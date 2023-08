Los móviles pequeños y potentes no morirán: ASUS desmiente que vaya a dejar de fabricar el Zenfone

Durante 24 horas, el futuro de los móviles pequeños con Android ha pintado muy negro. Todo empezó cuando varios medios de Taiwán informaron de la reestructuración interna de ASUS, uno de los fabricantes más importantes del país; como parte de los cambios, la compañía habría tomado la decisión de cerrar la división dedicada al Zenfone.

Los Zenfone no son los móviles Android más populares, pero cubren un nicho que pocas compañías se atreven a tocar: el de los móviles pequeños. Con 'sólo' 5,9 pulgadas, el Zenfone 10 es el único móvil que baja de las 6 pulgadas y aún así, tiene componentes punteros como un procesador Snapdragon 8 Gen 2.

Lamentablemente, el Zenfone iba a ser víctima de un cambio interno, que iba a traspasar sus empleados a otras divisiones, como la división ROG Phone dedicada a móviles gaming. Por lo tanto, el Zenfone 10 iba a ser el último modelo de la gama. Al menos, según la filtración.

ASUS sigue con el Zenfone

Afortunadamente, hoy ASUS ha respondido a estas publicaciones, con una nota de prensa en la que afirma que el rumor no es cierto, y que la línea de producto Zenfone no va a ser cerrada. Es un desmentido completo de la filtración, algo sorprendente que no se suele ver en este sector; normalmente, las compañías prefieren ignorar este tipo de rumores, y en las raras ocasiones en las que dicen algo, suele ser un mensaje genérico que realmente no responde nada. Pero es fácil ver por qué ASUS se ha tomado tiempo para responder a estas filtraciones. El Zenfone 10 salió hace poco al mercado, y, de hecho, aún no ha llegado a todos los mercados, como los Estados Unidos; lo último que quiere ASUS es que este lanzamiento sea saboteado por un rumor.

La compañía ha querido dejar claro que va a mantener sus dos gamas de smartphones: Zenfone y ROG Phone, y asegura que tiene "un fuerte compromiso" con los consumidores. De nuevo, esto indica que ASUS quiere tranquilizar a los usuarios que están pensando en comprarse un Zenfone 10. Por último, deja entrever que habrá novedades para la siguiente generación, ya que pide que estemos pendientes para cuando se presente la gama de productos de 2024.

El Zenfone seguirá vivo ASUS

Por supuesto, no sería la primera vez que una compañía niega la mayor justo antes de dar un giro de 180 grados. Las cosas pueden cambiar muy rápidamente en apenas unos días, y lo que hoy parece seguro, mañana puede desaparecer; lo hemos visto en incontables ocasiones, como cuando LG pasó de desmentir rumores sobre la cancelación de móviles una semana, a salir completamente del mercado la siguiente. Y la reestructuración de ASUS que dio lugar a estos rumores no es algo nuevo y que lleva ya meses en preparación; es perfectamente posible que el cierre de la división Zenfone estuviese sobre la mesa, pero que se haya salvado en el último momento tras esta filtración.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan