Pixel 6a, análisis: Google ha logrado el equilibrio entre precio y características

Juez y parte. Así miraron muchos a Google cuando dio el salto cambiando su estrategia en el mundo de los móviles y dejó de lado los Nexus para crear los Pixel. La empresa quería dejar de centrarse en los desarrolladores y crear el móvil en el que los demás fabricantes deberían inspirarse.

Con sus pros y sus contras, Google ha logrado hacerse un hueco en el sector sobre todo en los últimos años, con una sexta generación cuyas ventas han sido mayores que en años anteriores.

Con unos Pixel 6 y 6 Pro con procesador propio, buenas cámaras, nuevo diseño y precios ajustados, todos esperábamos la llegada del modelo a, el económico, para ver si realmente Google había decidido apostar por un público masivo. Y os adelantamos que lo ha hecho.

Características Google Pixel 6a

Procesador y memoria Google Tensor.

Memoria RAM: 6 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

Pantalla Tamaño: 6,1 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: OLED.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Camara trasera Principal: 12.2 Mpx.

Gran Angular: 12 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 8 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth 5.2.

Wifi 6.

Autonomía Batería: 4.300 mAh.

Carga rápida: 18 W.

Otros Puerto USB-C.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 152,2 x 71,8 x 8,7 mm.

Peso: 178 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Subiendo el diseño de la gama media

El año pasado Google acertó con el diseño de los Pixel 6, y nos alegró ver que el modelo más económico mantendría esa esencia.

En este caso la parte trasera es plástico, pero tiene buen acabado y al ser algo oscura no atrapa mucho las huellas. Además, el contraste de los tonos verdes con la franja negra le sienta especialmente bien. Es un móvil icónico que se diferencia, y eso es algo que no todos los móviles de esta gama de pueden decir.

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto a los marcos, vemos que no son tan estilizados como en el Pixel 6 Pro, aunque no son mucho más gruesos que en el Pixel 6. Sí que se ve que la parte inferior es mayor, seguramente porque no han querido usar paneles OLED flexibles, que son mucho más caros.

Esta es una de las principales diferencias (en el frontal) con terminales como el Nothing phone (1), que sí usa este tipo de pantallas. Aún así no creemos que los marcos sean un problema.

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

Un extra que no solemos ver en estos móviles es la resistencia al agua y polvo IP67, que ni siquiera podemos dar por descontada en los modelos más premium.

El procesador Google Tensor se nota

Las primeras horas de uso de este móvil han sido para instalar aplicaciones, configurarlas, echar alguna partida rápida y vincular algunos dispositivos. La sensación de velocidad que me ha dado ha sido realmente positiva, y se aprecia que el procesador que monta es de gama alta.

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hablamos del Google Tensor, el mismo chip que tienen los Pixel 6 y Pixel 6 Pro del año pasado. Imaginad un móvil de OPPO de 450 euros que usara el Snapdragon 888, o uno de Samsung con el mismo chip Exynos que el S22.

Ni siquiera hemos notado problemas con la memoria RAM, que es de solo 6 GB, pero que Google ha sabido exprimir muy bien. Aquí es donde se demuestra que sin una interfaz pesada no hay obligación de poner mucha memoria aleatoria.

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, se ha calentado algo usándolo en la piscina, y también tras una sesión de juego intensa de Honkai Impact Third. El marco rozado la temperatura crítica en la que te molesta en la mano. Siendo sinceros, no la ha alcanzado, pero Google debería trabajar más en el comportamiento térmico de su siguiente procesador.

Con todo, no queremos dar la sensación de que la experiencia es la de un móvil de gama alta, porque no es así. El Pixel 6a rinde muy bien, pero cuando queremos exigirle mucho a los juegos empezamos a ver las costuras. Y hemos usado los mismos títulos que usamos normalmente, pero no es igual este terminal que uno que cuesta más del doble, como el Vivo X80 Pro.

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con respecto a la conectividad, parece que estemos ante un gama alta. Tenemos Wifi 6E, bluetooth 5.2, NFC o GPS, pero no micro SD, radio FM, jack de auriculares o tarjeta micro SD.

No dejemos de lado la presencia de un procesador dedicado a la seguridad, el chip Titan M2, algo que no se ve ni por asomo normalmente en la gama media.

Como es lógico, todo esto está escogido por Google para potenciar el uso de sus servicios, como la versión de pago de Google Fotos. De hecho, a la hora de configurar mi cuenta ha activado el almacenamiento de alta calidad sin avisar, al contrario de lo que hacen el resto de móviles.

Una pantalla decente con un problema importante

En este apartado podemos ver ejemplificado el acercamiento que ha tenido Google a la gama media. Estamos ante un panel OLED con una resolución de 2400 x 1080 px, una pantalla que busca ofrecer una calidad de visionado decente, pero sin entrar en las exquisiteces de otros fabricantes. Eso sí, al ser de 6.1 pulgadas podemos decir que es, más o menos, contenida en tamaño.

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

Y por exquisiteces nos referimos a una tasa de refresco muy elevada (aquí nos quedamos en los 60 Hz) o las últimas versiones del HDR. Sí, lo tiene, pero no es el mismo que vemos en los modelos de otras marcas.

Con todo, la pantalla de este terminal es correcta, la adecuada para no hacer peligrar la autonomía, y con unos colores y un contraste decentes. Incluso el brillo es bueno para ser usada en la piscina.

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, nos hemos percatado de que tiene un muy mal sensor de luz ambiental. Tanto es así que más de una vez hemos decidido usar el brillo manual, lo que no es algo que se comprenda en un móvil de casi 500 euros.

No es la primera vez que un fabricante tiene problemas en este aspecto, y nos preguntamos si sería posible corregirlo por software, porque de no ser así Google puede tener un problema.

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

El sensor de huellas se localiza bajo el panel, siendo esto una evolución con lo visto hasta ahora en los otros Pixel de la serie a. La velocidad no es la mayor que hemos visto, pero el mayor inconveniente es que no se acompaña de un sistema de desbloqueo facial, lo que hace que tengamos que usarlo siempre.

Tenemos la posibilidad de usar la pantalla ambiente, que nos muestra en todo momento la hora, la temperatura e incluso nuestros recordatorios. Es uno de los mejores usos de la pantalla ambiente que hemos visto en un móvil.

Google sigue apostando por la fotografía computacional

Aunque en sus Pixel 6 y Pixel 6 Pro hayamos visto un salto de nivel en los sensores, en el Pixel 6a esto no es así. Google ha potenciado esta cámara mediante software para mejorar los tonos de piel, hacer que las caras siempre estén enfocadas usando el sensor secundario y un modo noche que mucho nos tememos no siempre funciona a la perfección.

También está el borrador mágico, que se parece a lo que tienen Xiaomi y Samsung y que, si bien no ha llegado a lo que prometían en las primeras versiones de prueba en 2017, ofrece unos resultados muy buenos.

Borrador mágico

Google se ha apoyado casi desde sus inicios en la fotografía computacional a la hora de hacer fotografías. Esto implica que cuando realizamos una toma hay mucha diferencia entre lo que vemos en el visor y lo que finalmente obtenemos.

En sí no es un problema, pero me he dado cuenta de que la gente cree que las fotos van a salir peor de lo que finalmente salen por eso. Como digo, es normal ya que la imagen ha de modificarse según ciertos logaritmos y operaciones matemáticas, pero si un usuario no lo sabe puede sorprenderse de ello. Lo he visto en vivo.

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pese a eso, las dos cámaras traseras del Pixel 6a se comportan excepcionalmente bien, como era de esperar en un móvil de Google.

El sensor angular normal, de 12.2 Mpx, es el mismo que lleva usando Google desde el Pixel 3, y en este rango de precios no nos parece ni mal. La calidad de las tomas de este teléfono está muy por encima de lo que vemos con terminales de gama media e incluso de algún gama alta.

No hay ruido, ni un mal procesamiento del color. Tenemos un gran rango dinámico y la saturación está controlada.

El desenfoque que se obtiene es realmente bueno, y no se limita a los retratos, algo en lo que Google destaca especialmente.

Desenfoque progresivo

En condiciones de baja luz el HDR es algo duro, haciendo que las imágenes en ocasiones rocen lo irreal. El elevado contraste es parte de la causa de esto, algo que vimos que ya pasaba con el Pixel 6.

El gran angular es el mismo que usa el Pixel 6, y nos da unos colores realmente fieles a la realidad, un detalle muy elevado y una distorsión muy controlada, al contrario de lo que vimos en el Nothing phone (1).

Eso sí, como es lógico, en los bordes de la imagen el detalle es mucho menor, algo que no es nuevo y pasa en prácticamente todos los sensores de este tipo.

Además, de noche el modo nocturno obliga a que no haya elementos en movimiento, so pena de que aparezcan elementos extraños dentro de la imagen.

Rastro de una persona paseando mientras se usa el modo noche

Laa cámara frontal ofrece un gran resultado en fotos, pero en vídeo solo tenemos tomas correctas con buena luz. De noche el resultado es mucho peor que de día.

Eso sí, la estabilización electrónica en ambos casos está muy bien lograda, lo cual no es algo que tengamos que dar por sentado.

