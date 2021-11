7 móviles gaming Android para llevar al máximo a PUBG: New State

El gaming en un móvil para disfrutar de PUBG: New State a tope El Androide Libre

Con PUBG: New State disponible ya en Android, todo un battle royale con un motor gráfico actualizado y todo tipo de física de objetos, esta lista de 7 móviles gaming os va a venir muy bien para poder llevarlo al máximo en los gráficos.

Hemos de decir que cada uno de los móviles gaming de esta lista los vais a poder adquirir aquí en España sin la necesidad de importar ninguno. Al igual que posiblemente en las próximas semanas con el Black Friday alguno se ponga en oferta.

Black Shark 4

Comenzamos la lista con el Black Shark 4 que cuenta con dos opciones en el precio para 8 + 128 GB y 16 + 128 GB. Destaca por su carga rápida de 120 W, y por llevar en su interior Snapdragon 888 en el modelo Black Shark 4 Pro, mientras que el estándar monta Snapdragon 870.

El Black Shark 4 llega a España: un móvil gaming a precio agresivo

Pantalla AMOLED de 6,67" con tasa de refresco de 144 Hz, siendo este aspecto imprescindible para un móvil que se precie de ser para gaming. Un detalle que tampoco podemos dejar pasar son sus pulsadores laterales para ser los más pro en el terreno del combate que será PUBG: New State con su nuevo mapa Troi.

Tenéis todas las especificaciones del Black Shark 4 desde este enlace y podéis comprarlo en Amazon España por 499 euros.

ASUS ROG Phone 5s y 5s Pro

Casi podemos decir que estamos ante los dos mejores móviles gaming actuales para Android. Dos bestias pardas que no se arrugan entre nada para dejarnos estupefactos ante la calidad de su sonido o una batería de 6.000 mAh con carga rápida de 65 W.

El ASUS Rog Phone 5s Pro El Androide Libre

También cuenta con pulsadores laterales 'air trigger' para que nos manejemos como nadie en combate. Los dos montan chip Snapdragon 888+ y son acompañados por una memoria RAM que quita el hipo: el 5s con 16 o 18 GB y el 5s Pro con 18 GB.

Configurando PUBG: New State con el ASUS Rog Phone 5s El Androide Libre

En el almacenamiento hay opciones de 256 y 512 GB, así que estamos ante unos móviles simplemente espectaculares en los que tampoco falta esa tasa de refresco de 144 Hz en su panel AMOLED. Ponemos el acento en la calidad de sonido con una experiencia envolvente que consigue que la experiencia sea bien especial.

ASUS ROG Phone 5s y 5s Pro El Androide Libre

Las diferencias entre los dos pasan por la pantalla secundaria en la trasera en el Rog Phone 5s Pro para que disfrutéis el gaming como nunca con un smartphone Android.

Tienes el resto de especificaciones desde este enlace y puedes comprar el ASUS Rog Phone 5s y el 5s Pro en la tienda de ASUS aquí en España.

Red Magic 5G

Un móvil de 2020 que nos va a permitir estar casi a la última a un precio más reducido. En sus entrañas tiene el chip Snapdragon 865 y está disponible en versiones 8 + 128 GB y 12 + 256 GB.

Red Magic 5G

Su pantalla es de 6,65" AMOLED con tasa de refresco de 144 Hz. Y entre algunas de sus mejores opciones está el sistema de enfriamiento multidimensional con ventilador activo

Puedes pasarte por el análisis del Red Magic 5G para conocer el resto de detalles de este móvil gaming para Android y disfrutar de PUBG: New State.

Lo puedes comprar en Amazon España por 615,70 euros.

RedMagic 6

Tuvimos ocasión de probar el RedMagic 6 para dejar claro que esta serie es ideal para jugar en un móvil. El RedMagic 6 se caracteriza por ser otro móvil Android gaming con su pantalla AMOLED de 6,8" y tasa de refresco de 165 Hz.

