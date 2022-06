Vivo X80 Pro, análisis: este es el iPhone de Android

Cuando un fabricante lanza un nuevo móvil debe mirar a su competencia. Hay terminales de todos los precios, pero en la gama alta los mayores rivales son Samsung y Apple, al menos si miramos fuera de China. Las compañías de ese país llevan ya un lustro internacionalizándose y, en lo que respecta a Europa, España es su puerta de acceso.

Nuestro país es uno de los más exigentes en el proceso de búsqueda de un nuevo teléfono móvil y siempre hemos tenido en consideración los modelos provenientes de Asia, incluso cuando había que importarlos y la garantía no era algo fácil de obtener. Poco a poco marcas como Xiaomi, OPPO, realme o OnePlus han dado el salto a nuestro mercado, una antesala de la conquista de Europa.

Esto explica el movimiento que ha realizado Vivo al presentar el X80 Pro en España, un terminal que viene a ser el sucesor del Vivo X70 Pro, que no se puso a la venta, y a su vez ese era el sucesor del Vivo X60 Pro, que sí pudimos probar en España. Hemos pasado una semana con él desde su toma de contacto en Berlín, y os damos nuestras opiniones.

Características Vivo X80 Pro

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento interno: 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6.78".

Resolución: QHD+.

Tecnología: AMOLED LTPO.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.57.

Gran Angular: 48 Mpx f/2,2.

Sensor teleobjetivo periscópico: 8 Mpx f/3.4.

Sensor teleobjetivo 2x: 12 Mpx f/1.85.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth 5.2.

Wifi 6.

Autonomía Batería: 4.700 mAh.

Carga rápida: 80 W.

Carga inalámbrica de 50 W.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: 164,57 x 75,30 x 9,10 mm.

Peso: 219 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: Funtouch OS 12.

Vivo acierta en el diseño, pero hace un extraño con el módulo de cámara

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Vivo es una de esas empresas que quieren tener una imagen de marca premium. Esto lo comparte con OPPO. Lo hemos visto recientemente en el Vivo V23 5G, un terminal de gama media con unos acabados dignos del iPhone de Apple.

En esta ocasión estamos ante un diseño diferente al de ese terminal, pero muy parecido al visto en otros modelos de esta categoría. Cristal con tratamiento antihuellas en la parte trasera, con acabado mate. Módulo de cámara con acabado brillo. Parte delantera con una enorme pantalla curvada en sus laterales mayores. Marco de metal que se hace casi invisible en los laterales donde se curva la pantalla.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La zona posterior es elegante y agradable al tacto, pero la forma del módulo de cámara es desconcertante. Para empezar, tenemos un elemento que ocupa todo el ancho del terminal sin función aparente. Además, hay un elemento circular que se supone que es donde están las cámaras, pero uno de los sensores está fuera. Con el cuidado que da Vivo al diseño es realmente extraño la apuesta por esta estética. Seguramente esto esté justificado porque el Vivo X80 carece del sensor periscópico y mantiene el mismo módulo de cámara, pero no deja de ser una decisión cuestionable.

El único inconveniente que hemos visto en el móvil es su peso. Los 219 gramos se alejan del límite de los 200 que decimos es el adecuado para esta categoría. Parte de ese peso está justificado por la proyección IP68 de la que dispone.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Con todo, la ergonomía no es un problema en este modelo, pero tenemos que ser conscientes de que estamos ante un teléfono muy grande. Bueno, en realidad eso pasa con este y con todos sus competidores.

Eso sí, hay un detalle en el que este modelo no destaca, el sonido. Dispone de un sistema de doble altavoz, pero el secundario está junto al auricular de las llamadas, y su potencia no tiene nada que ver con lo disfrutado en los modelos de Honor o de Xiaomi. Se nota el intento de la empresa de corregir el fallo que era que algunos modelos de gama alta de años anteriores no tuvieran doble altavoz, pero aún queda camino aquí por recorrer.

No le falta potencia, ni conectividad

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El apartado del rendimiento no es algo en lo que Vivo haya querido destacar. No nos malinterpretéis, no decimos que este móvil tenga ningún problema, bajo ningún concepto, pero tampoco decimos que su potencia sea algo nunca visto.

