo, como puede ser una consola de videojuegos; aunque la conexión HDMI sólo alcanza la versión 2.0a y por lo tanto, no será capaz de aprovechar la resolución de consolas modernas como la PlayStation 5 o la Xbox Series X. También contamos con una entrada óptica de audio digital y una entrada de audio estéreo RCA, así que tenemos muchas opciones para conectar lo que queramos. Me ha gustado mucho que tenga una tarjeta de sonido integrada y que, por lo tanto, el puerto USB se pueda usar para conectar otro dispositivo como un ordenador y usar la barra como salida de sonido. Muchos fabricantes no permiten esto.

La Teufel Cinebar Ultima también funciona como un altavoz Bluetooth Adrián Raya

Por supuesto, la Cinebar Ultima también cumple las funciones de un altavoz Bluetooth y, por lo tanto, podemos conectar nuestro móvil o tablet, por ejemplo. Un gran detalle es que es capaz de usar el códec aptX, que permite obtener una mayor calidad de sonido inalámbrica; con las limitaciones actuales de Bluetooth, es una de las mejores opciones para apreciar mejor nuestras canciones favoritas. Lo que no tenemos es AirPlay ni ningún otro protocolo semejante.

Hablando de conexiones inalámbricas, la más interesante tal vez sea la que Teufel ha implementado para sincronizar otros altavoces de la marca; de hecho, la Cinebar Ultima se vende por separado, o en un paquete con dos altavoces adicionales por 979,99 euros (729,99 euros de oferta), que, aunque requieren de su propio enchufe, no requieren tirar un cable desde la barra.

Pese a ser tan polivalente, es muy fácil usar esta barra de sonido. No hay nada raro ni ninguna función extraña que nos obligue a usar una app, como ocurre en productos de otras marcas. Este es de esos productos que simplemente enchufas y usas, sin más. El mando inalámbrico incluido tiene los botones justos y permite cambiar entre los diferentes modos sin complicaciones. Es una de las barras que menos trabajo me han dado, y en pocos minutos está instalada y lista para usar.

Potencia de sobra

En cuanto al sonido, no debería sorprender a nadie que el punto fuerte de la Cinebar Ultima esté en la potencia pura. Con 380 W de potencia, es capaz de cubrir cualquier salón y habitación sin muchos problemas. En ese sentido, se explica y se justifica el tamaño del dispositivo, ya que de esta manera los altavoces son lo suficientemente grandes.

Pero eso era lo que me esperaba nada más ver el tamaño y las especificaciones de esta barra de sonido; si tienes en cuenta ambos aspectos, es poco sorprendente que el sonido pueda alcanzar un volumen tan alto. Lo que realmente me ha sorprendido es la calidad de sonido en sí, con sus dos puntos fuertes los graves y la sensación 'surround'.

Los 'woofers' son las estrellas en esta barra de sonido Adrián Raya

En lo que respecta a lo primero, se nota mucho que los 'woofers' son las estrellas. Esta es de estas barras de sonido que hacen vibrar el entorno si las pones muy fuertes, y notarás en tu cuerpo las explosiones, los impactos o los instrumentos. La parte media también está muy bien representada, especialmente las voces; no he tenido problemas en reconocer lo que decían los personajes o disfrutar de las partes vocales en mis canciones preferidas.

Lo que tal vez no me esperaba tanto es la sensación envolvente. Ojo, por si sola esta barra no es una sustituta a los equipos 'surround' verdaderos con más altavoces independientes, pero en mis pruebas he notado cómo el sonido me envolvía, reconociendo exactamente de dónde venían los instrumentos o los efectos de sonido. La barra es compatible con sonido DTS y Dolby Audio. Los agudos son su punto débil, aunque es algo que sólo he notado en algunas canciones donde se produce ese efecto 'plano' tan característico de equipos que no son capaces de alcanzar la frecuencia.

¿Me la compro?

La Teufel Cinebar Ultima es una de las barras de sonido más originales que he podido probar, y eso es decir mucho. Al apostar por la potencia y la calidad de sonido, Teufel ha conseguido destacar frente a otras alternativas que priorizan el diseño o la portabilidad. Cumple su cometido tanto conectada al televisor como a nuestro móvil, y es muy fácil de usar.

Tenemos la opción de cubrir los altavoces para un aspecto más comedido Adrián Raya

El contrapunto de esto, por supuesto, es que la barra cojea en algunos aspectos; y claro está, que su tamaño puede hacer imposible su instalación dependiendo de nuestra situación Eso hace que sea difícil recomendarla por su precio original de 699,99 euros; pero si podemos conseguirla por su precio de oferta, es una compra perfecta para muchos hogares, sin fallos exagerados y con un estilo original.

