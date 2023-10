Esta tarjeta gráfica es el chollo del año para jugar: así es la RX 7900 GRE que está llegando a tiendas españolas

El mercado de las tarjetas gráficas ha dado un nuevo giro de guión, justo a tiempo para la importante campaña navideña, y justo cuando muchos jugadores están buscando componentes para ejecutar los últimos lanzamientos como Alan Wake 2 o Starfield. La nueva gráfica de AMD es capaz de ejecutar esos juegos sin problemas, y lo consigue con un precio muy atractivo.

Lo llamativo de este lanzamiento es que no parece ser oficial; o al menos, AMD no ha dado ninguna indicación de que así lo sea. En realidad, la nueva Radeon RX 7900 GRE que está apareciendo en tiendas españolas como PcComponentes no es exactamente nueva, ya que fue anunciada hace ya unos meses; pero inicialmente iba a ser exclusiva para el mercado asiático.

Los lectores de EL ESPAÑOL – El Androide Libre probablemente reconocerán la denominación GRE; significa “Golden Rabit Edition”, y recientemente se usó en las nuevas Radeon RX 6750 GRE de 10 GB y 12 GB, que bajaban el precio de acceso a las gráficas más populares de AMD. Lamentablemente, estaban dirigidas al mercado asiático, aunque también se espera que algunas marcas las usen en sus ordenadores premontados vendidos en Europa.

Nueva gráfica de AMD

Con la RX 7900 GRE, la historia es la misma: inicialmente, sólo estaba disponible de importación desde China, o en ordenadores premontados. Por eso, ha sido una gran sorpresa cuando algunas tiendas españolas han empezado a ofrecer la gráfica por separado, y sin necesidad de pagar más por la importación ni de comprar un ordenador entero sólo para conseguir la gráfica. No está claro si AMD ha relajado la restricción que había impuesto, o si simplemente las tiendas han importado una gran cantidad de tarjetas y las están vendiendo por su cuenta.

Sea como sea, esta es una oportunidad de oro para los jugadores. La RX 7900 GRE posiblemente sea una de las tarjetas gráficas más recomendables de la actualidad, ya que se trata de una versión algo recortada pero con un precio genial: en PcComponentes la RX 7900 GRE de Sapphire está disponible por 719,90 euros.

La Radeon RX 7900 GRE de Sapphire que ha llegado a tiendas españolas

Eso es aproximadamente entre 180 y 250 euros más barato que la RX 7900 XT convencional, aunque hay buen motivo: usa un chip Navi 31 ‘capado’ y tiene menos memoria integrada, 16 GB frente a los 20 GB habituales. Respecto al modelo completo, tiene 80 unidades de computación RDNA 3 frente a las 84 unidades de la RX 7900 XT. Sin embargo, conserva detalles como la conectividad DisplayPort 2.1 para monitores de alta resolución y codificación de vídeo AV1 por ‘hardware’, ideal para hacer streaming.

Esta RX 7900 GRE competirá directamente contra la RTX 4070 Ti de Nvidia que puede costar como mínimo 180 euros más y tiene menos memoria integrada (12 GB); la propia AMD la plantea como un buen modelo para jugar a resolución 2K tanto a juegos actuales como futuros.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan