Asus presenta sus nuevas placas base para jugar: compatibles con los chips de Intel de de 14.ª y WiFi 7

Las nuevas gráficas de Intel están dirigiéndose a un público que anda un poco harto de los elevados precios de las gráficas NVIDIA y unas AMD que se quedan en un espacio un poco raro. Ahora ASUS Replubic of Gamers ha lanzado en España cuatro nuevas placas centradas en las exigencias actuales para disfrutar de los mejores juegos actuales.

Unas placas base que son compatibles con los nuevos procesadores Intel Core de 14.ª, que no han ofrecido un cambio importante comparado a los de 13.ª. La nueva oferta de ASUS Republic of Gamers en España se centra en las memorias DDR5 con tecnologías DIMM Flex y AEMP II, conexión ultrarrápida con WiFi 7 y conexión USB tipo C de 20 GB/s. Son justamente la ROG Maximus Z790 Formula, ROG Maximus Z790 Apex Encore, ROG Strix Z790-E Gaming Wifi II y ROG Strix Z790-F Gaming WiFi II.

Las cuatro placas base son compatibles con los procesadores Intel Core™ de 14.ª, 13.ª y 12.ª generación e incluyen cada una PCIe 5.0, compatibilidad con la memoria DDR5, funciones de ajuste de rendimiento, soluciones de refrigeración eficientes y mejoras en su capacidad para montarlas en un nuevo PC.

Con CPU Intel LGA 1700

El zócalo de CPU Intel LGA 1700 es el gran protagonista en cada una de ellas al igual que WiFi 7 Intel para así aprovechar todas esas velocidades de carga y descarga; un nuevo paradigma para el hogar al que también se ha sumado Qualcomm con su nuevo anuncio de hace unas semanas.

DDR5 viene con el sistema DIMM Flex, que se encarga de mitigar el calor que se produce cuando se lleva al máximo rendimiento a la RAM con datos de temperatura en tiempo real suministrados por el sensor térmico integrado en cada una de las cuatro placas base. AEMP II también tiene su sitio para mejorar los perfiles por defecto que se incluyen en los módulos de RAM. Es decir, que mediante un solo clic se puede elevar la velocidad y frecuencia de toda la RAM instalada en el planeta.

Lo que hay en la caja de la ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore ASUS El Androide libre

Un detalle de la estructura usada para estas nuevas placas base de ASUS es la implementación del diseño de cierre Q-DIMM de un solo lado, que permite al usuario acoplar sus módulos de memoria RAM para ni acercarse a la gráfica instalada; normalmente situada bien cerca de estos módulos. Lo mismo sucede con las unidades M.2 de memoria interna para que ahora se puedan instalar al aflojar el sistema de sujeción con la punta de los dedos.

Cada una de las nuevas placas base de ASUS se distingue por funciones únicas. La ROG Maximus Z790 Formula viene centrada en la refrigeración por agua, ideal para los usuarios que van a instalar un circuito de refrigeración líquida gracias a a los disipadores térmicos y la cubierta de E/S integrada.

Los cuatro modelos de ASUS

Un punto interesante de esta placa es su pantalla OLED personalizable de 2 pulgadas integradas en el disipador térmico usado para la ranura M.2 principal. En este placa se pueden encontrar dos puestos Thunderbolt 4, interfaz completa de puertos USB de alta velocidad, WiFi 7, puerto Ethernet de 5 GB y audio ROG Supreme FX para un sonido de alta calidad en las experiencias de juego en el PC.

La ROG Maximus Z790 Apex Encore se caracteriza por sus capacidades para el overclocking. Gracias a una sólida solución de alimentación y la potencia bruta que entra a la placa a través de 8 + 8 conectores de alimentación ProCool II, se permite una mejor disipación del calor. De hecho, incluye un kit de ventilación ROG DDR5 para mantener la temperatura al mínimo posible en los módulos de memoria.

Foto de la placa base ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore ASUS El Androide libre

La refrigeración líquida también está presente con cabezales dobles de temperatura del agua y uno de caudal del área de refrigeración. AI Cooling II permite monitorizar la CPU y usa los datos de una prueba de estrés para calcular la velocidad más baja del ventilador para refrigerar el sistema.

La tercera es la ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II para ser el modelo de mayor rendimiento. Ranuras PCIe 5.0 x16 y PCIe 5.0 M2, solución de alimentación sólida para overclocking, WiFi 7 y un conector para configurar un puerto USB tipo-C en el panel frontal con carga rápida Power Delivery de 30 W. Es la placa base ideal para instalar las mejores gráficas actuales y unidades SSD.

ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II ASUS El Androide libre

Finalmente, la ROG Strix Z790-F Gaming WiFi-F se presta para usuarios que no necesiten una ranura PCIe 5.0 M2. Y en términos generales es similar a la anterior con ranura PCIe 5.0 X16, WiFi 7, ROG Supreme FX y cinco ranuras M.2. Las diferencias mayores son estas: ranuras M.2 cableadas para velocidades PCIe 4.0, VRM no dispone de tantas etapas de potencia y no ofrece tantos puertos USB de 10 Gb/s en el frontal. Es el modelo más barato de los cuatro presentados por ASUS Republic of Gamers en España.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan