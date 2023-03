Ya sabemos por qué Twitter se está cayendo tanto, y es tan ridículo como pensabas

Ayer, y por sexta ocasión en dos meses, Twitter se cayó y algunas de sus partes dejaron de funcionar; en este caso, fueron los enlaces y las imágenes las que dieron problemas, e incluso algunos usuarios vieron mensajes de error que claramente no tendrían que haber visto.

Aunque el problema se solucionó en un rato, a nadie se le escapa que los últimos meses han sido duros para los usuarios de la red social. La plataforma se nota más inestable que nunca, y ya hay quien recuerda los orígenes de Twitter y la famosa ballena azul, aunque algunos prefieran aquel mensaje de error a estos fallos constantes.

Por qué Twitter se cae

No es casualidad que estas caídas se hayan producido a los pocos meses de que Elon Musk haya tomado el mando de Twitter; de hecho, son consecuencia directa de sus decisiones. Según ha revelado Platformer, el error de ayer se produjo porque sólo hay un empleado dedicado a la estabilidad del servicio, que cometió un simple error que no fue captado por nadie más (simplemente, porque no había nadie más).

Una de las primeras polémicas de Musk en Twitter fue el despido masivo de empleados; el multimillonario, que ha vuelto a recuperar el título de hombre más rico del mundo, decidió que Twitter estaba pagando demasiado de mano de obra, y que la compañía no tenía futuro de esa manera. De manera infame, hizo una “purga de débiles” que fue elogiada y criticada a partes iguales por los expertos.

Ahora, puede que Musk esté sufriendo las consecuencias. El empleado realizó un “mal cambio en la configuración” que “rompió la API de Twitter”. Una API es un conjunto de instrucciones que pueden ser usadas por desarrolladores para acceder a funciones de una plataforma; al romper el acceso a esta parte vital, las apps y webs de Twitter no pudieron obtener información de las imágenes y enlaces subidos por los usuarios.

El cambio en la API de Twitter se produjo porque la compañía va a eliminar el acceso gratuito que hasta ahora ofrecía a desarrolladores y creadores, no sólo acabando con las apps de terceros más populares como Tweetbot, también con cuentas que publican contenido de manera automática (bots). La API pasará a ser de pago, y por eso los usuarios veían un error de que no podían acceder al contenido si no pagaban.

Aunque Musk estaba “furioso” por este tropiezo, según la misma fuente, en su cuenta de Twitter el magnate culpó a los anteriores líderes de la compañía, afirmando que la plataforma es “extremadamente frágil sin una buena razón”, apuntando a una reescritura completa del código; un código que, por cierto, hace dos semanas prometió que haría público.

Sin embargo, hay que aclarar que este tipo de errores son extremadamente infrecuentes en la industria; y es que normalmente este tipo de cambios no se realizan directamente en el software usado por los usuarios. Es evidente que Musk ha eliminado algunos pasos en el desarrollo de Twitter con la intención de acelerar los cambios, pero estos errores nos recuerdan por qué eso normalmente no se hace así.

