Cómo cambiar tu suscripción de Netflix desde el móvil y en menos de un minuto

Netflix ya no permite que sus usuarios compartan cuenta si estos no viven en la misma casa y están conectados a la misma red Wi-Fi, por lo que es posible que te interese saber cómo se cambia el tipo de suscripción de Netflix para pagar menos ahora que ya no se puede compartir.

La plataforma estadounidense cuenta con varios modelos de suscripción en los que el precio va aumentando en función de la calidad de reproducción, los dispositivos en los que está disponibles y la reproducción simultánea que permite hacer.

Por ello, si antes estabas pagando por la suscripción Ultra compartiendo la cuenta con otra persona, pero ahora lo vas a hacer tú solo, lo más probable es que te interese cambiar a una más barata.

Cómo cambiar tu plan de Netflix por uno más barato (o más cara)

Antes de enseñarte cómo puedes cambiar la suscripción que tienes contratada en Netflix, debes tener en cuenta que este proceso solo se puede llegar a cabo desde el ordenador, aunque podrás hacerlo desde el móvil si en tu navegador marcas la casilla de visa de escritorio. Solo tienes que seguir estos pasos:

Abre Netflix en el navegador y pulsa sobre tu foto de perfil.

Pulsa sobre Cuenta.

Pulsa sobre el botón de cambiar plan.

Elige un nuevo tipo de suscripción.

En el momento de escribir este artículo Netflix cuenta con tres tipos de suscripciones diferentes además de la suscripción con anuncios, que como ya te hemos contado anteriormente, además de mostrar anuncios cada cierto tiempo, cuenta con un catálogo limitado que no te permite acceder a todo el contenido que hay en Netflix.

Si estás cambiando a un plan superior, el cambio entrará en vigor inmediatamente para que puedas disfrutarlo en el momento, y se cambiará tu fecha de facturación en función del tiempo que te quedara hasta el próximo pago.

Por otra parte, si el cambio es a un plan inferior, este entrará en vigor con el próximo pago que hagas a Netflix, ya que ya has pagado el mes previamente.

