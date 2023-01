Los próximos BMW estarán basados en Android, pero sin Google: la gran ventaja de Android Auto

Aunque sea algo confuso, Android Auto y Android Automotive son dos cosas diferentes; lo primero está diseñado para conectar nuestro móvil, mientras que lo segundo es una plataforma completa para los fabricantes.

Dar el salto a Android Automotive tiene sus ventajas; el fabricante no tiene que desarrollar por su cuenta todo lo necesario para obtener una plataforma de software moderna y capaz. Y ahora que Google se ha metido en el desarrollo de coches, vamos a empezar a ver más modelos con funciones nunca vistas hasta ahora. Pero ese no es el único camino, como acaba de demostrar BMW.

BMW con Android, pero sin Google

El anuncio de BMW en el CES puede parecer sorprendente, pero tiene todo el sentido del mundo. La compañía bávara ha declarado que planea usar Android Automotive en sus coches a partir del 2024, con el objetivo de abandonar su sistema iDrive basado en Linux que usa en los modelos actuales.

Los primeros BMW con esta versión de Android llegarán en el 2024, pero los coches que vienen con iDrive no podrán ser actualizados; en vez de eso, recibirán una versión 8.5 del sistema que adoptará la nueva interfaz pero sin las nuevas funciones.

Los BMW del futuro estarán basados en Android. En la imagen, el BMW i Vision Dee

El cambio permitirá a BMW una mejor gestión del software, y abrirá las puertas a más desarrollos de aplicaciones, incluyendo apps de terceros; además, la compañía afirma que elementos como la interfaz de las pantallas será más fluida gracias al cambio y al software más eficiente.

Hasta aquí, nada que no hayamos oído decir a otros fabricantes. Lo llamativo de la apuesta de BMW es que Google no está implicada de ninguna manera en su proyecto; de hecho, el fabricante no usará el mismo Android Automotive, sino la versión de código abierto, llamada Android Auto Open Source, o AAOS.

Si te suena, es por un buen motivo. De la misma manera que Android tiene una versión abierta llamada AOSP, la versión para coches también la tiene, AAOS, y su función es la misma: permitir el acceso libre al código fuente para desarrolladores y cualquiera que tenga interés. Claro, que al igual que ocurre con Android para móviles, la inmensa mayoría de los fabricantes opta por la versión de Android lanzada por Google, ya que incluye los servicios y apps de la compañía que los usuarios quieren.

Faurecia Aptoide será la tienda de apps de los BMW con Android

Pero eso no significa que estén obligados a seguir los dictados de Google; pueden perfectamente coger el código y hacer lo que quieran con él, y eso es justo lo que BMW ha anunciado. Aunque eso supondrá más trabajo para sus ingenieros, y perder acceso a funciones relacionadas con Google, para una compañía como BMW es preferible mantener el control sobre la plataforma y ofrecer sus propios servicios. En su caso concreto, BMW se ha aliado con Faurecia para obtener acceso a Aptoide, una de las tiendas de apps alternativas a la Play Store para poder acceder a apps de Android para coches.

¿Será este un caso como el de Huawei, que aún está sufriendo por no poder acceder a los servicios de Google? Es pronto para decirlo, ya que Android Automotive es una plataforma muy joven aún.

