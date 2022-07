Asus Zenfone 9, análisis: una bestia comprimida al máximo

ASUS es posiblemente la menor de las grandes firmas de móviles. Conocida por sus ordenadores, portátiles y periféricos para jugar, entre otras cosas, los móviles sencillos de la empresa, los que no buscan ser un sustituto de algunas consolas, pasan muy desapercibidos. El año pasado pudimos analizar un terminal que nos dejó muy buen sabor de boca, el Zenfone 8, y este año hemos podido probar durante un par de semanas el Zenfone 9, un terminal muy pequeño que es, curiosamente, el smartphone más potente que ha pasado por mis manos.

Buscando un lugar muy concreto

Mientras analizábamos este terminal hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos responsables de ASUS, y les hemos podido hacer algunas preguntas. En concreto yo estaba interesado en saber si había suficiente público para un móvil que aunaba el escaso tamaño con la potencia desmedida.

Según la empresa, hay usuarios que quieren móviles pequeños y potentes, aunque haya otros que solo quieran una de las dos cosas. La cuestión es que es algo complicado de hacer, técnicamente, y no hay muchas empresas que estén intentándolo con lo que ASUS ve un nicho de mercado y se lanza a por él.

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

También hemos querido saber si es algo que se demanda a nivel mundial y nos han reconocido que es algo que se pide, sobre todo en ciertas latitudes. Curiosamente, Europa es uno de los mercados más interesantes para ASUS a la hora de realizar este tipo de propuestas.

Características ASUS Zenfone 9

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Memoria RAM: 8 / 16 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 5.9 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx IMX 766 con gimbal.

Gran Angular: 12 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 12 Mpx.

Conectividad 5G.

4G.

Bluetooth 5.3.

Wifi 6E.

Sensor de huellas lateral.

Autonomía Batería: 4300 mAh.

Carga rápida: 30 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: -.

Peso: 169 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: Zen UI 9.

Un diseño muy novedoso, con un tamaño minúsculo

Este móvil es muy similar a su antecesor en muchos de sus componentes, como la pantalla, y también lo es en tamaño. Esto tiene especial mérito dado que muchos de los elementos internos son ahora más grandes, como las cámaras, el sistema de refrigeración o el procesador.

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con todo, en ASUS se las han arreglado para que el peso sea el mismo que el del Zenfone 8, 169 gramos, haciendo que es este terminal sea el más ligero de los modelos de gama alta de prácticamente todas las empresas que actualmente se reparten el mercado.

Para conseguir ese peso se han valido de un nuevo material, usado en la parte trasera del terminal. Se trata de un policarbonato que al tacto parece goma, está creado como si fuera un plástico y no nos hace echar en falta, en absoluto, el cristal.

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este nuevo material permite hacer el móvil algo más rectilíneo, lo que aporta un mayor espacio interior, sin tener que aumentar las dimensiones del dispositivo.

La textura de este nuevo material es similar a la goma, o al cuero vegetal. Aguanta muy bien las caídas, pero no tanto los arañazos. Es algo a medio camino entre el plástico y el cristal.

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El perímetro está realizado con un marco de aluminio y el frontal tiene un cristal Corning Gorilla Glass Victus. Todo ello se une en un cuerpo con resistencia al agua IP68 que además mantiene el jack de auriculares, siendo ASUS una de las pocas empresas en mantenerlo en la gama alta.

La pantalla de 5.9 pulgadas tiene esa dimensión y las proporciones que vemos para permitir que el móvil sea usado a una mano. De hecho, han disminuido muy ligeramente el tamaño con respecto al año pasado, lo cual es complejo porque el procesador es mayor en un 10%, las cámaras un 40% más, el sistema térmico es un 230% mayor.

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El uso a una mano también es el motivo de haber movido el sensor de huellas de la parte delantera a un lateral. Ahora podremos usarlo para lanzar aplicaciones, con uno o dos toques e incluso para deslizarnos por la pantalla como una suerte de ratón táctil.

La potencia de este móvil no tiene sentido

Este es el primer smartphone que probamos con el nuevo procesador Snapdragon 8+ Gen 1, y vaya si se nota el salto. En una de las primeras partidas a Honkai Impact Third vi cómo las animaciones iban más rápidas y fluidas que en ningún otro móvil que hubiera probado hasta la fecha, y los gráficos estaban al máximo por defecto.

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta sensación la he tenido casi siempre con los móviles de ASUS, pero no a este nivel. Además, la unidad que nos han prestado para hacer el análisis es la que tiene 16 GB de RAM, por lo que tenemos el pack completo para poder jugar sin problema.

Este procesador apunta maneras también en el consumo energético, como veremos en el apartado de batería, pese a implementar 5G, Wifi 6E y Bluetooth 5.3.

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La sensación que nos ha dejado este móvil es la de una bestia enjaulada (por su tamaño físico), pero que es capaz de ejecutar cualquier tarea que se le ponga por delante sin que eso dinamite la autonomía.

Además, tenemos funciones propias de los Pixel, como poder hacer un doble toque detrás para lanzar apps, y configurar el sensor de huellas para realizar desplazamiento y abrir aplicaciones.

Funciones de Zen UI

Se ha estudiado mucho el audio con Dirac para dar una sensación de sonido estéreo mayor que la que permite la física en un dispositivo tan pequeño. Con todo, el altavoz secundario no es ni de lejos tan potente como el principal, pero teniendo en cuenta lo pequeño que es el móvil se agradece que hayan metido dos.

La pantalla destaca por su diagonal

En el apartado de la pantalla ASUS no ha realizado muchos cambios con respecto al año pasado, manteniendo todas las tecnologías y afinando algo más los colores y la calibración de la misma.

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Tenemos un panel de 5.9 pulgadas con resolución FHD+ capaz de mostrar una tasa de refresco máxima de hasta 120 Hz. Esta frecuencia es variable en rangos de 60, 90 y 120 Hz y podemos ponerla también en modo automático. Con todo, no tendremos una tasa de refresco tan controlable como la que tienen los paneles LTPO, pero no parece que le haga falta a nivel energético.

El brillo no es el más alto que hemos visto en la gama alta, pero con un brillo máximo medio de 800 nits y un brillo en modo instantáneo de 1100 nits.

Ajustes de la pantalla

La pantalla cuenta con tecnología HDR10+ y protección Corning Gorilla Glass Victus en la parte delantera.

Como veis, la pantalla no es de las más espectaculares que hemos visto, porque no es este el elemento clave del teléfono salvo en un aspecto: el tamaño.

Es uno de los pocos modelos de gama alta que es compacto, y el único que baja de las 6 pulgadas, lo que por sí mismo es un elemento diferenciador, sin tener que recurrir a tecnologías más avanzadas o caras.

Las cámaras destacan más de lo que esperábamos

Los móviles pequeños tienen el problema de que en su interior no permiten tener tantos elementos como en los móviles grandes. Eso explica por qué este Zenfone 9 no tiene teleobjetivo. El tamaño es tan compacto que implicaría necesitar usar otro procesador, o tener una batería menor.

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Así pues, en ASUS han apostado por dos sensores conocidos, un IMX766 para el angular normal y un IMX363 para el ultra gran angular.

La cámara principal usa el sensor mencionado, de 50 Mpx, que se está convirtiendo en el estándar de la gama media, aunque aquí se haya implementado en un modelo de gama alta. Los fabricantes lo tienen bien optimizado y los resultados son muy buenos, tanto de día como de noche, aunque en este último apartado el HDR es algo irreal.

Sin embargo, ASUS ha potenciado esta cámara incluyendo un gimbal, algo que hasta ahora sólo habíamos visto en los móviles de Vivo. Este elemento permite una mejor estabilización, tanto en foto como en vídeo. Y se nota. La calidad de los vídeos de noche está a la altura de los mejores.

Destacar el desenfoque que se logra de manera natural, sin forzar el modo retrato, siendo mucho mejor de lo que esperábamos.

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la interfaz de la cámara tenemos una guía que nos ayuda a sacarle el máximo partido al gimbal haciendo que no realicemos movimientos demasiado bruscos.

El sensor gran angular es de 12 Mpx, incluye un modo de macro, algo que nos parece mucho mejor que poner un sensor para ello. La calidad es muy buena, con un rango dinámico, un detalle y un contraste muy equilibrados. Pero lo más asombroso es cómo se comporta de noche, con unos colores muy reales, luces controladas, muy buen detalle... uno de los mejores sensores de este tipo que hemos visto hasta ahora. Donde flaquea es en la grabación de vídeo nocturna, como era esperable.

La cámara delantera usa el IMX 663 de 12 Mpx y es la que menos entusiasma de las tres. Para hacer todos normales, alguna videollamada e incluso grabar vídeo de día es más que solvente. De noche no estabiliza mal, pero el grano aparece con demasiada facilidad.

La aplicación de cámara, además de la guía visual para el gimbal, tiene muchas opciones de disparo, e incluso nos permite modificar las que aparecen en la pantalla de inicio, ocultando las que nunca usamos.

La autonomía es muy buena, pero flaquea en carga rápida

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Empecemos por lo bueno. La batería de este ASUS Zenfone 9 no es muy grande, pero los 4300 mAh sirven para tener una autonomía mejor que la del Pixel 6a o del Nothing phone (1). Seguramente el nuevo procesador ayude a ello.

La parte negativa es que al no poder dividir la batería la velocidad de carga máxima se limita a 30 W, no hay mucho espacio dentro y habría que disminuir la densidad de la pila. El mismo motivo, el escaso espacio interior, es el causante de que no haya carga inalámbrica. Eso sí, al menos tenemos el cargador en la caja.

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la primera prueba de batería hemos estado en todo momento con cobertura 4G y 5G jugando, haciendo fotos y vídeos y mirando redes sociales. Hemos llegado a las 5 horas y 15 min de pantalla con 27 totales.

La segunda prueba ha sido muy similar, con más uso. Hemos llegado casi a 6 horas de pantalla con 22 totales, incluyendo un trayecto de unos 20 minutos con el GPS.

Para la tercera prueba hemos querido hacer un uso muy diferente, casi exclusivamente en Wifi. Hemos usado mucho Instagram, hemos jugado bastante y hemos realizado algunas llamadas. Hemos llegado a las 5 h de pantalla con 33 horas de autonomía total.

En la cuarta y última prueba hemos estado jugando mucho, sobre todo a HearthStone. El uso del terminal ha sido siempre bajo Wifi y hemos llegado casi a las 7 horas de pantalla (casi 5 de ellas de juegos) con 18 horas de autonomía total.

Zen UI es una de las interfaces mejor trabajadas

Zen Ui parece casi Android puro

El año pasado nos maravillábamos de cómo ASUS mantenía la esencia de Android 11 con Zen UI. Este año sigue siendo así, y ofrece numerosas mejoras sobre la versión pura, aunque al contrario que otras marcas, como Google, Nothing o Samsung, su política de actualizaciones es limitada.

Tendremos garantizadas dos actualizaciones mayores (suponemos que a Android 13 y 14) y dos años más de actualizaciones de seguridad.

Permite más personalización que en los Pixel

Visualmente es casi idéntico a un Pixel, pero la personalización es aún mayor ya que podemos modificar hasta los colores de textos en los iconos de los escritorios.

El software viene cargador de funciones extras, como el modo de juegos, el uso del botón de encendido como acceso directo para lanzar cualquier aplicación, un modo de bolsillo para que el móvil no se active por error, la posibilidad de usarlo con guantes, abrir aplicaciones escribiendo letras en la pantalla apagada...

ASUS lo ha hecho muy bien a nivel de software, con un diseño limpio que no intenta enmascarar el buen hacer de Google en este apartado. La única pega es que tener dos años de actualizaciones nos parece poco en un momento en el que marcas como Samsung incluso dan 4 en los modelos de gama media.

Un móvil único

El año pasado ya dijimos que el Zenfone 8 era un móvil único por ser muy potente y por tener un tamaño excepcionalmente contenido.

ASUS Zenfone 9 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este año pasa algo parecido y ASUS ha redoblado la apuesta mejorando el diseño, las cámaras, la potencia y la autonomía. Nada mal.

Además, tendremos accesorios bastante interesantes, como una funda/atril que abre una app predefinida por nosotros, otra funda con cable para hacer deporte y otras de marcas como Devilcase o RhinoShield.

El precio de este modelo es de 829 euros para la variante de 8+128 GB, 879 euros para el de 8+256 GB y 929 euros para el de 16+256 GB. Todos incluirán una funda sencilla y el cargador de serie en la caja de venta.

El ASUS Zenfone 9 es una apuesta segura, la única duda es si el público al que aspira, el que quiere algo muy potente y muy pequeño, es lo suficientemente grande como para justificar un móvil como este.

Sigue los temas que te interesan