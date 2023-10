Porsche usará Android Automotive y las apps de Google: esta es la evolución de Android Auto en el coche

Android Auto es el sistema para coches preferido de los conductores, que están hartos de lidiar con los sistemas desarrollados por cada fabricante. La interfaz de Android Auto es como la de un móvil, y es posible acceder a las mismas apps, como Waze, YouTube, Maps y el Asistente de Google.

De hecho, hay cada vez menos motivos para no conectar el móvil y usar siempre Android Auto en el coche; y los fabricantes ya se están dando cuenta. Aunque la mayoría incluye la posibilidad de usar Android Auto y conectar el móvil (o Apple Carplay, para iPhones), algunas marcas están dando un paso más.

Aquí es donde entra Android Automotive, un sistema operativo completo diseñado para coches desde el principio; es el siguiente paso para Android Auto, y permite a los fabricantes ofrecer la misma experiencia de serie y sin necesidad de conectar el móvil al coche. Ahora, Android Automotive acaba de recibir uno de los mayores espaldarazos posibles en la industria, con la confirmación de que Porsche usará el sistema en sus futuros coches.

Porsche con Android

Android Automotive y Android Auto no deben ser confundidos. Android Auto es una extensión de nuestro móvil, y funciona sólo después de conectarlo a la pantalla interior del coche, ya sea a través del cable o de manera inalámbrica. Android Auto no funciona de manera independiente, y de hecho, no es más que una app dentro del móvil; cuando una pantalla es compatible con Android Auto, sólo quiere decir que acepta la conexión con la app en el móvil, pero el sistema del coche no cambia y vuelve a la normalidad en cuanto se desconecta el móvil.

Android Automotive, por su parte, es un sistema operativo completo para pantallas de coche. Se ejecuta directamente en el sistema del vehículo, y por lo tanto, no requiere de la conexión con el móvil para funcionar. Otra ventaja es que está más integrado en el ‘hardware’ del coche, y por lo tanto, tiene acceso a funciones y partes que normalmente no se pueden controlar con Android Auto.

Las pantallas de los Porsche usarán Android Automotive, con las apps de Google Porsche

Como ocurre con Android para móviles, los fabricantes pueden implementar Android Automotive en sus coches por su cuenta; eso es lo que ha hecho, por ejemplo, BMW y su versión de Android Automotive, que usará el mismo código fuente pero con sus propias apps y servicios. El equivalente sería Huawei, que usa Android pero sin las apps de Google.

El anuncio de esta semana de Porsche es muy diferente, porque la compañía ha confirmado que su versión de Android Automotive usará las apps de Google; de la misma manera que una marca de móviles como Samsung usa Android e incluye las apps de Google. Por lo tanto, los próximos modelos de Porsche vendrán con apps preinstaladas como Google Maps, Google Assistant y acceso a la Play Store para instalar más apps de otros desarrolladores. Los primeros Porsche que usarán Android Automotive iniciarán la producción a mitad de la década aproximadamente.

El cambio a Android Automotive no supondrá un cambio en la experiencia, ya que Porsche ha asegurado que la interfaz será similar al sistema PCM (Porsche Communication Management) que usan los modelos actuales. Pero el salto permitirá ofrecer acceso a las apps y ecosistemas que quieren los conductores, ya sean los de Google o los de otras compañías que también podrán integrarse directamente en el vehículo, gracias a la plataforma estándar de Android. De esta manera, Porsche está mostrando el camino a seguir a otros fabricantes, apostando por una alianza con Google para mejorar la experiencia.

