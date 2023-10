Intel pega un golpe en la mesa: lanza una tarjeta gráfica barata que permite jugar en ordenadores

Durante demasiado tiempo, los jugadores sólo han tenido dos opciones para disfrutar de sus juegos favoritos en el ordenador: o AMD, o Nvidia. Son la única opción realista para conseguir ejecutar los motores gráficos más exigentes, pero hace un par de años eso cambió; las gráficas de Intel son la alternativa para jugar en condiciones que mucha gente no conoce, y es una pena.

Que haya más competición siempre es una buena noticia para el consumidor, y el último lanzamiento de Intel lo demuestra; en vez de apostar por las gamas altas y medias como han hecho sus rivales, Intel ha presentado algo inaudito: una tarjeta gráfica barata capaz de ejecutar juegos modernos.

Con un precio de 180 dólares (por confirmar en España), la Intel Arc 580 promete un rendimiento puro superior a los modelos de gama media de AMD y Nvidia, además de un mayor ancho de banda. La gran pregunta es ¿será suficiente para convencer a unos usuarios a abandonar al equipo rojo y al equipo verde, en favor del equipo azul?

Gráfica barata de Intel

La Arc 580 encaja en la gama media de tarjetas gráficas de Intel, por encima de la A380 que lanzó a principios de año para equipos multimedia. De hecho, tiene más en común con las A750 y la A770, ya que usa la misma GPU, una ACM-G10, pero con algunos ‘recortes’ en la frecuencia máxima (1700 MHz) y en la cantidad de núcleos (24); pero a cambio, presume del mismo bus de memoria de 256 bits, lo que permite alcanzar un ancho de banda de 512 GB/s que duplica al que tienen disponibles sus rivales.

En concreto, el objetivo de Intel es acabar con el dominio de la RTX 3050 de Nvidia y la RX 6600 de AMD en la gama de entrada gaming; ambos modelos se encuentran por precios que superan ampliamente los 250 euros, así que será muy interesante ver el precio en España de la A580. Las primeras marcas que ofrecerán la Arc 580 son ASRock, Gunnir y Sparkle, con modelos similares en todos los aspectos.

Claro, que no todo es cuestión de potencia bruta. Es innegable que el gran punto débil de las Intel Arc está en los ‘drivers’, ya que la compañía no tiene la experiencia ni la conexión con los desarrolladores que tienen AMD y Nvidia. Sin embargo, no es menos cierto que ha dado pasos de gigante en los últimos meses con actualizaciones constantes. Las primeras pruebas publicadas en Internet demuestran esto, con resultados superiores a la RX 6600 y a la RTX 3050 en muchos juegos. Esta tarjeta está diseñada para jugar a 1080p, y supera la importante barrera de los 60 fps en títulos como Battlefield V, Cyberpunk 2077 y Forza Horizon 5.

El otro punto negativo para Intel es más difícil de solucionar: el consumo energético. Las tarjetas Arc 580 tienen un TDP de 185 W, algo elevado comparado con los 130 W de sus rivales; es un problema especialmente grave en este rango de precios, en el que los usuarios intentan ahorrar unos euros optando por componentes no tan potentes, incluyendo la fuente de alimentación. Al menos, los jugadores ahora tienen otra alternativa a tener en cuenta si aceptan este impedimento.

