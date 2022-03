OPPO Find X5 Pro, análisis: lo hace todo perfectamente

OPPO es una marca peculiar. Intentó llegar a Europa hace unos años pero decidió replegarse a China y Asia. Sin embargo, el segundo desembarco ha sido mucho más fructífero, y en nuestro continente ya están jugando en primera división. Una de las características de esta empresa es que nunca ha ido a posicionarse por precio, como sí lo han hecho recientemente marcas como Xiaomi o realme, que es una subsidiaria de OPPO.

Esto ha hecho que los móviles de OPPO sean, de media, más caros que sus rivales, aunque siempre han ofrecido beneficios como una mejor cámara o más memoria, tanto RAM como de almacenamiento.

Así pues, no esperábamos que el buque insignia de la compañía tuviera un precio económico, pero es cierto que para pedir casi 1300 euros por un móvil tienes que ofrecer algo diferenciador. Veamos si este OPPO Find X5 Pro lo hace.

Características del OPPO Find X5 Pro

Procesador y memoria

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Memoria RAM: 12 GB.

Almacenamiento interno: 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,7 pulgadas.

Resolución: WQHD+ (1600 x 720 píxeles).

Tecnología: LTPO AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.7 5-ejes OIS.

Ultra gran Angular: 50 Mpx f/2.2.

Teleobjetivo: 13 Mpx f/2.4 2x.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Sensor RGBW: 32 Mpx f/2.4.

Conectividad 5G SA.

4G.

Bluetooth 5.2.

WiFi 6.

NFC.

Autonomía Batería: 5.000 mAh.

Carga rápida: 80 W.

Inalámbrica: 50 W.

Otros Puerto USB-C.

Sensor de huellas en pantalla.

IP68.

eSIM.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163,7 x 73,9 x 8,5 mm.

Peso: 218 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: ColorOS 12.1.

La ergonomía hecha móvil

En los últimos meses he notado una clara tendencia de muchas marcas a usar diseños muy angulosos, con cantos rectos que hacían que el móvil se clavara en la mano, que fuera incómodo de conseguir. OPPO no ha seguido esta tendencia. Ni de lejos.

El Find X5 Pro es el terminal más ergonómico que he podido probar en años. Es más, es posible que sea el terminal más cómodo que he usado en mi vida, y han pasado cientos por mis manos.

La empresa ha usado metal, cristal y cerámica en los diferentes colores en los que se vende este terminal, pero en todos hay una notable falta de aristas, con una parte trasera curvada y una pantalla que también lo hace.

Incluso el módulo de cámara pasa desapercibido debido a la integración del mismo con la parte posterior, algo que ya vimos en el OPPO Find X3 Pro pero que aquí se acentúa incluso más.

Todas estas curvaturas hacen que el móvil sea agradable al tacto, pero también que se resbale con facilidad, aunque es algo que sólo notaréis si lo usáis sin funda.

La parte negativa, como siempre, es que el peso es algo elevado, máxime cuando no hablamos de un plegable ni de un móvil con sistema de cámaras periscópico, algo que aumenta el gramaje.

Dispone de protección contra el polvo y agua IP68, y dispone de dos altavoces, que funcionan bien en aplicaciones de música y vídeo pero que extrañamente no lo hacen con videojuegos. En este último caso sólo he visto (o escuchado) funcionar el principal.

Un rendimiento fuera de toda duda

Después de lo sucedido con los Galaxy S de Samsung, miramos con más escepticismo que nunca el rendimiento de los móviles, sobre todo de los de gama alta.

Este Find X5 Pro usa un procesador de última generación, el Snapdragon 8 Gen 1, lo que se nota a la hora de usar aplicaciones muy exigentes. Es curioso porque no hemos visto que se calentara en ningún momento, ni siquiera con juegos muy exigentes. OPPO ha equilibrado bien el rendimiento y el control de la temperatura.

A este procesador se le suma el nuevo chip de la empresa china, el MariSilicon X, diseñado para realizar ciertos cálculos dentro del ámbito de la fotografía. Y lo hace bien, como veremos en el apartado de cámara.

Destacar el excelente sistema de vibración del móvil, algo que se le presupone a un móvil de este precio pero que no siempre vemos.