Al contrario que otras veces, en el Vivo X80 Pro la empresa ha apostado por Qualcomm y su Snapdragon 8 Gen 1, el procesador más potente hasta la fecha. La memoria RAM es de 12 GB, y cuenta con tecnología LPDDR5, pudiéndose ampliar virtualmente hasta los 16 GB. La memoria interna, que no es ampliable al carecer de micro SD, es de 256 GB, con tecnología UFS 3.1.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como veis, las cifras y las tecnologías de los componentes principales son las que esperaríamos en un modelo de este precio (1199 euros), pero no hay nada que sobresalga. Con una excepción. Este modelo tiene un coprocesador de imagen, el Vivo V1+, que mejora las capacidades fotográficas, y del que hablaremos en el apartado de cámara. También mejora el rendimiento de los juegos y la autonomía del terminal.

La experiencia diaria ha sido muy positiva, con un regusto amargo porque se nos ha cerrado HearthStone un par de veces mientras jugábamos. Quizás el software aún no esté del todo pulido, pero no ha sido algo que hayamos replicado en otros juegos.

El sensor de huellas es tan grande que permite tener zonas separadas para lanzar aplicaciones Álvarez del Vayo El Androide Libre

Lo que sí destaca es el sensor de huellas, de lejos el mejor que hemos probado nunca. Es un sensor ultrasónico con un área de escaneado mucho mayor que la de otros modelos, y que permite escanear una huella simplemente pulsando en la pantalla, saltándonos los tediosos procesos de otros modelos.

Si queremos podemos poner aplicaciones en la pantalla de bloqueo para abrirlas directamente con un gesto desde el sensor de huellas. Además, este sensor permite poner dos huellas simultáneas si queremos aumentar la seguridad.

Una pantalla de gran nivel que se queda cerca de las mejores

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Las pantallas de los modelos de gama alta son bastante diferentes entre sí. Tenemos apuestas por los 144 Hz con resoluciones FHD, experimentos locos como los de Sony con sus paneles 4K, y el brillo casi de locos del Galaxy S22 Ultra.

En este caso Vivo ha colocado una gran pantalla que tiene un único punto débil, en nuestra opinión.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El panel tiene un tamaño de 6.78 pulgadas y una resolución QHD+ (3200 x 1440 px) a la altura de la vista en Samsung y OPPO. Además, usa la tecnología AMOLED y tiene hasta 120 Hz de tasa de refresco, que varía de forma adaptativa desde 1 Hz gracias a la tecnología LTPO. La tasa de muestreo táctil es de 300 Hz, superior a la media de los terminales móviles.

El brillo es muy alto, con un tope medio de 1000 nits que puede escalar hasta los 1500 en caso de necesidad. Vamos, que incluso al sol directo hemos comprobado que no hay problema de visión. Tiene soporte de color de 10 bits, lo que implica que es capaz de mostrar hasta 1000 millones de colores diferentes y es compatible con HDR10+.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Uno de los cambios internos de los que hablamos cuando mencionamos el chip V1+ es la capacidad de este procesador de controlar el consumo energético de la pantalla, que es uno de los elementos que más batería gastan. No hemos podido comprobar que sea así, pero las pruebas de autonomía os avanzamos que nos han convencido.

El punto débil del que hablamos es que la calidad del panel no parece ser la más elevada en cuanto a los tonos verdosos de la curvatura. Es cierto que esto es algo casi intrínseco a las pantallas OLED, pero aquí los hemos notado más que en el Honor Magic 4 Pro o en otros modelos de precios similares. Es cierto que no es un problema, y que sólo es muy notorio con fondos completamente blancos, pero hubiéramos preferido una menor curvatura, sin que esta desapareciera.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

También tenemos que destacar que cuando usamos la pantalla con resolución QHD+ el gasto energético es más alto, aunque no es problemático, como veremos en las pruebas de autonomía. Pese a todo, se echa en falta un modo de cambio de resolución automática.