RedMagic 6

Chip Snapdragon 888 al que se le acompaña con 12 GB de RAM y un almacenamiento interno que se puede quedar un poco escaso con sus 128 GB. Otro detalle que no queremos volver a dejar escapar es su sistema de enfriamiento multidimensional con ventilador activo.

En la batería llega a las 5.050 mAh con carga rápida de 66 W. El RedMagic 6 no es que sea de los más potentes de la lista, pero suficiente para poner toda la carne en el asador en PUBG: New State.

Se puede adquirir en la tienda de RedMagic en Europa por 599 euros en un único modelo de 12 + 128 GB.

Nubia Red Magic 6S Pro

Este tipo de móviles gaming listos para PUBG: New State se caracterizan todos por llevar el chip Snapdragon 888, aunque en este caso el plus. Al igual que no están faltos de memoria RAM con distintas opciones como el caso del Red Magic 6S Pro con 12, 16 o 18 GB.

Nubia Red Magic 6S Pro Nacho Castañón Omicrono

Cuenta en el almacenamiento con opciones de 128, 256 o 512 GB y ese extra de añadir una tarjeta microSD hasta los 256 GB. Pantalla de 6,8" AMOLED con tasa de refresco de 165 Hz.

Otro gran móvil gaming disponible en España desde Amazon España a un precio en oferta de 927 euros cuando suele estar a 973 euros.

Tenéis el resto de sus especificaciones desde este enlace.

Lenovo Legion Phone Duel 2

Otra bestia parda para el gaming en un smartphone Android con el que podremos echar todo para que ese PUBG: New State se vea de miedo.

Lenovo Legion Phone Duel 2 Nacho Castañón Omicrono

Aparte de sus especificaciones, cuenta con un diseño muy especial para colocarlo entre los mejores en su aspecto exterior. Tiene distintos botones hápticos para configurarlos como queramos para así optimizar nuestra experiencia de juego.

Cuenta con una cámara que gracias a un mecanismo podemos sacarla y así utilizarla para hacer streaming de juegos para mostrar nuestro rostro mientras echamos una partida.

Nuevo Lenovo Legion Phone Duel 2

Por lo que respecta a las especificaciones, chip Snapdragon 888, 12 o 16 GB de memoria RAM LPDDR5 y 256 o 512 GB de almacenamiento interno UFS 3.1

Fue presentado en abril de este año y lo tenemos disponible para su compra aquí en España. Lo definimos finalmente con su batería de 5.500 mAh, carga rápida de 90 W, y esa pantalla de 6,92" AMOLED con tasa de refresco de 144 Hz.

Puedes comprarlo en la tienda de Lenovo en España desde este enlace a un precio de 799 euros. No te pierdas todos sus detalles desde este enlace.

ASUS Rog Phone 5

Aunque tengamos ya disponibles los ASUS Rog Phone 5s y 5s Pro en España, podemos decidirnos por el modelo anterior Rog Phone 5 que tiene un coste inferior para que el desembolso no sea tan elevado.

Asus ROG Phone 5 analisis Álvarez del Vayo

Volvemos de nuevo al chip Snapdragon 888, su pantalla AMOLED de 6,78" con tasa de refresco de 144 Hz y diversas opciones en la RAM con 8, 12 y 16 GB e interna con 128 y 256 GB.

Una gran batería de 6.000 mAh y carga rápida de 65 W para terminar de comentar algunas de las mejores jugadas del ASUS Rog Phone 5 que no está falto de los 'air triggers'.

Asus ROG Phone 5 analisis Álvarez del Vayo

Es importante poner en valor que uno de estos móviles tenga esos disparadores que podemos configurar para que apuntar con la mirilla y disparar se puedan hacer con los dedos índices y así dejemos el resto para movernos con el stick de control y más.

Es por ello por lo que los 799 euros del ASUS Rog Phone 5 es un gran precio y así ya alistarnos a PUBG: New State desde el mismo día de hoy.

Puedes comprarlo en Amazon España y tener todos los detalles de sus especificaciones desde este enlace.

