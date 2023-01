El chollo de Aldi para conectar tu móvil al coche sin necesidad de Bluetooth

Puede que Android Auto represente el presente y el futuro de los coches, pero mientras tanto, mucha gente aún usa vehículos que no tienen tanta tecnología integrada.

Es muy posible que tu coche no tenga Android Auto. Puede que ni siquiera tenga una pantalla, e incluso que no tenga conexión Bluetooth. En esos casos, puedes pensar que se te acabaron las opciones y que la única manera de conectar tu móvil es con un adaptador y un jack de audio, pero eso no es cierto.

El adaptador para conectar el móvil al coche

El dispositivo que ofrece Aldi nos servirá para esos coches viejos que no son capaces de conectarse al móvil por las vías convencionales. Se trata de un manos libres con Bluetooth, de la marca Auto XS que nos costará sólo 14,99 euros en Aldi.

El adaptador manos libres con Bluetooth

Este manos libres usa un truco curioso para conectarse al coche: se aprovecha de la radio FM que tienen la mayoría de vehículos. La idea es encontrar una frecuencia que esté sin usar en nuestra zona; este dispositivo es capaz de retransmitir en esa frecuencia, haciendo de “puente” reproduciendo el sonido que le llega de una variedad de fuentes.

Para empezar, podemos conectar el móvil al manos libres usando Bluetooth 5.0 y a continuación, conectarlo a nuestro coche. Otra opción que tenemos es no usar el móvil; tenemos la opción de enchufar una memoria USB en uno de los puertos, o insertar una tarjeta microSD en la ranura dedicada, con las canciones que queramos reproducir, permitiéndonos acceso a nuestra biblioteca de música fácilmente. La última función es la de carga rápida, permitiéndonos rellenar la batería de nuestro móvil o de otro dispositivo por el segundo puerto USB.

El manos libres puede acceder a nuestra música de tres maneras diferentes

Este manos libres se enchufa al puerto del mechero que tienen la mayoría de coches viejos y que también sirve para dar corriente eléctrica. Un detalle curioso es la iluminación integrada, que le puede dar un estilo curioso al interior de nuestro coche y que se cambia con un botón lateral.

El manos libres con Bluetooth se vende en las tiendas y supermercados de Aldi con un precio de 14,99 euros.

