Los enlaces en Twitter no funcionan, ni en las apps ni en la web

Que el cofundador de Twitter esté preparando una alternativa a la red social de micromensajes pone sobre la mesa los problemas numerosos de esta plataforma. Y uno de ellos ahora es el error que se está dando con los enlaces en los tuits.

Los enlaces en Twitter están rotos

Vía Engagdet sabemos que los enlaces en Twitter no funcionan tanto en la versión web como en las apps para móviles. Al pulsar sobre uno aparece el siguiente mensaje: "Your current API plan does not include access to this endpoint, please see..."

Si ya los enlaces no funcionan en cada tuit que hemos revisado, también parece ser que este error lo está sufriendo otra de las mejores apps de la red social, TweetDeck.

Y es que la plataforma en poder de Elon Musk no para de pasar de una inestabilidad a otra, más toda la serie de infortunios llevados a cabo con las APIs y esas apps de terceros que se vieron desactivadas a principios de año.

De hecho, hace días la red social sufrió una caída mayor y ahora mismo es casi imposible contactar con la compañía para saber qué está ocurriendo con los enlaces. Lo curioso de todo es que si uno accede a la página del estado del API, se puede leer el mensaje de que todos los sistemas están operativos.

La única información de la que se dispone es un mensaje de la misma Twitter en su cuenta de soporte donde avisa de que están intentando solucionar el problema lo más rápido posible, y comunicarán la vuelta a la normalidad en cuanto estén los enlaces activos.

Por lo que se puede saber desde ese mismo mensaje, todo se debe a un cambio interno que ha generado una serie de consecuencias indeseadas. Incluso el mismo Elon Musk ha usado su cuenta para decir que la plataforma es tan frágil, con un mensaje escueto de que será corregido prontamente.

Quizás todo tenga que ver con esas previsiones hechas por los miles de empleados que fueron despedidos y que avisaron de que la plataforma en algún momento dejaría de funcionar. Y este error de los enlaces parece formar parte de esos avisos. Veremos si Twitter es capaz de subsanarlo y en cuestión de horas los enlaces ya funcionan.

