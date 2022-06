Honor Magic 4 Pro, análisis: Huawei ya tiene un sucesor, y es muy bueno

En el MWC de 2022 Honor presentó su apuesta por la gama alta para 2022, el Honor Magic 4 Pro, un modelo que venía acompañado del Honor Magic 4, más económico y de prestaciones algo menores. La apuesta estaba clara: querían el hueco que había dejado Huawei en España, y para eso iban a ofrecer lo que todo el mundo podría esperar de un terminal que parte de un precio superior a los 1000 euros.

Pocas semanas después la empresa puso a la venta este terminal en España por 1099 euros, un coste que hace unos años jamás hubiéramos imaginado en un smartphone de la empresa, pero es cierto que la nueva Honor no tiene tanto que ver con la antigua Honor como con la antigua Huawei.

Más allá de que los móviles de 1000 euros no sean los más vendidos, hemos querido analizar este modelo para comprobar si Honor puede pelearse con OPPO, Vivo o Samsung en un mercado realmente exclusivo, el de la gama media premium.

Características del Honor Magic4 Pro

Procesador y memoria

Snapdragon 8 Gen 1.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,81 pulgadas.

Resolución: FHD+ ( 1312 × 2848 píxeles).

píxeles). Tecnología: AMOLED LTPO.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8 IMX766 de Sony.

Gran Angular: 50 Mpx f/2.2.

Teleobjetivo: 64 Mpx f/3.5 3.5x.

Otros: LED Flash y ToF.

Camara delantera Resolución: 12 Mpx + sensor 3D de profundidad.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth 5.2.

WiFi ac.

Dual SIM.

IP68.

Autonomía Batería: 4.600 mAh.

Carga rápida: 100 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Sensor de huellas en pantalla.

Altavoces estéreo duales con DTS:X.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163,6 × 74,7 × 9,15 mm .

. Peso: 215 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: Magic UI 6.0 .

El diseño es premium, no cabe duda

Lo primero que pensé cuando cogí en la mano el Honor Magic 4 Pro al sacarlo de la caja fue "Vaya, parece una versión aumentada del Huawei P30 Pro". Eso es un piropo, para lo que no sepan de mi fascinación por el modelo de Huawei.

El tacto es realmente bueno y la construcción es soberbia, con una ergonomía bastante trabajada salvo en la posición de los botones, ya que están los tres en la parte derecha.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El sensor de huellas, localizado en la pantalla, no está pegado al borde inferior, sino mucho más alto, lo que facilita su uso. Entre eso y lo bien que reconoce los dedos no tenemos queja alguna.

En la zona trasera destaca el enorme módulo de cámara, que le da una imagen de dispositivo profesional. Alguna persona me ha mencionado que le gustaba mucho el diseño, y que le recordaba a una cámara de fotos. Honor ha acertado en este sentido. Donde no ha acertado es en el acabado brillo que si bien es bonito, atrapa las huellas de una manera grotesca.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la parte superior e inferior, en el marco metálico, disponemos de dos altavoces, y puedo decir que es el mejor par de altavoces que he probado desde el Samsung Galaxy Z Fold 3. Impresionantes.

En la parte superior también tenemos un emisor de infrarrojos y en la inferior a bandeja para dual SIM y el puerto de carga USB C. Y sí, tiene resistencia al agua IP68.

Un gran rendimiento y algo de calentamiento

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La presentación de este modelo por parte de Honor vino de la mano del anuncio de que estrenaban en su catálogo el Snapdragon 8 Gen 1, el modelo más potente de Qualcomm.

Esto en sí mismo es una declaración de intenciones, porque apostaban por una gama muy alta de procesadores, en la línea de dónde querían colocar su producto. El problema es que este procesador, al igual que todos sus antecesores, se caliente más de lo que nos gustaría.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hemos de dejar claro que no hemos tenido un calentamiento tan alto como para querer dejar de usar el móvil, algo que el año pasado sí que nos pasó con algún flagship. En este caos el calor es notorio, pero no llega a hacer daño. Con todo, o los fabricantes empiezan a mejorar sus sistemas de refrigeración, o Qualcomm debe repensar su diseño, porque los chips de MediaTek no tienen esos problemas.

Este modelo llega en una única versión de memoria, con 8 GB de RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento, con tecnología UFS 3.1. Todo eso se traslada a la sensación que transmite en el día a día, el de un gama alta con todas las letras. La RAM puede parecer escasa comparada con otros modelos, pero no es algo que hayamos notado como un problema.

Una gran pantalla, pero no de primer nivel

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Las pantallas son uno de los aspectos, junto con las cámaras, donde se nota más la diferencia de un móvil de gama media con uno de gama alta.

Honor ha apostado por un panel curvo de 6.81 pulgadas con tecnología OLED LTPO de hasta 120 Hz y compatibilidad HDR10+. Es decir, sobre el papel se acerca a lo que ofrecen otras marcas.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El problema es que la calidad del mismo, siendo muy buena, no llega a la excelencia de lo visto en modelos de Samsung o de OPPO, por ejemplo. Los ángulos de visión no son tan buenos y el viraje al verde cuando se inclina el móvil son más notorios que en otros terminales.

Además, la resolución no llega en ningún momento a ser QHD, y aunque esto es algo que poca gente acaba usando, cuando pides más de un 1000 euros por un teléfono quizás algún cliente se ponga exigente. Eso sí, hemos de reconocer que los 1312 x 2848 px se quedan muy cerca de esa resolución QHD demandada.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aún así, la reproducción de color, la velocidad de respuesta y el brillo de la pantalla (1000 nits) son lo suficientemente buenos como para no dar este apartado como algo negativo. Simplemente no es algo en lo que destaque por encima de móviles del mismo precio.

