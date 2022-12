Esta barra de sonido cuesta sólo 50 euros ¿es un chollo?: probamos la Creative Stage Air V2

El gran problema de comprar un dispositivo de audio como un altavoz portátil es que el límite está en el cielo. Es demasiado fácil caer en el error de irse al producto más caro, especialmente porque “más caro” puede suponer una diferencia de miles de euros.

Pongamos que buscas una barra de sonido; si no tienes cuidado, puedes acabar apuntando más alto de lo que realmente necesitas, y perdiendo de vista tu objetivo original. Por eso, de vez en cuando viene bien recordar que existen productos como el que tratamos hoy, una barra de sonido que se puede conseguir por 50 euros en el momento de escribir estas palabras (60 euros normalmente).

Así es la Creative Stage Air V2

No estoy recomendando que te vayas al “chino” y te compres lo primero que veas. Este dispositivo tiene una marca que reconocerán muchos lectores, especialmente los aficionados a los ordenadores: Creative. En efecto, la creadora de las Sound Blaster y otros dispositivos de sonido para PC también ofrece varios altavoces y barras de sonido, y esta es la más barata de su catálogo.

Eso no significa necesariamente que sea la peor, al menos no para todos los usuarios. La parte “Air” del nombre se refiere a que es una barra de sonido portátil, por lo que cuenta con una batería interna y la tecnología necesaria para conectarse con nuestro móvil. Por lo tanto, en vez de en nuestro salón, esta barra se siente más a gusto en el jardín, en un camping, y en general, en compañía.

Creative Stage Air V2, una barra de sonido portátil Adrián Raya El Androide Libre

La clave está en su reducido tamaño de 410 x 94 x 75 mm, lo que a su vez se traduce en un peso muy liviano; se puede llevar perfectamente con una mano y eso potencia mucho el aspecto portátil de esta barra.

Esto es llamativo porque, a simple vista, parece una barra de sonido convencional, si bien algo más pequeña de las que solemos usar en un Home Cinema, por ejemplo. Aunque está fabricada en plástico negro, no se nota de mala calidad, aunque sí que atrae mucho el polvo y las huellas, algo a tener en cuenta si la vas a mover mucho. Otro aspecto mejorable es que, pese a ser portátil, este dispositivo no cuenta con ningún tipo de protección, por lo que no es recomendable llevarlo a la piscina, a la playa o al campo, al menos sin tener cuidado. Pero lo veo como un sacrificio justo, teniendo en cuenta el precio que tiene.

Al menos, podrás usarla durante mucho tiempo, con nada menos que seis horas de reproducción continua, aunque evidentemente, dependerá del volumen que pongas. En la parte derecha de la barra tienes acceso a los controles: dos botones para el volumen y un botón para encendido y apagado que también nos permite iniciar la sincronización Bluetooth. De manera algo confusa, el botón con el símbolo de Bluetooth en realidad sirve para controlar la música (por ejemplo, pausar o pasar de canción).

Diseñada para tu móvil

La Creative Stage Air V2 es, ante todo, un altavoz Bluetooth para emparejar con nuestro móvil; aunque, evidentemente, es capaz de conectarse a cualquier cosa que use esa tecnología, el concepto portátil encaja mejor con un móvil o una tablet.

La Creative Stage Air V2 es, ante todo, un altavoz Bluetooth Adrián Raya El Androide Libre

Usar este dispositivo es tan fácil como encenderlo y emparejarlo con nuestro móvil usando la conexión Bluetooth 5.3; ya está, no hay más complicaciones. Es una simplicidad que sinceramente, se agradece en los tiempos que corren, aunque eso también suponga que echemos en falta funcionalidades. Esta barra ni siquiera es compatible con la app oficial de Creative, que es incapaz de detectarla ni aparece en la lista de dispositivos; por lo tanto, no cumple más funciones que la de reproducir el sonido. Simplemente abre tu app favorita y toca la canción que quieras escuchar, no hay más. Por lo tanto, la barra no cuenta con micrófonos y no sirve para llamar a nuestro asistente personal ni para hacer llamadas de audio, por ejemplo.

Además de la conexión Bluetooth, el otro método de conexión de la Stage Air V2 es el puerto USB-C, que además de para cargar las baterías internas también nos permite conectar otros dispositivos, desde ordenadores a consolas como la PlayStation 5 o la Nintendo Switch. Siempre y cuando sean compatibles con sonido por USB-C, por supuesto.

La Creative Stage Air V2 tiene una conexión USB-C para ordenadores y consolas Adrián Raya El Androide Libre

Por motivos de coste, se ha eliminado el puerto HDMI que suelen tener todas las barras de sonido, y creo que es una pena; considero que esta barra de sonido podría haber sido ideal como una alternativa de bajo coste para montarnos un ‘cine en casa’ en una habitación, por ejemplo.

Sonido: da la talla para el precio

Siempre que nos encontramos un dispositivo tan barato la pregunta es la misma: ¿dónde han recortado? Como acabo de explicar, en su mayor parte los recortes afectan a funciones y conectividad avanzadas, pero la gran pregunta es si el sonido se ha visto afectado.

En mis pruebas con una variedad de géneros, he podido comprobar que esta es una barra de sonido competente para lo que es. En otras palabras, no puedes esperar ‘magia’, pero tampoco algo necesariamente malo.

El tratamiento de los graves de la Stage Air V2 es, de hecho, sorprendentemente bueno teniendo en cuenta que no tiene subwoofer. No es que nos vaya a sacar los empastes, pero es más que suficiente para música techno. Los agudos también son aceptables, pero donde más falla es en los medios y en la nitidez, algo evidente cuando notamos que nos ‘falta algo’ en algunas canciones. Esta sensación se agrava cuando subimos el volumen, y es entonces cuando los agudos se deshacen y es más difícil distinguir entre las diferentes partes del sonido.

Los controles de la Creative Stage Air V2 Adrián Raya El Androide Libre

Pero por lo demás, es una buena experiencia, mucho mejor de lo que me temía. El volumen máximo también es relativamente alto, lo suficiente para cubrir un salón. La pata coja está en el sonido envolvente, que no existe; no es sólo que no sea compatible con ninguna tecnología como DTS, es que el sonido de esta barra es algo ‘plano’ y no logra envolvernos como son capaces otras de la propia Creative.

Pero por 50 euros, ¿qué esperas? Sinceramente, no se me ocurre mejor manera de gastarlos si lo que queremos es esto, una barra de sonido simple, que cumple una función sin aspavientos ni complicaciones.

La Creative Stage Air V2 está disponible por 49,99 euros en la tienda oficial de Creative.

