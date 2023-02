Por fin han inventado algo contra las huellas en las pantallas táctiles de los coches

Ya es imposible escapar de las pantallas táctiles en los coches, para bien o para mal. Aunque muchos aún creemos que algunas cosas deberían seguir teniendo un botón físico, es innegable que la tendencia del mercado dice lo contrario.

Incluso los coches más baratos incluyen al menos una pantalla en el salpicadero, donde se alojan funciones como el climatizador, el navegador o las apps de Android Auto. Y eso significa que vas a estar tocando esa pantalla constantemente, llenándola de huellas dactilares.

La solución contra las huellas en pantallas

Ahora, en General Motors creen haber encontrado la solución, y es más ingeniosa de lo que podrías pensar, como comparten en Gizmodo. En vez de simplemente incluir un producto limpiador y un trapo de microfibra con la compra del coche, los ingenieros han usado la propia pantalla para eliminar esa suciedad atrapada en el cristal.

La nueva pantalla patentada por GM muestra píxeles de color rojo, verde y azul, como todas (de ahí viene RGB, Red, Green, Blue); pero además, muestra un píxel adicional de luz ultravioleta, que es invisible al ojo humano y que por lo tanto, no veremos que se enciende cuando usamos la pantalla.

La pantalla tiene píxeles ultravioleta además de los típicos rojo, verde y azul General Motors / USPTO

El cristal de la pantalla está cubierto de un producto fotocatalizador basado en óxido de metal, que reacciona de manera química cuando se le aplican ciertas longitudes de onda. De esta manera, cuando la pantalla se enciende y muestra los píxeles de luz ultravioleta, el producto reacciona y, usando el agua de la humedad ambiental, rompe la materia y los residuos óleos que dejamos en la pantalla.

Cuando la reacción química termina y el producto se seca, lo único que queda son motas de polvo que caen por sí solas. Vale, esta solución no destruye la suciedad, sólo la cambia de forma, pero es mucho más fácil pasar un trapo atrapapolvo de vez en cuando, que limpiar la suciedad de las pantallas.

Por ahora, este avance es sólo una patente que aún no ha sido puesta en práctica en un coche comercial. Como siempre que ocurre con las patentes, no está claro si GM la usará en sus coches; esperamos que al menos licencie esta tecnología a otras marcas, ya que hace un tiempo que las marcas de GM (Chevrolet, Cadillac) no venden coches en España.

