X (Twitter) no funciona: los usuarios tienen problemas para ver las publicaciones

Twitter no funciona Dall-E

Corren malos tiempos para X, el servicio anteriormente conocido como Twitter antes de ser comprado por el multimillonario Elon Musk. Los problemas económicos de la plataforma están al descubierto al no haber podido recuperar a los anunciantes que tenía antes; eso ha llevado a Musk a empezar a cobrar por usar Twitter, una medida que ha sido muy criticada por los usuarios.

Especialmente porque Twitter no va bien. Ni la app ni la página web eran las más estables cuando la compañía estaba en manos de su cofundador, Jack Dorsey, pero al menos funcionaban mejor que ahora.

Ahora, los usuarios se están encontrando con el peor de los problemas hasta ahora: la app funciona, pero no deja leer los mensajes ni publicaciones de los usuarios que seguimos. En otras palabras, eso la vuelve completamente inútil.

Este problema está apareciendo de manera periódica en los últimos días, sin razón aparente. Simplemente, la app deja de funcionar correctamente de un momento para otro, con síntomas que se repiten en cada ocasión. Por el momento, ni X ni Elon Musk han realizado declaraciones al respecto, por lo que no está claro si este empeoramiento del servicio es consecuencia de los últimos cambios, o un problema sin detectar.

Lo más sorprendente que ocurre cuando este problema se manifiesta es que los mensajes de los usuarios que seguimos desaparecen completamente. Sólo se muestra el nombre del usuario y la imagen de usuario asociada, pero el contenido del mensaje no aparece, ni las fotos ni los textos.

El problema que se repite en Twitter (X) @Caramelo_ESP

Un detalle muy curioso está en las fechas de los mensajes. Cuando este problema aparece, la fecha de publicación cambia al 1 de enero de 1970, algo que, evidentemente, es imposible teniendo en cuenta que la plataforma fue fundada en el 2006. Sin embargo, en este caso al menos tenemos una explicación: en sistemas operativos Unix y derivados (como Linux), las fechas se cuentan en los segundos que han pasado desde las 00:00 del 1 de enero de 1970. Por lo tanto, un valor de “0” en la fecha sería exactamente la que están mostrando los mensajes de Twitter, lo que indica que ese valor no se está recuperando de manera correcta.

En el momento de escribir estas palabras, los problemas continúan y la red social no ha realizado ninguna declaración, por lo que los usuarios no pueden hacer otra cosa que no sea esperar con paciencia.

