ASUS Rog Phone 5s, análisis: nacido para el gaming y para mucho más

A principios de este mes llegaron el ASUS Rog Phone 5s y 5s Pro para que hoy pasemos al análisis del primero aquí en España.

ASUS ha puesto aquí toda la carne en el asador para convertir en un bien preciado el lema que podemos leer en la parte trasera del Rog Phone 5s: Republic of Gamers. Y es así, una república de gamers para que disfrutes como nunca de tus juegos favoritos en Android.

Primeras impresiones

ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

Cuando uno elige un móvil de este tipo dedicado a los juegos en Android, lo hace porque exista una diferencia bastante grande entre echar una partida a cualquier juego en este smartphone a hacerlo en otro.

Y esto es lo que sucede mismamente cuando instalamos cualquiera de los juegos más candentes actuales en el ASUS Rog Phone 5s. Gráficos al máximo para que en los primeros segundos después de iniciar nuestro juego favorito, el sonido envolvente de este smartphone comience a generar esa experiencia buscada.

Jugando con el ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

Así, con sus 16 GB de RAM y 512 GB de memoria interna, se convierte en un móvil que desprende calidad por todos sus costados. Y eso que han pasado por alto incluso el usar el agujero en pantalla para que sea todo pantalla el frontal, con unos biseles ajustados.

Pero tampoco está falto de otros detalles y, aparte de servir para el gaming, también es superior en la experiencia que da para el día a día con un móvil Android.

ASUS Rog Phone 5sASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

Destacamos, como no, su autonomía, para que si prescindimos de su modo especial de juegos (llamado modo X), tengamos incluso unas cuantas horas más de pantalla. Pero la fotografía también tiene su punto positivo, al igual que las selfies son una maravilla con su cámara frontal.

Eso sí, hay que recordar que este móvil cuando lo tienes en mano haces ver al resto que te va el gaming sin poder ocultarte. Es un móvil nacido para el gaming, y otros quehaceres.

Características del ASUS ROG Phone 5s

ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

Procesador y memoria

Snapdragon 888+ .

Memoria RAM: 8 / 12 / 16 / 18 GB LPDDR5.

Almacenamiento interno: 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1.

Pantalla Tamaño: 6,78 pulgadas.

Tecnología: E4 AMOLED.

Tasa de refresco: 144 Hz.

Frecuencia muestreo táctil: 360 Hz.

Corning Gorilla Glass Victus.

Camara trasera Principal: 64 Mpx IMX686.

Ultra Angular: 13 Mpx.

Sensor macro: 5 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 24 Mpx.

Conectividad 5G.

4G.

Bluetooth 5.2.

NFC.

WiFi Direct.

WiFi 6E.

Autonomía Batería: 6.000 mAh.

Carga rápida: 65 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Sensor de huellas en pantalla.

Sensores ultrasónicos para Air Trigger 5.

Dimensiones y peso Dimensiones: 173 x 77 x 9,9 mm.

Peso: 238 gramos.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: ROG UI.

Diseño: gaming total

El ASUS Rog Phone 5s es un móvil que en el mismo diseño volvemos a encontrar la palabra gaming en cada una de sus esquinas y líneas.

ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

En la parte trasera tenemos ese lema de "Republic of Gamers" en rojo con un diseño a lo pixelado con esos pequeños puntos. El módulo de cámaras juega también con ese diseño a lo gaming para tener un acabado distinto a lo que hemos visto en otros móviles Android.

Aquí nos podemos olvidar del agujero en pantalla que solemos presenciar en multitud de smartphones Android. La cámara frontal está situada en la parte superior un poco a la derecha en el bisel mismo.

Uno de los laterales del ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

Un bisel que aparece de nuevo en la parte inferior para alejarse de los frontales vistos en otros terminales. Lo que sí que destaca es el color rojo del botón de encendido, presente también en el protector de la ranura para la tarjeta SIM.

El color rojo es el protagonista de este móvil Android Manuel Ramírez El Androide Libre

En el lateral izquierdo tenemos la ranura para otra conexión USB tipo-C que nos va a permitir ser lo bastante flexibles para que conectemos la carga mientras estemos jugando.

Al lado justo tiene un protector que cubre la conexión dedicada al ventilador que podríamos acoplar en este terminal diseñado desde cero para el gaming.

Pantalla: AMOLED con 144 Hz lo dice todo

Panel E4 AMOLED de 6,78" con tasa de refresco de 144 Hz para los gamers más exigentes y así hacerse destacar, aunque se queda en FHD+ en la resolución.

Pantalla AMOLED en el ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

Un panel ideal para crear una gran experiencia de juego al igual que sucede con cada uno de los elementos que componen este nuevo smartphone Android que tenemos disponible en España.