La única pega que tenemos es una decisión de software que afecta al hardware. OPPO ha decidido que para apagar el terminal tengamos que pulsar de forma prolongada no el botón de encendido, como pasa en el 99.99% de los modelos de todas las marcas, sino ese botón y además el de subir volumen.

Y esto es algo que tendremos que hacer durante 3 segundos o más, ya que sino no se nos mostrará el menú de encendido. Es una decisión extraña que además no podemos cambiar, algo que nos habría gustado.

En cuanto a la conectividad, hemos visto que se implementa lo mejor en aspectos como Wifi, GPS o bluetooth, pero hay carencias como el jack de auriculares, la bandeja de expansión de memoria, la radio FM o el emisor de infrarrojos. Todo eso es esperable, no así lo curioso de que el altavoz secundario no funcione en los juegos.

Ejecutando una pantalla a la perfección

OPPO sabe que un móvil de gama alta debe destacar en pantalla. En este caso la empresa apuesta por un panel de 6.7 pulgadas con resolución QHD+ que podemos modificar. De hecho, de serie viene en FHD+, dado que la mayoría del contenido que vemos en ella va, como mucho, a esa resolución.

También podemos modificar la tasa de refresco, eligiendo los 60 Hz convencionales o un máximo de 120 Hz. Eso sí, gracias al panel LTPO de segunda generación, tenemos una ganancia en autonomía, lo que explica que no haya ahorro energético si bajamos a 60 Hz.

Incluso podemos poner la máxima resolución con la máxima tasa de refresco en la pantalla.

El panel es OLED, e incluye un sensor de huellas bajo el mismo que no nos ha convencido del todo. En ocasiones funciona como se espera, pero demasiadas veces el sistema daba fallo y hemos recurrido al desbloqueo facial.

El brillo máximo es de 1300 nits, aunque eso solo lo veremos bajo la luz directa del sol y durante un tiempo muy limitado. El brillo estándar es de 800 nits, y el control automático del sistema funciona bien.

Como todo en este móvil, el apartado de la pantalla nos ha dejado con un gran sabor de boca.

Cámaras excelentes pero no sorprendentes

El apartado fotográfico puede resumir la sensación general que tenemos con este móvil: la perfección alcanzada es increíble, pero no ofrece nada diferenciador.

El año pasado OPPO se arriesgó instalando una cámara microscópica dentro de su flagship. Todos coincidimos en dos cosas: era un prodigio técnico y no tenía sentido ninguno.

La marca ha aprendido de su error y ha optado por el camino más diferente que había: no innovar en nada de forma llamativa.

No nos equivoquemos, las cámaras del OPPO Find X5 Pro son mejores que las del X3 Pro pese a la falta de ese microscopio. Se nota mucho la colaboración con Hasselblad, no por la interfaz de la aplicación de cámara, que también, sino por los colores.

OPPO ha mejorado la calibración de colores mediante una combinación de hardware y sofware de una forma increíble, a tal punto que creo que es el móvil con resultados más realistas que he visto en años.

También se aprecia lo que aporta MariSilicon X, el chip NPU de la empresa, en este sentido, así como en la mejora de la fotografía nocturna, junto con el vídeo en ese tipo de circunstancias. Lo podéis ver en el análisis en nuestro canal de YouTube, pero la calidad alcanzada está sólo por debajo de lo que hace Vivo con el gimbal, y a la altura de Samsung y Apple.

Con todo esto, podríamos pensar que la cámara del OPPO Find X5 Pro es casi perfecta, y en cuanto a calidad lo es, pero no ofrece nada diferenciador útil, como el gimbal mencionado de Vivo, ni una versatilidad extrema como tiene Samsung en el Galaxy S22 Ultra con dos zoom de largo alcance.

Este OPPO solo tiene zoom óptico de 2 aumentos, algo del todo insuficiente en este rango de precios. De hecho, no vemos mal la inclusión de un zoom 2x, pero tendría que venir de la mano de uno 5x o 10x periscópico, similar al que tenía el OPPO Find X2 Pro. Los motivos para no poner estos zoom esto los conocemos, y los entendemos, pero en un móvil de este precio una ausencia así se nota.

Ninguna queja en carga o autonomía

OPPO sigue avanzando de manera llamativa en los sistemas de carga de sus móviles. En el MWC 2022 ha presentado el que, por ahora, es el que mayor velocidad aporta, con un máximo de 240 W. No obstante, esa carga rápida aún no está disponible en ningún modelo comercial.

Con todo, el OPPO Find X5 Pro tiene una velocidad de carga notable, con 80 W por cable y 50 W de manera inalámbrica, siempre que contemos con cargadores compatibles, claro. Nosotros hemos podido hacerlo y, como siempre decimos, una vez que te acostumbras a esto es difícil dejarlo.

Se agradece que en la caja venga el cargador de serie para poder exprimir al máximo la velocidad de carga del nuevo móvil.

En la primera prueba de batería hemos estado haciendo alguna foto, usado el GPS durante una hora y jugado bastante a Honkai Impact Third y HearthStone. Hemos puesto la pantalla en FHD+ y a 120 Hz de tasa de refresco. Hemos llegado a las 6 horas de pantalla con 28 horas de batería totales.

En la segunda prueba hemos hecho un uso similar y también hemos obtenido cifras similares. Hemos llegado a las 6 horas y media de pantalla con 25 horas de batería totales.

En la tercera prueba hemos mantenido la misma resolución de pantalla que en las anteriores, FHD+, pero hemos puesto la tasa de refresco en 60 Hz. Hemos usado el móvil como GPS un par de horas, hemos jugado y hablado más por teléfono que en pruebas anteriores. Hemos llegado a las 6 horas de pantalla con 18 horas de batería totales.

En la cuarta prueba hemos vuelto a los 120 Hz de tasa de refresco, hemos hecho fotos, usado de nuevo el móvil, como GPS, jugado, etc. Hemos llegado a las 4 horas y cuarto de pantalla con 32 horas de batería totales.

Como podéis ver, en este terminal el aumento de tasa de refresco no afecta a la batería, porque al ser un panel LTPO el ahorro energético es considerable. La autonomía dependerá exclusivamente del uso que le demos al terminal, salvo que queramos activar la resolución QHD+, claro.

Una excelente interfaz, con alguna pega

Al usar la última versión de Android, OPPO ha decidido implementar algunas de las funciones más esperadas de Android 12. Me refiero al poder cambiar de color el sistema entero en función del fondo de pantalla. Además, podemos hacerlo también deforma manual, teniendo muchas opciones de personalización del sistema.

Esta función está integrada dentro de los ajustes de personalización y permite no solo cambiar el color de los ajustes o los iconos de las notificaciones, sino también la forma de los mismos, la animación del sensor de huellas...

En el resto del sistema vemos lo que OPPO ya nos había mostrado previamente. Una capa limpia, con bastantes posibilidades y, sobre todo, muy estable, algo que nunca está de más y que en ocasiones echamos en falta (aquí miramos directamente a Xiaomi).

Novedades como los gestos para controlar en mediante movimientos en el aire nos parecen del todo prescindibles, aunque al menos no hay un hardware expresamente pensado para eso.

Lo único que OPPO podría mejorar de forma obvia es la política de actualizaciones que, sin ser mala, no está a la altura de lo que Samsung está haciendo actualmente.

OPPO se ha marcado un Apple

OPPO ha construido un terminal que no solo no tiene puntos débiles, sino que brilla prácticamente en todos los apartados: diseño, batería, pantalla, cámara, rendimiento. No podemos criticar mucho ninguno de los aspectos, pero sí que nos quedamos con la sensación de que no se diferencia.

Es algo parecido a lo que les pasa a los iPhone, que no suelen ofrecer una prestación estrella, pero que rinden bien en todos los apartados.

El precio es el gran problema de este terminal. Los 1299 euros que pide OPPO se entienden por el posicionamiento del dispositivo, pero se echa mucho en falta un elemento diferencial. Un zoom enorme, integración con un lápiz óptico, un diseño extraordinario y distinto...

Eso sí, esto queda eclipsado con la fastuosa promoción de lanzamiento de este móvil y es que si precompramos este terminal antes del 13 de marzo nos llevaremos, gratis, un OPPO Watch Free, unos auriculares OPPO Enco X, el cargador inalámbrico OPPO AirVOOC 50 y una funda. Todo esto tendría un coste superior a los 400 euros y, en el caso de que nos interese, es un buen motivo para optar por este modelo.