La fotografía es el apartado estrella

Todo en este móvil, como estamos viendo, apunta a lo que esperamos de un gama alta de 2022. Pero la compañía se ha centrado sobre todo en el apartado fotográfico. Para ello se ha asociado con Zeiss, como ha hecho en los últimos años, y nos han explicado de forma extremadamente técnica qué es lo que han hecho para potenciar las cámaras de este modelo.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para empezar, Zeiss ha usado el T-Coating para evitar los destellos en las fotografías con puntos de luz o con situaciones lumínicas difíciles. Además, el coprocesador V1+ es capaz de mejorar el balance de blancos y el enfoque antes de disparar.

El sistema de cámaras del Vivo V80 Pro se compone de un sensor principal de 50 Mpx con apertura f/1.57, un gran angular de 48 Mpx y f/2,2, un teleobjetivo de 2 aumentos y 12 Mpx pensado para retratos con f/1.85 y un teleobjetivo periscópico de 8 Mpx y f/3.4. No hay un sensor macro, pero está integrado en el resto, y obtiene unos resultados bastante buenos.

Algo curioso es que, aunque se mantiene el extraordinario gimbal de Vivo, este mejorado sistema de estabilización no se encuentra en el sensor principal esta vez, sino en el teleobjetivo 2x. El motivo es que la empresa ha decidido usarlo para estabilizar las fotos cuando no podemos pararnos a enfocar. El ejemplo perfecto es el de los niños pequeños, que demasiadas veces aparecen como un borrón en la pantalla.

Con el sistema de gimbal Vivo hace que sea más fácil hacerles una foto. Además, hay otros sistemas de estabilización, tanto óptica como electrónica en el resto de sensores.

Retrato en baja luz con el teleobjetivo de 5 aumentos

La única pega que tenemos aquí es que si usamos el modo cinemático, que cambia el ratio de aspecto y permite filtros inspirados en el cine, la estabilización empeora. En el resto de vídeos es realmente buena.

Otra novedad es el sistema de color Zeiss, que permite realizar tomas con colores más reales, menos saturados. Es posible que a algunos no les guste, pero la verdad es que se consiguen tomas más parecidas a las que obtendríamos de una cámara profesional.

Sin sistema de color Zeiss / Con sistema de color Zeiss

También tenemos un desenfoque en vídeo que en ocasiones funciona bien, pero que no siempre detecta las caras, sobre todo a cierta distancia. Es similar a lo visto en Apple o Huawei.

La cámara delantera, de 32 Mpx, está estabilizada electrónicamente, y nos ofrece tanto un color muy correcto como un detalle realista, siempre que no usemos las avanzadas funciones de belleza digital de Vivo, que llegan a dar miedo.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

No podemos cerrar el análisis sin hablar de los diferentes estilos de desenfoque creado por Vivo y Zeiss, sistemas de algoritmos de software que imitan el buen hacer de las ópticas de Zeiss. Algunos son algo difíciles de exprimir, pero nos dan una elevada versatilidad a la hora de crear retratos.

Esto se puede conjugar con los ratios cinematográficos y las diferentes opciones de filtros de fotografía, de vídeo e incluso elementos de modificación facial.

La verdad es que Vivo ha creado una de las aplicaciones más completas para hacer fotos en un móvil Android, y a la vez ha permitido que se obtengan buenas tomas simplemente pulsando el botón de disparo. No es algo sencillo.

Una gran batería con una gran carga rápida

Siguiendo la moda actual, Vivo ha recortado ligeramente la capacidad de la batería. Se queda en 4700 mAh, una cantidad suficiente que nos ha dejado un buen sabor de boca. Además, al contrario de lo que hacen marcas como Samsung o Apple, en Vivo no se han cortado a la hora de dotar de carga rápida a su tope de gama.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Tendremos la posibilidad de cargar a 80 W de potencia con cable, con el cargador disponible en la caja de venta, y a 50 W con el cargador inalámbrico, que hay que comprar por separado (cuesta unos 75 euros).

En la primera prueba de batería hemos estado usando el móvil casi exclusivamente bajo cobertura Wifi para jugar y usar redes sociales, aunque al final del día hemos salido a hacer fotos de noche para probar la cámara. La pantalla ha estado en 120 Hz automáticos con resolución FHD+. Hemos llegado a las 6 horas de pantalla con 28 horas totales de autonomía.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la segunda prueba de autonomía hemos estado usando el móvil de nuevo, sobre todo, en interiores, jugando mucho, pero también hemos salido a hacer fotos y algún vídeo, aunque sin tirar de GPS y otras apps exigentes. La pantalla ha estado en 120 Hz automáticos con resolución FHD+. Hemos llegado a las 35 horas de autonomía con 4 horas y media totales de pantalla.