Un sistema de cámaras digno de un rey

Siempre hemos defendido que, en un terminal de gama alta, sensores como el de medición de profundidad, el monocromo o el macro estaban de más. Honor lo sabe y ha dotado a este smartphone de cuatro sensores muy útiles.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Principal: 50 Mpx f/1.8 IMX766 de Sony.

Gran Angular: 50 Mpx f/2.2.

Teleobjetivo: 64 Mpx f/3.5 3.5x.

Sensor ToF.

El sensor principal es el IMX766 de Sony, un sensor que ha demostrado ya en ocasiones de lo que es capaz. Los 50 Mpx nos arrojan unas fotografías de buen color y detalle y un vídeo estabilizado de forma muy óptima.

El gran angular usa la misma resolución, 50 Mpx, con un detalle también muy elevado, pero con una deformación algo excesiva, gracias a la cual podemos tener un encuadre muy amplio.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El teleobjetivo se va a los 64 Mpx con un zoom óptico de 3.5x, algo que no llama la atención al haberse visto en el antecesor de este modelo, el Honor Magic 3 Pro+, pero que se aleja incluso de lo que ofrecía Huawei en el P30 Pro. Eso sí, este terminal permite realizar un zoom híbrido de 10 aumentos que nos da unas imágenes realmente notables teniendo en cuenta que parte de esa ampliación es digital.

Estamos ante uno de los mejores móviles en cuanto a zoom óptico se refiere. De nuevo nos ha recordado al Huawei P30 Pro.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para finalizar tenemos un sensor ToF, encargado de medir la distancia de objetos y crear un desenfoque más natural. Nuestra experiencia es que o no funciona tanto como nos gustaría o el procesado no le hace justicia. Las fotografías con modo retrato de los Pixel, por ejemplo, sin mejores usando solo un sensor.

Delante tenemos un único sensor de 12 Mpx que sirve para hacer fotos y para vídeos, pero que no se usa exclusivamente para el desbloqueo facial ya que para eso tenemos un sensor ToF delante. No, no hay dos sensores distintos, aunque la interfaz de la cámara nos haga pensar que tenemos un angular y un gran angular.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El vídeo también está a un buen nivel, sin llegar a lo que hace el iPhone pero sin que suponga una piedra en el camino que se está labrando la compañía china.

Dicho todo eso, Honor ha logrado crear un móvil con un conjunto de cámaras realmente versátil y, lo que es más difícil, de calidad equilibrada.

Gran carga rápida con una autonomía en la media

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Honor ha querido que su móvil destaque por la carga rápida. No sólo ha dotado de un sistema de carga por cable de 100 W a su móvil, sino que ha igualado la apuesta en la carga inalámbrica, también de 100 W. Eso sí, si bien el cargador por cable viene en la caja, algo que se agradece, para llegar a la máxima velocidad inalámbrica necesitaremos comprar un cargador compatible. Nosotros hemos probado el de OnePlus de 50 W y no subía de los 10-15 W.

Las pruebas que hemos realizado de la batería nos han arrojado unas cifras bastante buenas, aunque sin llegar a ser espectaculares. Con un uso medio de juegos, redes sociales o llamadas hemos estado entre las 5 y 6 horas de pantalla, con una autonomía media de unas 35 horas.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como es lógico, las veces que hemos hecho uso de la cámara, sobre todo para grabar vídeo, o hemos usado el GPS bajo cobertura de datos, las cifras han bajado.

La mayor queja aquí viene por la interfaz para consultar datos sobre la batería, como el tiempo de pantalla activa. Magic UI 6 se olvida de estas cosas, que no suelen ser importantes para un usuario medio, pero quizás sí para alguien que se gasten 1000 euros en un teléfono.

Una interfaz con luces y sombras

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Magic UI 6.0 es la interfaz que usa este modelo, corriendo sobre Android 12. Para los que hayáis probado un móvil de Huawei con EMUI 12 decir que es exactamente igual. Tiene las mismas ventajas e inconvenientes.

Además, la gestión de notificaciones en la interfaz recuerda a la de Huawei en tanto que es extremadamente agresiva con las aplicaciones abiertas, y en más de una ocasión hemos visto cómo las notificaciones se han retrasado.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Podemos configurar las notificaciones como en un móvil normal con Android o bien tener que deslizar en la parte izquierda para ver las notificaciones, y en la derecha para acceder a los accesos directos de Wifi, bluetooth, etc. Vamos, como pasa en iOS.

En la parte positiva tenemos los nuevos Widgets y, sobre todo, las nuevas carpetas. Son más grandes que las normales y, sobre todo, permiten pulsar en los iconos, algo que nos ha encantado y que esperamos que Android acabe implantando de serie.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La personalización sigue siendo uno de los puntos fuertes, con packs de temas, iconos, fondos de pantalla animados, etc.

Conclusión: Honor vuelve a lo grande

Tras una ligera travesía por el desierto Honor ha logrado colocar un móvil en primera línea en España. El Honor Magic 4 Pro es lo que cualquiera puede pedir de un gama alta.

Honor Magic 4 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El precio de este teléfono no es, bajo ningún concepto, económico. Dicho eso, la promoción que tiene vigente la empresa nos da, por esos 1099 euros, no sólo el terminal con su cargador, sino también una funda valorada en 19.90 euros, unos auriculares Honor Earbuds 2 valorados en 99 euros y un reloj Honor Magic Watch 2 valorado en 199 euros.

Esto nos recuerda a las promociones que hacía Huawei, que convertían sus terminales en mucho más atractivos. Ojalá Honor continúe por este camino.

