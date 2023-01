Cómo saber qué etiqueta ambiental tiene tu coche desde el móvil y dónde comprarla

El 1 de enero de 2023 entró en vigor una nueva normativa en toda España que obligaba a las ciudades de más de 50.000 habitantes a crear una o varias ZBE, Zonas de Bajas Emisiones.

Qué son las ZBE

Estas zonas urbanas, definidas por cada uno de los ayuntamientos afectados, deberán implantar limitaciones a la circulación de ciertos vehículos, los más contaminantes, para incentivar la compra de vehículos más nuevos y, además, para disminuir la contaminación de los grandes núcleos urbanos.

Cada ayuntamiento pone sus propias reglas, pero todos se basan en una pegatina que, desde el 1 de enero, deben tener todos los coches que cumplan ciertos criterios de contaminación, la etiqueta ambiental.

Qué tipos de etiquetas ambientales hay

Son cuatro los tipos de etiqueta que ha desarrollado la DGT:

Etiqueta 0 : coches eléctricos, de pila de combustible o híbridos enchufables de largo alcance.

: coches eléctricos, de pila de combustible o híbridos enchufables de largo alcance. Etiqueta ECO : híbridos no enchufables o enchufables de corto alcance, vehículos de gas.

: híbridos no enchufables o enchufables de corto alcance, vehículos de gas. Etiqueta C : modelos de gasolina de 2006 en adelante y diésel de 2015 en adelante, además de modelos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel desde 2014.

: modelos de gasolina de 2006 en adelante y diésel de 2015 en adelante, además de modelos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel desde 2014. Etiqueta B: modelos de gasolina de 2001 en adelante y diésel de 2006 en adelante, además de modelos de más de 8 plazas y pesados tanto de gasolina como diésel desde 2006.

Si nuestro coche no cumple ninguna de esas condiciones no tendrá etiqueta, y sufrirá más restricciones.

Es importante recalcar que no es obligatorio llevar el distintivo, pero sí que es necesario llevarlo si queremos entrar en una de estas ZBE porque nuestro coche lo permita. Aunque por su tecnología y año de fabricación pueda entrar, si no tenemos la pegatina, no podremos circular por esas ZBE.

Cómo saber qué etiqueta tiene mi coche

Etiqueta C

Si hemos comprado hace poco un vehículo ya vendrá con una pegatina en el parabrisas que indica el grado de contaminación que genera. Por ejemplo, los eléctricos son Etiqueta 0, porque no emiten gases por el tubo de escape.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los coches que circulan en España tienen más de una década y lo normal es que no tengan una etiqueta física. Eso no quiere decir que no tengan una asignada.

Para poder saberlo lo que hemos de hacer es instala la aplicación Mi DTG y, una vez dentro, irnos a la sección de Mis Vehículos. Cuando entremos en el vehículo en cuestión, al que podremos identificar por la matrícula, veremos el tipo de etiqueta que tiene.

Dónde comprar la etiqueta ambiental y cuánto cuesta

