Llega el móvil Android más potente de la historia: así es el nuevo Redmagic 9 Pro

Los móviles gaming están en peligro de extinción. En su apogeo, estos dispositivos eran imprescindibles para los jugadores que realmente querían la máxima potencia y la mejor experiencia en sus juegos; pero hoy en día, cualquier móvil tope de gama es más que capaz de ofrecer una experiencia similar. Pero eso no significa que los móviles gaming vayan a desaparecer, porque aún tienen mucho que ofrecer.

Así lo ha demostrado Redmagic, la marca gaming que ha presentado hoy sus móviles más potentes y completos hasta la fecha, el Redmagic 9 Pro y el 9 Pro+; son dispositivos que muestran cómo el sector gaming ha evolucionado, basándose en el ‘hardware’ más potente y exclusivo que se puede conseguir hoy.

Un buen ejemplo lo tenemos en el procesador, un Snapdragon 8 Gen 3, que es el más potente disponible para móviles Android; y aunque ya hay modelos de gama alta, como el Xiaomi 14, que también usan este procesador, Redmagic tiene un par de ases en la manga que lo diferencian del resto.

El móvil más potente de Redmagic

Y es que el hecho de usar el mismo procesador no significa que la potencia sea la misma; es algo que hemos visto ya en las pasadas generaciones de los Snapdragon de tope de gama. El motivo tras esta diferencia está en la gestión del calor generado por el chip; si se alcanzan temperaturas peligrosas, el sistema normalmente reduce las frecuencias, afectando al rendimiento. En el peor de los casos, el móvil se puede ralentizar de manera notable.

Por eso, los dos nuevos modelos de Redmagic usan el nuevo sistema de refrigeración ICE 13, que ahora cubre un área de 10.182 metros cuadrados para disipar el calor generado por el procesador; además, el ventilador interno ahora revoluciona hasta las 22.000 rpm y el disipador cuenta con una conductividad térmica mejorada en un 30%. Según la compañía, todo esto se traduce en que ICE 13 es capaz de reducir la temperatura hasta 18 grados respecto a un disipador convencional. Y para que el calor no se note al usar el móvil, la parte trasera de la pantalla está cubierta por una capa de grafeno.

Refrigeración del Redmagic 9 Pro

El diseño es otro aspecto que ha tenido importancia, y no nos referimos al aspecto agresivo con grafías y números propio de un móvil gaming, sino al diseño de los componentes. Los chasis de los Redmagic 9 Pro están fabricados en aleación de aluminio, y la compañía se ha asegurado de que tanto la pantalla como la trasera sean completamente planas; así que las cámaras no sobresalen del cuerpo del móvil, para que no resulten una molestia al coger el móvil en horizontal. Pese a esto, Redmagic ha conseguido meter un sensor principal Samsung GN5 de 50 Mpx con estabilización óptica, acompañado de un gran angular también de 50 Mpx.

En cuanto a la pantalla, se trata de un panel AMOLED de 6,8 pulgadas fabricado por BOE y con una resolución 2K. Como era de esperar, alcanza frecuencias de 120 Hz, aunque para los jugadores será más importante la frecuencia de regulación del brillo de 2.160 Hz que evitará el síntoma de la vista cansada. Un detalle curioso es que la pantalla no tiene agujero para la cámara frontal de 16 Mpx, sino que está integrada bajo la pantalla; igual que el lector de huellas dactilares basado en tecnología ultrasónica y que también es capaz de medir el ritmo cardíaco.

Redmagic 9 Pro Redmagic

Este móvil también tiene detalles que agradecerán los jugadores, como un puerto ‘jack’ de audio de 3,5mm para conectar auriculares de alta calidad y sin latencia, además de compatibilidad con WiFi 7 e incluso un emisor de rayos infrarrojos, algo que cada vez se ve menos.

Hasta ahora, todas estas características han sido comunes tanto para el Redmagic 9 Pro como para la versión ‘Plus’; la principal diferencia entre ambos dispositivos está en la batería. En el Redmagic 9 Pro la capacidad es de 6.500 mAh, con compatibilidad con carga rápida de hasta 80W; por su parte, el modelo 9 Pro+ tiene una batería más pequeña, de 5.500 mAh, pero a cambio la carga rápida alcanza nada menos que 165 W.

Los nuevos Redmagic 9 Pro han sido lanzados en China con un precio de partida de 4.399 yuan (569 euros); el anuncio de la versión internacional que llegará a España se ha confirmado para el 18 de diciembre, con un lanzamiento definitivo para el 3 de enero de 2024, a un precio por determinar.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan