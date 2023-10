Este es principal problema de tener Whatsapp en dos teléfonos móviles a la vez

Durante mucho tiempo WhatsApp ha sido la aplicación de referencia en España para comunicarse con amigos y familiares. Poco a poco el uso de la aplicación ha ido permeando a otros ámbitos, como el laboral. Uno de los grandes hitos de esta app es cuando empezó a permitir el uso del servicio en más de un dispositivo a la vez.

Esto empezó siendo posible en los ordenadores, con WhatsApp Web, pero poco a poco ha ido permitiéndose en otros aparatos, como un segundo móvil. El problema es que el uso de WhatsApp en los móviles secundarios no es exactamente el mismo que en principal.

En concreto hay una limitación que impide que se pueda compartir la ubicación en tiempo real desde un dispositivo que no es el principal. Ni siquiera por un tiempo limitado. Esta es una de las pocas limitaciones que siguen vigentes. En un ordenador no tiene mayor inconveniente, ya que es raro que se use esa función desde ahí, pero desde un smartphone es algo mucho más normal.

Sólo ubicación puntual

Cuando se empezó a permitir el uso de WhatsApp en diferentes dispositivos a la vez se crearon algunas limitaciones. Por ejemplo, no se podían fijar chats en la lista para que salieran arriba. Eso se corrigió más tarde y actualmente sí es posible hacerlo.

Sin embargo, se sigue manteniendo la limitación de no poder compartir la ubicación en tiempo real desde un móvil que no sea el principal. No se ha especificado por parte de la empresa si es un problema técnico o de privacidad, pero supone un inconveniente a la hora de usar un aparato secundario, al menos en el caso de que se use esa función.

Función de Ubicación en tiempo real no disponible

Siempre queda la opción de compartir la ubicación mediante otras aplicaciones, como Google Maps, que no tienen esa limitación. Además, WhatsApp sigue manteniendo la obligación de que el dispositivo principal se conecte a internet cada 14 días, al menos, para mantener la sesión activa en el resto de aparatos.Por si eso fuera poco, tampoco se pueden crear y ver listas de difusión o añadir y eliminar estados en los dispositivos vinculados. Meta debería trabajar más en mejorar este tipo de funciones para que la experiencia sea más sencilla, y no complejizar el uso de una app que tienen en su facilidad de utilización uno de sus principales valores.