La pantalla del ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

En este modelo ASUS Rog Phone 5s, a diferencia del 5s Pro, no se cuenta con la pantalla trasera, una de las diferencias rápidamente visible.

Rendimiento: 16 GB de RAM

Con 16 GB de memoria RAM (en el modelo prestado) y ese chip Snapdragon 888+, que ya tiene a punto su sustituto con el nuevo Snapdragon 8 Gen 1, el Rog Phone 5s es un señor móvil en términos de rendimiento.

Lo mismo sucede con la memoria interna que en el modelo probado llega a los 512 GB, más que suficientes para instalar todos los juegos que nos venga en gana y así disfrutar al máximo de nuestros títulos para Android favoritos.

512GB de almacenamiento interno El Androide Libre

El ASUS Rog Phone 5s está diseñado con el gaming en mente y en términos de rendimiento, al igual que todo lo que ofrece, es una bestia en sí.

ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

Es verdad que en algunas ocasiones se puede calentar en exceso cuando activamos el modo X. Llevamos al máximo las gráficas de algún juego de los nuevos tipo PUBG: New State o Genshin Impact y disfrutamos de sus Air Triggers para ser los más pro en PUBG Mobile (atentos a esta experiencia, ya que poder moverte con el stick de control de un lado a otro mientras usas el dedo índice para disparar a un jugador, es la diferencia entre sobrevivir o acabar ahí tu partida).

Fotografía que refleja los colores reales

Hay varios matices que nos han gustado de este móvil Android. Y es que la fotografía no sobresatura las capturas, tiene una cámara para selfies muy buena y el modo noche es capaz de ofrecer resultados muy buenos.

El módulo de cámaras del ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

Otro punto a su favor es en la app de cámara con la función de estabilización que ayuda al usuario a colocar el móvil en su horizontal y vertical para tomar unas fotografías perfectas.

En el modo estándar para fotografías hay que cuidar de pararnos bien, ya que a veces, y más acostumbrados a la evolución dada en otros smartphones Android, las fotos pueden salir borrosas. Quizás con alguna actualización sean capaces de mejorar en este apartado.

ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

Hay que destacar que en los momentos en los que el sol empieza a caer por el horizonte para acercarnos a la noche, el ASUS Rog Phone 5s es capaz de captar los tonos de color de forma bastante real sin iluminar la foto de una forma irreal.

Ya sabéis que hay muchos móviles Android que iluminan la noche o los atardeceres para que incluso parezca que es de día (lo podemos entender con las ganas que hay para mejorar las fotos bajo esa circunstancia), pero en este caso, y más si a uno mismo le gusta hacer fotografías de atardeceres o cuando las nubes cubren el cielo, no es así y se pueden sacar capturas muy bonitas.

Es decir, que vamos a lograr capturar ciertos tonos en las fotografías del otoño cuando la luz es escasa, para que los tonos ocres de las hojas de los árboles otorguen a las capturas de unos matices en el esquema de colores que dan lugar a bellas tomas.

ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

Eso sí, cuando hay que tomar fotos a objetos en movimiento, sobre todo si van muy rápidos, aquí la experiencia deja bastante que desear, aunque si son personas o mascotas que se muevan sin ir corriendo, los captura bastante bien.

El modo noche en el ASUS Rog Phone 5sASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

En la fotografía nocturna el modo noche funciona muy bien como se puede evidenciar en la captura que hemos adjuntado aquí arriba mismo. Pero es en los focos de luz intensa donde realiza un trabajo bastante pobre.

Finalmente, en las selfies, y gracias a su cámara de 24 Mpx, pone la puntilla para unas fotografías de gran definición que son difícil de diferenciar si las hemos hecho con la cámara principal. Lo mismo sucede con ambientes oscuros donde también luce con claridad.

Autonomía: cumple muy bien

El ASUS Rog Phone 5s es capaz a través de su consola de entrar en distintos modos. En el Modo X es capaz de llegar a las 4 horas de pantalla sin ningún tipo de problema.

Autonomía en el ASUS Rog Phone 5s El Androide Libre

Pero si queremos algo más, podemos optar a usar el modo dinámico para un uso diario del smartphone, o ya pasar al modo ultraduradero donde se controla la red 5G de forma automática, se fuerza el apagado de HyperFusion (que usa los datos móviles para compensar la pérdida de datos del WiFi), fuerza la restricción a una sincronización en segundo plano y el apagado de WiFi de banda dual.

Lo mejor de este ASUS Rog Phone 5s es su modo avanzado que permite configurar los elementos que queramos, aunque por defecto viene con algunas configuraciones ya aplicadas: tasa de refresco a 60 Hz, esquema de colores a modo oscuro, CPU, GPU y RAM configuradas a mediano y la sensibilidad del deslizamiento, tacto y precisión a cero.

Con todas estas opciones tenemos en nuestra mano la posibilidad de alargar la gran autonomía que de por si ofrece este nuevo móvil de ASUS.

