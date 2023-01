La suscripción ‘secreta’ que Netflix te está ocultando para que te tragues los anuncios

El nuevo plan de Netflix con publicidad llegó a España con mucha polémica detrás, al eliminar la gran ventaja de los servicios de suscripción frente a la televisión tradicional: la presencia de anuncios.

Todo indica que el nuevo plan ha sido un gran fracaso; según datos de analítica, apenas el 9% de los usuarios de Netflix se ha apuntado con el plan con anuncios. Eso no ha convencido a la compañía, que quiere seguir apostando por insertar anuncios en las películas y series que ofrece, a cambio de un pequeño descuento en la cuota mensual.

El plan barato de Netflix que deberías tener

Que el plan con anuncios es un fracaso es algo obvio cuando vemos los extremos a los que Netflix está llegando para intentar convencernos de que lo compremos. Netflix ha llegado incluso a borrar uno de sus planes más populares para intentar engañar a los usuarios y hacerles creer que sólo pueden contratar el plan con publicidad.

Netflix sólo muestra tres planes diferentes, dando prioridad al básico con anuncios

Si entramos en la página de Netflix e intentamos crear una cuenta, en el paso de elegir nuestro plan ideal, veremos sólo tres opciones: “Básico con anuncios”, “Estándar” y “Premium”. Ya está. Teniendo en cuenta que el básico con anuncios cuesta 5,49 euros, y el estándar cuesta 12,99, el primero es mucho más atractivo si tenemos un presupuesto limitado ¿verdad?

El enlace que tenemos que pulsar para ver todos los planes de Netflix

Pues no. Es posible que te suene que Netflix tiene un cuarto plan, que no muestra en esta página pero que en realidad no ha eliminado y sigue estando disponible para contratar. Para encontrarlo, tenemos que fijarnos en la letra pequeña, y nunca mejor dicho; concretamente, en el enlace que pone “Descubre todos los planes”.

Netflix tiene cuatro planes de suscripción diferentes

Sólo si pulsamos en ese enlace, se mostrarán las cuatro verdaderas opciones que tenemos para contratar Netflix: aparece el plan “Básico”, el de toda la vida que cuesta 7,99 euros. Además de que en este plan no tenemos anuncios, también tenemos la ventaja de poder descargar vídeos en nuestro móvil para verlos sin conexión. Y no podemos olvidar que en el plan básico con anuncios no podemos ver todo el catálogo de Netflix, que sí está disponible en el plan básico.

Es evidente que Netflix está intentando “convencer” a los usuarios de que contraten el plan con anuncios, haciéndoles creer que es la única opción barata para disfrutar del servicio. Lo que nos preguntamos es por qué no ha optado directamente por eliminar el plan Básico en vez de ocultarlo; puede que sea para evitar que los usuarios actuales opten por cancelar la cuenta si les obligan a pasarse al plan con anuncios.

