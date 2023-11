Olvídate de la IPTV: el partido de Champions del Real Madrid gratis y mucho más con lo nuevo de Movistar

Movistar Plus+

Cada vez que una plataforma de IPTV pirata es cerrada por las autoridades, la principal motivación que dan los arrestados y los usuarios está en el acceso y el precio del contenido que quieren ver. Sin embargo, hay maneras de ver contenido de manera completamente legal y pagando muy poco; de hecho, con la nueva oferta de Movistar, podemos incluso verlo gratis.

Y es que Movistar ha anunciado una nueva promoción con motivo del Black Friday, que permite usar Movistar Plus+ totalmente gratis; lo mejor es que, si lo calculamos bien, podemos usarla para ver los partidos de la Champions y La Liga sin tener que pagar un euro, algo que parecía impensable.

Hay que recordar que Movistar Plus+ ya no es exclusivo para clientes de Movistar; la compañía española relanzó el servicio el pasado mes de julio. Lo que hasta entonces era un añadido para los clientes de fibra y móvil de Movistar se convirtió en una plataforma de streaming independiente que puede contratar cualquier persona sin importar la operadora que tenga.

Pese a que Movistar Plus+ ya está disponible para todos los españoles, puede que haya mucha gente que no se haya dado cuenta de que ya puede obtener el servicio; y esta promoción sin duda alguna va a ayudar a redescubrirlo. Y es que cualquier usuario podrá usar Movistar Plus+ sin necesidad de pagar.

La promoción consiste en acceso gratuito a Movistar Plus+ durante siete días; por lo tanto, es algo parecido al periodo de prueba gratuito que otras plataformas como Netflix han usado para captar clientes. Durante esos siete días, podremos ver cualquier contenido en la plataforma sin limitaciones, como si estuviésemos pagando por el servicio.

Lo bueno de esta promoción es que podemos usarla cuando queramos; los siete días cuentan sólo a partir del primer día que nos apuntemos. Por lo tanto, si lo calculamos bien, podemos ver muchos de los eventos deportivos y estrenos que la plataforma recibirá en los próximos días; un buen ejemplo es el partido Real Madrid – Nápoles de la Champions League, que se celebrará el próximo 29 de noviembre. Por lo tanto, si nos apuntamos ahora podremos verlo gratis.

Un detalle importante es que la promoción está disponible sólo hasta el 29 de noviembre; por lo tanto, sólo tenemos hasta ese día para obtener el periodo de 7 días gratuitos. Cuando termine el plazo de una semana, la cuenta perderá acceso a los contenidos, pero no se borrará; por lo tanto, si queremos seguir usando el servicio podremos empezar a pagar en la misma cuenta.

