AMD sorprende con nuevas tarjetas gráficas, más baratas pero con la misma potencia para videojuegos

El mercado de las tarjetas gráficas se encuentra en una situación muy interesante. AMD y Nvidia son más competitivas que nunca, después de la ‘época oscura’ que fueron los años de las criptomonedas. Ambas compañías ofrecen alternativas muy potentes en todos los rangos de precio, y a eso hay que sumar que las tarjetas gráficas de Intel son mejores cada día.

En este contexto, un pequeño lanzamiento como el de hoy puede tener importantes consecuencias en el mercado, y convencer a los usuarios de dar el salto a otra marca. Se trata de las nuevas RX 6750 GRE de AMD, unas gráficas que probablemente no verás en las tiendas españolas pero que pueden ser muy recomendables si consigues encontrar una.

Y es que estamos ante dos modelos muy familiares, que poseen prácticamente las mismas características que modelos de gama media ya existentes pero a un precio muy inferior.

Nuevas gráficas de AMD

La nueva gama consiste en dos modelos que usan la misma GPU, pero con configuraciones de memoria diferentes: la RX 6750 GRE de 10 GB por 269 dólares, y la RX 6750 GRE de 12 GB por 289 dólares. Sin embargo, estos nombres pueden crear confusión, ya que hay más diferencias técnicas entre ambas que la cantidad de memoria, que detallaremos más adelante.

Pero es más importante primero explicar de dónde salen estas tarjetas, y es que el nombre es muy engañoso; no se trata de una evolución de las Radeon RX 6700 lanzadas hace ya dos años, sino más bien exactamente las mismas tarjetas gráficas, pero con pequeñas mejoras de eficiencia debido a los avances en el proceso de fabricación. Por lo tanto, ambas están basadas en la misma arquitectura Navi 22 y están diseñadas para ejecutar juegos modernos a resolución 2K y 1080p a altas tasas de frames por segundo.

Las nuevas Radeon RX 6750 GRE de AMD AMD

Empezando con la RX 6750 GRE de 10 GB, se trata básicamente de una RX 6700 convencional, pero con pequeñas mejoras como una frecuencia 15 MHz superior y una reducción de 5W en el consumo total. Por lo tanto, cuenta con las mismas 36 unidades de computación RDNA2 de AMD, con 36 aceleradores RT (para ‘ray-tracing’), es capaz de alcanzar una frecuencia máxima de 2450 MHz y el bus de memoria es de 160 bits, con un consumo de 170 W. Según AMD, supera los 135 fps en Counter-Strike 2, 104 fps en Elden Ring, los 81 fps en The Witcher 3 y los 67 fps en Call of Duty: Modern Warfare 2, todo a 1440p.

Por su parte, la RX 6750 GRE de 12 GB es una versión de la RX 6700 XT, pero con el mismo aumento de frecuencia de 15 MHz de su ‘hermana pequeña’; sin embargo, no hay mejoras en el consumo energético. Eso significa que esta tarjeta tiene 40 unidades de computación RDNA2 de AMD, 40 aceleradores RT, frecuencia máxima de 2581 MHz, bus de memoria de 192 bits y consumo de 230 W. Según AMD, supera los 139 fps en Counter-Strike 2, 124 fps en Elden Ring, 94 fps en The Witcher 3 y 79 fps en Call of Duty: Modern Warfare 2 a 1440p.

En otras palabras, estas gráficas no sorprenderán a cualquiera que ya tenga una RX 6700 o la alternativa de Nvidia, la RTX 4060. En cambio, pueden ser mucho más interesantes para los usuarios que quieran actualizar o cambiar su equipo, ya que son mucho más baratas y ofrecerán un rendimiento casi idéntico a los modelos caros, posiblemente superior en algunos juegos.

El problema de estas gráficas no está en su potencia ni su precio, sino en su disponibilidad. Y es que inicialmente sólo estarán disponibles en el mercado asiático; sin embargo, algunos medios reportan que también serán usadas por algunos fabricantes en Europa para ordenadores premontados. Por lo tanto, nuestras opciones en España son comprarlas de importación o encontrar una tienda que las ofrezca como parte de un sistema.

