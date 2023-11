Nueva app de Spotify para televisores llega a España: rediseño completo para parecerse a la app móvil

Es posible que no sepas que puedes convertir tu televisor en un reproductor de música, especialmente si tu Smart TV usa un sistema como Android TV o si usas un dispositivo como el Chromecast de Google. Sólo con eso, ya es posible acceder a Google Play y descargar apps para reproducir música en el televisor, usando los altavoces internos o aprovechando la barra de sonido que tengamos.

Una de las mejores apps es, por supuesto, la app oficial de Spotify para televisores inteligentes; y ahora, se ha renovado con un nuevo diseño que la hace mucho más familiar para los usuarios de la app para Android o el programa para ordenadores.

La propia Spotify ha confirmado que la nueva app para TV pretende obtener una mejor experiencia y seguir los pasos de las apps móviles y de escritorio. En otras palabras, la primera diferencia que notarás si ya has usado la app es que el diseño es muy parecido, y si no la has usado nunca, será más fácil adaptarse a la pantalla más grande.

Spotify para televisores

En concreto, la gran novedad de Spotify para televisores está en la nueva pantalla de inicio. Ahora es más fácil encontrar accesos directos a nuestros favoritos, como las canciones o los artistas que más hayamos reproducido. También aparecerán las últimas canciones que hayamos escuchado, tanto en el televisor como en otros dispositivos, ya que se sincronizará con nuestra cuenta. La parte más importante será la superior, donde se mostrarán recomendaciones personalizadas.

Un gran fallo de la app antigua de Spotify es que sólo podíamos ver la siguiente canción que se iba a reproducir; ahora, la app ha recibido una nueva lista que muestra la canción que se está reproduciendo, además de todas las canciones que vienen a continuación.

Nuevo modo oscuro de Spotify para televisores Spotify

Una novedad que agradecerá mucha gente es el nuevo modo oscuro. En realidad, la app ya tiene un diseño predominantemente oscuro, y este modo afecta sólo a la pantalla de reproducción; cuando está activo, la pantalla se oscurecerá y los elementos visuales no serán tan llamativos, mostrando sólo la cantidad mínima de información. Por lo tanto, este modo puede ser muy útil para dejar el televisor puesto como reproductor, sin que suponga una molestia.

Por último, Spotify por fin permite cambiar de usuario de manera sencilla; algo lógico, ya que a diferencia de un móvil personal, el televisor será usado por todos los miembros de la familia. A partir de ahora, el perfil que esté en uso siempre estará presente en la parte superior derecha de la pantalla, y al pulsar en él podremos cambiar directamente a otro usuario que hayamos configurado en nuestra cuenta.

Todas estas novedades llegarán tanto a televisores inteligentes, como a consolas de videojuegos y dispositivos de ‘streaming’, a los usuarios de Spotify de todo el mundo, incluyendo España; aunque como es habitual, la actualización irá llegando poco a poco.