En la tercera prueba de autonomía hemos puesto la pantalla con resolución QHD+. Esto no ha disparado el consumo, aún habiendo hecho el mismo uso que en las pruebas anteriores. Hemos llegado a las 34 horas de pantalla con 5 horas totales de autonomía.

En la cuarta prueba hemos puesto la pantalla en FHD+ y bajado la tasa de refresco a 60 Hz. Hemos usado el móvil para jugar y para guiarnos mediante Google Maps mientras escuchábamos podcasts. Hemos llegado a las 24 horas de pantalla con 6 horas y media de autonomía.

Vivo sigue mejorando su interfaz

Funtouch OS ya no es esa interfaz que presumía de estar basada en Android puro. La versión que usa Android 12 como base, que es la que tenemos aquí, es la misma que vimos en el Vivo V23 5G.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Se trata de una interfaz con un diseño cuidado, pero que no usa los colores de Monet, el sistema de temas de Android 12, salvo en las apps de Google y poco más. Es decir, no podremos modificar el color de los ajustes, de la zona de notificaciones, etc.

Pese a eso, tenemos funciones muy interesantes como el acceso al rendimiento del móvil dentro de cada juego, que nos permite exprimir el procesador o aumentar la autonomía. También podemos crear accesos directos en el sensor de huellas para abrir apps de forma mucho más rápida. El sistema de desbloqueo facial funciona excepcionalmente bien...

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, la personalización del sistema es buena, y la fluidez del mismo también. Solo hemos tenido un par de problemas con HearthStone, que se ha cerrado sin avisar. No obstante, aún quedan actualizaciones que hacer antes de que el móvil salga a la venta.

En general, Vivo lo está haciendo bien en software, pero le queda un poco para llegar a la altura de lo que están haciendo OPPO y Samsung, las dos referencias ahora mismo en este aspecto, si obviamos el Android puro de Google.

El Vivo X80 Pro es el iPhone de Android

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como habréis visto a lo largo del análisis, aunque el Vivo X80 Pro no es perfecto, cumple con nota alta en, literalmente, todos los apartados. Este es el motivo por el que lo hemos comparado al iPhone en el título. El móvil de Apple no es el mejor en todo, quizás en algunas cosas, pero sí que obtiene una nota alta en todos los aspectos.

Vivo ha logrado esto mismo, sobre todo si nos centramos en el ecosistema Android. Podríamos decir que iguala a sus rivales en aspectos clave y que los mejora donde ellos flaquean.

Vivo X80 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por ejemplo, el Galaxy S22 Ultra, el que es el gama alta por excelencia, tiene una cámara ligeramente más potente y versátil, así como una pantalla ligeramente mejor. Pero falla en ergonomía y, sobre todo, en carga rápida. Eso hace que prefiramos al Vivo X80 Pro.

Lo mismo pasa con el OPPO Find X5 Pro, que tiene un mejor diseño y una pantalla algo más interesante, pero que dispone de un zoom impropio para ese precio. De nuevo, Vivo ha equilibrado esto mucho mejor.

Si miramos a Xiaomi pasa algo parecido, al carecer el Xiaomi 12 Pro de un zoom periscópico o de un sensor de huellas de gran tamaño. Sí que es mejor en audio.

El Honor Magic 4 Pro, que probamos hace un par de semanas pero cuyo análisis no se publicó hasta hace unos días, también es mejor que el Vivo en audio y carga rápida (tanto por cable como inalámbrica), pero pierde en pantalla y cámara, aunque es justo decir que no por mucho.

Así pues, Vivo ha logrado ofrecer un dispositivo especialmente redondo, que tiene margen de mejora pero que saca un notable, como poco, en cada uno de los apartados analizados. Este camino emprendido por la empresa nos recuerda a lo que Huawei hizo con sus P Series. Poco a poco se va ganando un hueco entre los mejores móviles del mercado.

Sigue los temas que te interesan