En resumen, las cámaras del Pixel 6a ofrecen una buena experiencia en términos generales, sobre todo las dos traseras. Delante hay modelos que baten a este terminal, como el Vivo V23 5G, pero es cierto que la mayor parte de compradores optarán por una mejor cámara trasera que delantera.

La autonomía no es increíble, pero cumple

Google es una de las pocas marcas, junto con Samsung y Apple, que no está participando en la carrera de la velocidad de carga en sus móviles. Este terminal tiene un puerto USB C de tipo 3.1 capaz de cargar el móvil a 18 W, muy lejos de los 33, 65 y hasta 150 W de modelos de precios similares.

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por otro lado, no tiene carga inalámbrica, algo que es cierto que no es común. Tampoco lleva cargador, y aunque hay rivales que no lo tienen (Nothing phone (1), Samsung Galaxy A53...) hay muchos otros que sí.

En la primera prueba de batería hemos estado haciendo un uso normal, con gestión del correo, uso de redes sociales, algunas fotos... Hemos llegado a las 20 horas de autonomía con 3 horas de pantalla.

En la segunda prueba hemos estado escuchando podcasts en movilidad, haciendo algún vídeo y algunas fotos (aunque no muchos) y hemos navegador por redes sociales y por la web. Hemos llegado a las 24 horas de autonomía con 3 horas y media de pantalla.

En la tercera prueba hemos estado jugando, haciendo alguna videollamada y trabajando en el teléfono, tanto bajo Wifi como bajo 5G. También hemos hecho algunas fotos y vídeos. Hemos llegado a las 24 horas de autonomía con algo más de 4 horas de pantalla.

La definición de Android puro

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como buen Pixel, este terminal dispone de la que es la versión más limpia de Android que puedes encontrar en un terminal. Es cierto que Google incluye no sólo sus aplicaciones, sino también algunas funciones propias, como el borrador mágico en la galería de Google Fotos o la posibilidad de saber qué canción está sonando sin desbloquear el móvil.

Pese a eso, los Pixel siguen siendo la referencia para los usuarios que quieren una experiencia limpia y que valoran, por encima de todo, la experiencia de usuario. Podríamos decir que nos ha recordado a lo que vivimos hace unas semanas con el Nothing phone (1), pero es que ese terminal estaba pensado para ser lo más parecido posible, en este aspecto, a un Pixel.

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

La personalización sigue siendo lo más llamativo, con el motor Monet permitiendo cambiar el fondo de pantalla y que esos colores se apliquen a toda la interfaz. El widget "De un vistazo" también nos resulta especialmente útil, sobre todo al estar activo en la Pantalla Ambiente.

Destacar la presencia de los subtítulos automáticos, también disponibles en español. No son algo nuevo, pero siguen siendo muy útiles en determinadas circunstancias, pese a tener algunos fallos.

Con todo, hemos encontrado algunos defectos, como la imposibilidad de abrir algunas notificaciones, algo que solo nos ha pasado un par de veces. Han sido fallos puntuales, pero sigue siendo extraño que Google se enfrente a este tipo de problemas cuando es ella misma la que desarrolla el software y el hardware.

Android 12 es la versión que viene por defecto, aunque no hemos podido probar Android 13 en sus versiones de prueba ya que no es compatible. Suponemos que al estar tan cerca el lanzamiento de la versión final Google se espere.

Pero esto plantea un potencial problema.

Google garantiza tres años de actualizaciones mayores y dos más de parches de seguridad. Si el Pixel 6a se pone a la venta a finales de julio con Android 12, ¿quiere eso decir que el primer salto de versión será pocas semanas después a Android 13? Eso implicaría que veríamos Android 14 y 15, pero nada más.

Conclusión: Google ha acertado de pleno

Pixel 6a Álvarez del Vayo El Androide Libre

El Pixel 6 me dejó una agradable sensación cuando lo probé, pero su precio hacía que no fuera tan recomendable como me gustaría. Este Pixel 6a mantiene la esencia del otro modelo, rebajando algunas prestaciones, pero también su precio final.

Google no busca pelearse con marcas como Xiaomi o Samsung, y ofrece un dispositivo que cuesta 459 euros y no tiene una alta tasa de refresco o cámaras de resoluciones imposibles.

No, Google va a por otro tipo de usuario, el que busca fluidez, garantía de actualizaciones, un rendimiento de gran nivel y una experiencia fotográfica al nivel de muy pocos.

Los Pixel a siempre han sido la recomendación para los que querían una buena cámara con un precio ajustado. Ahora además tenemos un gran diseño, mucha potencia y detalles como la resistencia al agua o un sensor de huellas en pantalla.

Google ha acertado, simplemente.

