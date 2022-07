Poniendo Android Auto en un coche antiguo: primeros pasos y decisiones

Uno de los grandes puntos fuertes de Android es su gran versatilidad. El sistema operativo que nació para cámaras digitales supo reconventirse en sus primeros meses de vida a dispositivos móviles. Desde ahí supo convertirse en el sistema móvil más utilizado del mundo, expandiéndose también a prácticamente cualquier dispositivo con aspiraciones a ser un producto inteligente.

Más allá donde más destaca es en los relojes inteligentes, televisión y cada vez más en automóviles. Mientras la mayoría de estos dispositivos son relativamente asequibles, cambiar de coche no es algo que la mayoría podamos decidir de un año para otro, siendo habitual que estos ronden una vida útil entre los 10 y 20 años.

¿Y si quiero los beneficios que aportan estos sistemas modernos pero no puedo o no quiero cambiar de coche? ¿Puedo traerme la principal novedad de los coches modernos sin gastar mucho dinero? En esta nueva serie de artículos vamos a ayudarte a solucionar todas las dudas que puedan surgirte.

Convirtiendo un coche antiguo en un coche con Android Auto, ¿es posible?

Hoy vamos a partir de una historia particular, la de un servidor. Recientemente me he hecho con un Citroën C4 de 2010, un coche normal que en el momento de su matriculación vivíamos un momento tecnológico completamente distinto.

En 2010, HTC era la compañía móvil de referencia en Android, Google acababa de lanzar su primer móvil Nexus, Samsung comenzaba a despuntar con su primer Galaxy S y en el mundo de las tablets acababa de surgir el iPad de primera generación. Nadie imaginaba hasta donde podrían evolucionar estos dispositivos, mucho menos que terminasen integrados en los automóviles.

¿Puede un coche rejuvenecer con un sistema moderno? Pues hasta cierto punto si, ya que sus sistemas de entretenimiento suelen ser modulares. De forma sencilla, esto significa que el proceso es casi tan sencillo como cambiar la radio de nuestro coche. Pero ¿qué debemos saber al respecto?

Radio con Android, Android Auto y Android Automotive, ¿son lo mismo?

Las radios con Android no son algo que sea precisamente nuevo y llevan años junto a nosotros. Se trata de un dispositivo que en esencia no es más que una tablet diseñada para ser empotrada en un coche, con una conectividad similar a las radios de los coches (corriente, los altavoces, antena de radio y entradas para extras como cámaras traseras, puertos USB, etc.…).

Android Auto en el coche El Androide Libre

Una de las fortalezas de este tipo de dispositivos es que ya de por si son mucho más autónomos. Si les damos acceso a internet (sea compartiendo wifi con nuestro móvil o con una antena con datos móviles) podremos instalar las aplicaciones que ya tenemos en nuestro móvil y hacerlas funcionar como si se tratase de un sistema ya integrado en el coche. Las que requieren conexión a Internet necesitarán que tengamos la red wifi o los datos activados, pero si descargamos nuestra aplicación de mapas preferida y los mapas sin conexión, además de usar música local o por radio FM, no deberíamos necesitar nada más.

¿Qué diferencia tiene Android Auto frente a estos sistemas? En Android Auto, la pantalla no es más que una segunda pantalla de nuestro móvil. Al contrario que la radio con Android (que puede funcionar incluso si no tenemos el móvil a mano) Android Auto requiere que el móvil esté conectado al coche. Una vez conectado, tendremos las aplicaciones de nuestro móvil en la pantalla del coche, con una interfaz especial adaptada específicamente para el uso en coche. Por otro lado, el funcionamiento de CarPlay sería similar al de Android Auto, pero utilizando un iPhone en lugar de un móvil para Android.

Android Automotive pasará a formar parte de algunos modelos de BMW El Androide Libre

Por último, Android Automotive es un nuevo sistema que está comenzando a implementarse en coches modernos. Este sistema aúna las ventajas de Android Auto, como una interfaz dedicada al uso del coche, como la independencia que aporta una radio con Android. Esta opción queda descartada, ya que a día de hoy no existen radios externas para coches con Android Automotive.

Existe una última opción, que será por la que optaremos en esta serie de artículos, y es que en lugar de tener que elegir entre una radio con Android o un dispositivo con Android Auto, a día de hoy existen dispositivos que integran ambas opciones, funcionando como radio Android si no conectamos nada, pero permitiendo además su uso como dispositivo de Android Auto y CarPlay (ideal si en tu casa algunos usan Android o iPhone).

¿Puedo hacerlo yo o necesito ayuda de un mecánico?

En vista a mis investigaciones a la hora de hacerme con un dispositivo con Android para mi coche, fueron muchas las dudas que fueron surgiéndome en vista a hacerme con un dispositivo de estos para mi coche. Antes de hacerme con mi C4 yo no había tocado absolutamente nada en un coche, por lo que es posible que las dudas que puedas tener son muy similares a las que yo he pasado en estas últimas semanas.