Modo Ultraduradero en el ASUS Rog Phone 5s El Androide Libre

Hemos estado en el modo X todo el tiempo y el uso ha sido bastante intenso con juegos como Clash Mini o PUBG State para pasar a las 4 horas de pantalla.

En reposo juega muy bien sus cartas para dejarnos bien asombrados y acercarse a lo que realizan algunas capas personalizadas de otros móviles, como sucede con los Vivo.

Para finalizar con este apartado, la carga rápida de 65 W es capaz de llenar esos 6.000 mAh de forma mágica. En 5 minutos va del 8 al 28%, en 15 minutos hasta el 54 % y en media hora hasta el 87 %. Sobran las palabras de nuevo en este sentido para su gran carga rápida.

Lo especial del gaming en el ASUS Rog Phone 5s

El ASUS Rog Phone 5s es un teléfono dedicado para el gaming que tiene una consola para controlar y gestionar nuestro dispositivo y así podamos sacarle toda la potencia posible.

Los air trigger son excepcionales para ser el más pro Manuel Ramírez El Androide Libre

Desde esta consola podemos cambiar entre distintos modos con uno llamado Modo X que va a ofrecer el máximo rendimiento en los juegos. Lo que hace es llevar al máximo el rendimiento del sistema, la tasa de actualización, la activación del Wi-Fi de banda dual y la capacidad de respuesta táctil.

La consola para gestionar todo lo relacionado con el gaming Manuel Ramírez El Androide Libre

Un Modo X que no va a evitar que nuestro móvil pase del día entero con su autonomía, siempre que respetemos las 4 horas de tiempo en pantalla que las da de forma sobrada, para que incluso seamos más capaces en este sentido.

Perfil de gamer en el ASUS Rog Phone 5s El Androide Libre

La consola no deja de ser una aplicación muy avanzada en características similar a la que otras capas personalizadas ofrecen como la misma de Samsung. Aunque eso sí, la experiencia gaming la lleva al límite.

La consola de control El Androide Libre

Al igual que cuenta con botones físicos como son sus 'Air Triggers' (sensores ultrasónicos) para que podamos configurarlos para los botones que necesitemos. Con unos ajustes rápidos podemos usar el botón derecho para usar el disparo y el botón izquierdo (los dos situados en el lateral derecho del móvil) para activar la mirilla.

Los Air Triggers al configurarlos Manuel Ramírez El Androide Libre

Estos botones pueden ser configurados desde el genio de juegos en las partidas en tiempo real. Se pueden modificar ajustes como ninguna alerta, llamadas, bloquear brillo, bloqueo de navegación, clip marcado o tasa de refresco.

Al igual que tiene un botón para acelerar y liberar memoria del terminal, configurar los Air Triggers, usar Macros, control rápido para ciertas funciones y su modo de grabación de partidas.

Configurando botones El Androide Libre

Es decir, que para los que busquen un móvil gaming este de ASUS es muy especial sin olvidarse de nada en ningún momento.

Rendimientos en juegos

Estamos ante un móvil Android que no se anda con tonterías al ser capaz de echarse a sus lomos cualquiera de los juegos más potentes actuales en Android.

Gaming en el ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

Le hemos puesto a prueba con PUBG: New State para llevarlo al máximo de sus gráficos con tasa de fotogramas máximo, calidad gráfica ALTA y Anti-Aliasing activo y no hemos notado ningún tipo de ralentización en todo momento.

PUBG: New State en el ASUS Rog Phone 5s El Androide Libre

Digamos que literalmente se come al nuevo juego de Krafton Inc. para llevarnos a este nuevo móvil de la compañía ASUS a probar otros juegos como el mismo PUBG Mobile, Clash Mini o Wild Rift para que ni se arrugue, y sea capaz de elevar la experiencia que ofrecen estos juegos.

Configuración gráfica usada El Androide Libre

Aquí nos quedamos cortos para poder expresar lo que se puede sentir cuando juegas a tu juego favorito en Android a través de este teléfono para que te quedes enganchado al dispositivo sin querer despegar tus dedos del mismo en todo momento.

Wild Rift El Androide Libre

Hemos estado probando otros juegos de leyenda de Android como Dead Cells, Death Road to Canada o el mismo Pokémon Unite para volver a decir que estamos ante un móvil con el que es toda una sensación rescatar juegos de otros años para jugarlos como se debe.

Sonido: espectacular

No solemos poner un apartado solamente al audio o sonido de un móvil, pero el ASUS Rog Phone 5s se lo ha ganado, ya que la experiencia que otorga es simplemente espectacular.

ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

La riqueza de sonidos provenientes de sus dos altavoces estéreos superan lo visto hasta ahora en cualquier terminal Android. En nuestro canal de Instagram, a través de las stories, hemos ido enseñando alguna comparativa para que se pueda notar la diferencia entre el sonido mismo del Galaxy Note 20 Ultra 5G (que ya de por si es uno de los mejores) ante este Rog Phone 5s.

Esos bajos que envuelven la experiencia de sonido en los juegos, o los tonos altos que enriquecen la amplitud de frecuencias de sonido que recibimos, colocan a este smartphone Android en una ubicación muy especial.

Juegos como Genshin Impact suenan de miedo Manuel Ramírez El Androide Libre

El sonido que proviene de este móvil es totalmente envolvente y podemos dejar de lado los auriculares para sumergirnos en la sublime experiencia que otorga. La verdad que si tenéis oportunidad de probarlo, ni faltéis a la cita, ya que pone la guinda para una experiencia gaming sin parangón. Suena de miedo.

Interfaz: con algunos peros

El ASUS Rog Phone 5s es un móvil nacido para el gaming y esto se nota desde el primer instante que desbloqueamos el dispositivo al generarse ese sonido tan especial o mismamente cuando apagamos la pantalla.

Los fondos de pantalla El Androide Libre

La interfaz ROG UI basada en Android 11 está dedicada también al gaming con unos iconos especialmente concebidos y unos fondos de pantalla muy especiales. Nos han gustado mucho cada uno de ellos, aunque como no, nos quedamos con los animados para darle ese puntillo especial al móvil.

ROG UI es capaz de producir una experiencia similar a lo visual que suelen ser las torres PC dedicadas al gaming con sus sonidos, luces LED y más. Aquí ASUS está siendo muy hábil para ir mejorando en cada actualización el software, aunque no estaría de más que invirtieran desarrollo en las apps propias del teléfono que se alejan de esa interfaz más a lo gaming.

El panel de acceso rápido El Androide Libre

Lo que sí que nos ha gustado es como podemos diferenciar las apps propias del sistema a las que instalamos gracias a la paleta de colores elegida. Se hace fácil movernos por el escritorio y el cajón de aplicaciones con tanto color de tonos vivos.

El modo oscuro El Androide Libre

Algo similar sucede con los widgets que ninguno tiene ese tema personalizado gaming. De verdad que no entendemos cómo esto puede suceder así, ya que en este sentido han pasado de refilón para no vestir tanto las apps como a los widgets.

Dos puntos negativos que tendrán que resolver en futuras actualizaciones para que su experiencia gaming, que es mucha, sea incluso más inmersiva.

Opinión final

Seamos claros, si buscas un móvil para el gaming, el ASUS Rog Phone 5s, al estar ya disponible en España, es el que has de comprar. Simplemente por su gran potencial y esos Air Triggers (sobre todo si juegas a shooter multijugador online como los PUBG Mobile, Call of Duty Mobile o Fortnite) no hay que pensárselo mucho, ya que es ideal.

ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

Gracias a los sensores ultrasónicos de este móvil se consigue que podamos estar jugando con cuatro dedos a la vez, los dos dedos gordos para control del stick y algunos botones extras para salto y demás, y los dos dedos índices para disparar y mirilla. Y esto, no es más que lo que hacen muchos jugadores pro que nos suelen matar mientras nos quedamos pensando qué han hecho para hacerlo.

El móvil gaming de ASUS Manuel Ramírez El Androide Libre

Con esto en mente, es un móvil con el que vas a conseguir sobresalir ante el resto de jugadores de esos multijugador online, aunque siempre que los otros no usen alguno similar.

El ASUS Rog Phone 5s sobresale en varios aspectos Manuel Ramírez El Androide Libre

Tiene algunos peros, y al ser un móvil dedicado para el gaming, en el apartado de la fotografía, aunque cumple muy bien, que tuviera una lente con zoom óptico sería lo suyo, y por ejemplo, la goma de uno de los laterales se puede salir con suma facilidad, así que atentos a la misma.

Eso sí, hay que prestar atención al color que no lo sobresatura para reflejar la realidad tal como es cuando miramos por el visor de la app de cámara para capturar una fotografía.

El gaming en el ASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

De autonomía va bastante bien y nos quedamos finalmente con la sensación de tener un smartphone Android completo para disfrutar de los mejores juegos actuales y rescatar alguno con el que la experiencia se puede multiplicar exponencialmente gracias a esa pantalla, sonido y demás que le hacen valedor de ser uno de los mejores móviles gaming actuales.

ASUS Rog Phone 5sASUS Rog Phone 5s Manuel Ramírez El Androide Libre

El modelo que hemos probado, el ASUS Rog Phone 5s de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, está a un precio aquí en España de 1.099 euros para ser adquirido desde la web ASUS España.

Otros modelos son el de 12 + 512 GB por 999 euros, y el de 18 + 512 GB por 1.299 euros para haceros con el mejor móvil gaming actual en España.

