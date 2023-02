Esto es bajo hasta para Elon Musk: Twitter cobrará por tener una cuenta segura con SMS

Desde la compra de Twitter por parte de Elon Musk la red social ha experimentado numerosos cambios. Algunos han sido mal vistos (la mayoría, cierto), y otros han sido algo más comprensibles. Pero está claro que las decisiones de Elon Musk, su dueño, son las que marcan el rumbo de la empresa. Sin importar las consecuencias.

Si quieres seguridad por SMS, paga

La última ocurrencia de la compañía ha sido poner tras un muro de pago la autenticación de dos factores por SMS, una de las funciones más básicas que debe tener todo servicio online, que ahora estará disponible sólo para los usuarios de Twitter Blue.

Para los que no lo sepáis, se trata de un método que usa una confirmación extra, normalmente vía SMS, para asegurarse de que la persona que inicia sesión es realmente ella.

Seguro que la habéis usado en algunas plataformas, o cuando el bando os pide una confirmación para hacer una operación desde su aplicación. Aquí ya os hemos hablado de lo importante que es tener esto activo en todas vuestras cuentas online, o al menos en las que consideréis importantes.

Es cierto que se mantiene la opción de hacerlo mediante llaves de seguridad o mediante aplicaciones, pero está claro que esas dos formas son muy minoritarias, y que mucha gente dejará de usar la autentificación de dos factores al no poder usarla mediante SMS ya que no siempre tenemos la app o las llaves en el momento necesario.

Los usuarios que no quieran pagar deberán desactivar la autentificación por SMS antes del 19 de marzo, porque sino corren el riesgo de perder el acceso a su cuenta de Twitter.

Intentando potenciar Twitter Blue a toda costa

Mensaje de Twitter cuando iniciamos sesión

La idea de Elon Musk al comprar Twitter fue hacer que la red dependiera menos de la publicidad y más de las suscripciones mensuales. Para ello hizo que el tic azul de verificación pasara a estar disponible para todo el mundo que pagara y ahora lleva eso a un nuevo terreno.

El hacer que la seguridad esté solo disponible para los usuarios de pago hará que la red sea, por defecto, mucho más insegura. Esto es algo que es malo no sólo para sus usuarios, sino para la propia compañía.

Cuando empecemos a ver robos de cuentas, problemas con el phishing y demás seguro que muchos usuarios que ya usaban poco Twitter deciden irse de la red social para siempre.

Parece claro que lo que Elon Musk no entiende es que la ingente mayoría de usuarios de Twitter no ve la red social como él, no están dispuestos a pagar (y menos con movimientos así) y debe reenfocar su estrategia.