¿Puedo hacer yo los cambios o necesito ayuda de un mecánico? Pues a menos que realmente tengas muy poco cuidado y rompas todo lo que tocas, es un proceso que puedes hacer tú sin muchas complicaciones. El cambio de dispositivo no es más que cambiar la radio de tu coche, que en esencia va a ser retirar la radio antigua y conectar la nueva. Un proceso tan sencillo como enchufar y desenchufar.

Sí que podemos tener un inconveniente inicial, y es la incompatibilidad de cables internos del coche. Esto te va a suceder no solo con una radio Android, sino también incluso si compras la radio más básica (en mi caso, esta sorpresa la descubrí al instalar la radio bluetooth más barata que vende Amazon con buenas valoraciones).

Cable de conexión en un Citroen C4

Este problema se debe a que las marcas de coches a menudo suelen tener su propio cable de conexión, mientras que las radios estándar cuentan con una conexión ISO estándar. Según el modelo de radio Android que elijas puede ocurrir que ya nos incluya el cable adecuado, pero en el peor de los casos tendrás múltiples opciones para hacerte con los cables adaptadores, desde Aliexpress (barato, pero con tiempos de envío más prolongados) hasta tiendas físicas de coches. En mi caso no me compliqué la vida y los compré en una tienda local de mi ciudad por unos 10 euros. Si no tienes mucha idea como yo, esta es la opción que recomiendo ya que sin tener que investigar te van a dar los cables adecuados únicamente con decirles tu modelo de coche y año.

Una vez tengamos los cables sí que tendrás que seguir un pequeño proceso de investigación. En la mayoría de coches, cambiar la radio es un proceso trivial, pero cuanto más integrada esté, seguramente vayas a tener que seguir unos pasos. Basta con realizar una búsqueda en Google y al 99% alguien antes que tu ya lo haya cambiado en YouTube. En el caso de que quieras instalar una cámara trasera sí que puede complicarse un poco más el proceso, ya que tendrás que llevar un cable desde la radio hasta la parte trasera del coche y hacer un empalme con las luces traseras, un proceso que al menos en mi caso no me atreveré a hacer de momento.

Opciones de radio a elegir

El proceso de cambiar la radio puede parecer sencillo, pero si queremos lo podemos complicar un poco, ya que según nuestro objetivo, existen dos tipos de radio con Android y aunque a veces podamos elegir, no siempre va a ser una opción fácil.

Por un lado, tenemos la opción más sencilla y compatible, y son las radios de 1 DIN. Estas radios ocupan el espacio estándar de una radio, y simplemente desde ahí expanden la pantalla.

Radio Android 1 DIN

Esta opción destaca por ser más compatible, aunque tiene un punto importante a considerar. La propia pantalla pueda bloquearnos el acceso a botones importantes de nuestro coche, como pueda ser el aire acondicionado, o que la pantalla quede demasiado cerca de la palanca de cambios.

No hay una norma para saber si una radio va a molestar o no en tu coche, ya que en cada modelo la radio está en un lado u otro. Aquí es tan sencillo como aplicar el sentido común, ver las medidas (si el fabricante las ofrece) la ubicación de la pantalla y simular ese espacio en tu coche con una hoja de papel recortada para hacernos una idea.

Más allá de esta opción se encuentra la de contar con un salpicadero hecho a medida. Además de las radios de 1 DIN existen modelos más amplios, diseñados para integrarse en nuestro coche. Existen una infinidad de modelos, aunque cuando investigas descubres que en su mayoría son el mismo modelo genérico, de 7, 9 o 10 pulgadas.

Radio Android a medida

Este tipo de radios a medida no nos ofrece margen de elección, ya que suelen venir con un marco hecho a medida para integrarse en nuestro coche, dando la sensación de que la radio está instalada de serie. No podremos elegir tamaño de pantalla en términos generales, ya que el molde para nuestro coche está preparado para un tipo de pantalla concreto (en el caso de mi Citroën C4, una de 9 pulgadas).

Esta opción es más laboriosa y no es válida para todos los coches, ya que requiere que esté a la venta un molde compatible con tu coche. Cuanto más popular sea tu coche más probabilidad habrá de encontrar un modelo adecuado, así que no es una opción a la que todo el mundo pueda optar.

Y si mi coche es compatible con los dos tipos ¿cuál elijo? En nuestra opinión, pensamos que la segunda opción siempre es más favorable al quedar más integrado, dando un aspecto más moderno, o incluso pareciendo de serie, lo que hace que sea una opción menos tentadora de robar. También va a garantizar que su uso no entorpezca otras piezas del coche.

Por contrapartida, la opción integrada también es un proceso más laborioso, ya que tendrás que extraer más elementos y puede que mover algún otro de lugar, mientras que la primera opción es retirar una radio, quitar cable, poner cable y enchufar la nueva radio.

Próximos pasos

Una vez tengas claras las diferencias clave y los primeros pasos llega el momento de elegir tu próxima radio. Si bien como recomendación directa os indicaremos que, mientras mejores sean las especificaciones mejor funcionará la radio, en el próximo artículo de esta serie ahondaremos mejor con un análisis de especificaciones y una pequeña guía de compras con los modelos más interesantes.

