Los audios de WhatsApp cambian para siempre con una de las novedades más esperadas hasta ahora

Uno de los motivos por los que WhatsApp es una de las apps de mensajería instantánea más populares en España no es precisamente por la parte de ‘mensajería’, sino por las funciones que tiene como los grupos o los mensajes de voz.

Los audios de WhatsApp son de esas cosas que amas u odias, dependiendo si los envías o si los recibes. En muchas situaciones son una ayuda imprescindible para cuando no podemos pararnos a escribir un mensaje de texto en el chat; en esos casos, es mucho más rápido y sencillo pulsar en el botón del micrófono y enviar un audio.

Sin embargo, los audios de WhatsApp también tienen sus inconvenientes. Mucha gente los considera molestos, ya que tardaríamos mucho menos en leer lo que nos quieren decir que en escucharlo; y también tenemos que dejar de hacer otras cosas como escuchar música.

Nuevos audios de WhatsApp

Otro aspecto negativo de los audios de WhatsApp es que, una vez enviados, pueden ser escuchados todas las veces que queramos. No ocurre lo mismo con los mensajes de texto, que pueden ser temporales y configurar que sólo puedan ser leídos durante un determinado periodo de tiempo, después del cual serán borrados para siempre.

La buena noticia es que Meta está trabajando para cambiar eso y potenciar aún más las notas de audio de WhatsApp. En una actualización reciente de la app de WhatsApp para Android en su versión beta, los primeros usuarios ya están encontrando la nueva opción de enviar notas de audio que sólo se pueden escuchar una vez.

Nuevas notas de audio de WhatsApp que se reproducen sólo una vez WABetaInfo

En efecto, es algo parecido a los mensajes de texto, y añade una capa de privacidad que hasta ahora los audios no tenían. Funciona de manera sencilla. Después de grabar una nota de audio con el móvil, tendremos la opción de activar la nueva función pulsando en un nuevo icono con el número “1”. Eso indica que el mensaje de audio sólo se podrá reproducir una vez cuando pulsemos en enviar y llegue al resto de los usuarios del chat.

Los usuarios sabrán que es un audio especial por un nuevo icono que aparecerá al lado del mensaje. Los audios enviados de esta manera no podrán ser guardados por ningún usuario, ni podrán exportarlos a otras apps; sin embargo, hay que tener en cuenta que WhatsApp no es capaz de hacer nada si el otro usuario, por ejemplo, usa una grabadora externa para grabar el sonido que sale del móvil, por lo que no es una protección al 100%. Aún así, es mejor que nada. Una vez que el audio se haya enviado, será borrado cuando los usuarios del chat lo escuchen una vez; y eso incluye al usuario que lo ha enviado.

Esta novedad aún no tiene fecha de lanzamiento para la versión estable de WhatsApp, aunque como es habitual, es de esperar que llegue en los próximos meses.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan