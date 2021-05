La tarjeta gráfica que realmente necesitas: probamos la AMD Radeon RX 6700 XT

Todo el mundo quiere un Ferrari, pero no son, ni de lejos, los coches más vendidos del mercado. Es una lógica que debemos recordar que también aplica a otros sectores, como el de los componentes informáticos.

Si me preguntasen qué tarjeta gráfica me gustaría tener, respondería la RX 6800 XT que pudimos probar en su día, o la RTX 3080; ambas son las verdaderas referencias de AMD y Nvidia, respectivamente, ya que los modelos superiores son incluso más prohibitivos.

Pero si me preguntasen qué gráfica me compraría, la respuesta sería muy diferente, ya que estaríamos hablando de abrir mi cartera; y en ese caso, la mejor opción es optar por el nivel inferior, compuesto por la RTX 3070 de Nvidia, y ahora, la RX 6700 XT de AMD, que con un precio de partida de 480 euros sería mucho más accesible.

Radeon RX 6700 XT

Frecuencia base 2321 MHz Frecuencia máxima 2581 MHz Unidades de cómputo 40 Aceleradores de rayos 40 Rendimiento de cómputo de precisión media máximo 26,43 TFLOPS Potencia típica 230 W (fuente de 650 W recomendada) Conectores eléctricos 8 pin + 6 pin Memoria 12 GDDR6 con Infinity Cache de 98 MB con interfaz de memoria de 192 bit Ancho de banda máximo Hasta 384 GB/s Conexiones DisplayPort 1.4 con DSC

HDMI 2.1

La Radeon RX 6700 XT es una de las tarjetas gráficas más esperadas del mercado. Con la RX 6800 XT, AMD demostró que había vuelto a la posición que nunca debería haber abandonado, como alternativa a Nvidia para jugar a los últimos títulos a 4K.

Basarse en la arquitectura RDNA2 para lanzar una gráfica de gama media/alta era lo que todo el mundo quería de AMD, y la compañía ha cumplido. Estamos ante un modelo claramente 'capado' respecto a su hermano mayor, pero eso está bien: no está dirigido al mismo tipo de jugador.

Radeon RX 6700 XT Adrián Raya Omicrono

En concreto, la RX 6700 XT se planta como una alternativa para jugar a resolución 2K a los últimos juegos sin problemas, y por eso, ahí es donde se ha centrado mi prueba, con un equipo compuesto por un Ryzen 5 3600 y 16 GB de RAM.

Para jugar a 2K

Aunque la página web de AMD afirma que la RX 6700 XT está diseñada para "jugar en 4K con una potencia arrasadora", seamos sinceros: es posible, pero no recomendable. Muchos de los títulos más exigentes tendrán serios problemas para mostrar 60 frames por segundo, aunque son posibles si tocamos la configuración.

Con 12 GB de memoria GDDR6 y la tecnología Infinity Cache, no es que sea un problema de ancho de banda, sino de potencia pura y dura. Es algo evidente cuando bajamos a resolución 2K: aquí es donde esta gráfica realmente brilla y puede dar lo mejor de sí.

3DMark con la Radeon RX 6700 XT Adrián Raya Omicrono

Las pruebas sintéticas fueron las primeras que dejaron clara la situación, con Time Spy de 3DMark mostrando 11.836 puntos en la puntuación de la gráfica. Eso es lo que nos esperábamos, y encaja perfectamente con el hueco que AMD quiere cubrir.

Todos los juegos a tu alcance

La RX 6700 XT es capaz de ejecutar todos los juegos actuales, la mayoría de las veces con los gráficos al máximo y con altas tasas de frames. De hecho, otro motivo por el que deberías asociar un monitor 2K a esta gráfica es por las elevadas tasas de refresco que son posibles.

Jugar a F1 2020 a 170 frames por segundo supone que sería ideal para aprovechar una pantalla a 144 Hz o 165 Hz, y disfrutar de la suavidad del vídeo (y sí, afecta a la conducción).

Doom Eternal con la Radeon RX 6700 XT Adrián Raya Omicrono

Lo mismo podemos decir de Doom Eternal y su rendimiento idéntico, 168 frames por segundo a 2K y gráficos en Ultrapesadilla. La fidelidad visual se ve afectada si juegas con un monitor 4K, pero si no es el caso, el infierno seguirá siendo tan apocalipticamente bonito como siempre.

Para saber cómo la RX 6700 XT se comporta en las peores situaciones, puse uno de los juegos más difíciles para gráficas AMD, Control. El motor gráfico de este título no se lleva muy bien con el equipo rojo, pero aún así mantuvo los ansiados 60 frames por segundo en escenas de acción.

El otro desafío se llamaba Cyberpunk 2077, pero me sorprendió rondar entre 55 y 66 frames por segundo en la ciudad abierta, con caídas a 40 si empezaba a disparar a transeúntes de manera indiscriminada (no me juzguen). Es evidente que hay margen de mejora, pero ajustando los gráficos es perfectamente posible conseguir 60 fps estables a 2K.

Aún queda trabajo

Fue precisamente Cyberpunk 2077 el que dejó en evidencia las grandes debilidades no sólo de esta RX 6700 XT, sino de toda la gama de AMD. Si leíste nuestro artículo sobre la RX 6800 XT, esto no te sorprenderá: AMD aún está por detrás de Nvidia en tecnologías que han demostrado ser importantes para los jugadores.

La buena noticia es que, muy poco a poco, están llegando. El soporte de ray-tracing, por ejemplo, ya está disponible en algunos juegos como Cyberpunk; el problema es que el rendimiento cae en picado cuando lo activamos, mucho más que con una tarjeta RTX de Nvidia, hasta el punto de que se vuelve injugable en muchas situaciones, así que no tenemos más remedio que recortar gráficos para disfrutar de los reflejos y la iluminación superior.

Cyberpunk 2077 con la Radeon RX 6700 XT Adrián Raya Omicrono

AMD tampoco tiene la respuesta a DLSS, la tecnología que usa aprendizaje automático para aumentar la resolución sin coste; de esa manera, es posible ejecutar juegos a resoluciones inferiores y ganar más rendimiento. En Death Stranding esto se notó, ya que no pude jugar a 4K y a 144 Hz, las tasas de frames se quedaban a 10-15 fps de conseguirlo; este es uno de los juegos compatibles con DLSS, y permiten ganar ese rendimiento adicional.

Es con gráficas de gama media como esta RX 6700 XT que una tecnología semejante tiene más que ofrecer; al menos AMD nos ha vuelto a confirmar que su alternativa, FidelityFX Super Resolution, está en camino y están trabajando a marchas forzadas para implementarla. Además, los rumores apuntan a que las gráficas Nvidia también se beneficiarían, al ser un estándar abierto que más juegos y hardware podrían aprovechar.

Gran gráfica... si la encuentras

Con la RX 6700 XT, AMD ha demostrado que su vuelta al ruedo con la RX 6800 no fue un espejismo; la marca roja está aquí para quedarse, con una oferta más amplia de tarjetas gráficas que alcanzan todos los propósitos que se ponen.

La Radeon RX 6700 XT es una genial tarjeta gráfica para jugar a resolución 2K y altas frecuencias de refresco, y en ese sentido, no es una gran sorpresa. Sinceramente, es justo lo que me esperaba y nada más, y no hay nada de malo en ello; a su PVP, es una elección tremenda.

AMD Radeon RX 6700 XT Adrián Raya Omicrono

Pero ese es el problema. Que no la vas a encontrar a su PVP. Seguimos metidos en una de las mayores crisis de la historia del sector, con la mayoría de unidades acabando en granjas de criptomonedas, donde son machacadas hasta la muerte en complejos cálculos matemáticos.

Como resultado, el precio de partida de la RX 6700 XT de las marcas que la han adoptado supera los 1.000 euros con facilidad, con algunos modelos por 1650 euros. Eso es, simplemente, demasiado, y no hay visos de que la situación vaya a mejorar; AMD sólo ha prometido seguir trabajando para responder a la demanda, pero no ha anunciado medidas contra el minado de criptomonedas.

Es una pena, porque la Radeon RX 6700 XT sería probablemente una de las gráficas más populares entre los jugadores en un mundo un poquito más normal.