Adiós a la IPTV: las alternativas de Samsung, LG y Xiaomi para tener televisión gratis sin pagar

Las IPTV se encuentran actualmente en el punto de mira de gobiernos, instituciones y policía debido al uso de este protocolo para la reproducción de contenido pirata. No todas las IPTV son piratas, pero es fácil caer en la emisión de una. Desde las mismas Smart TV de fabricantes como Samsung, Xiaomi o LG se está empezando a ofrecer una serie de canales gratuitos que pueden cubrir las necesidades de muchos usuarios en España.

Contar con los canales gratuitos de estos gigantes de la tecnología tiene algunas ventajas. Una de las mayores es que la app ya viene preinstalada, por lo que no hace falta ni iniciar sesión ni nada similar: se lanza y se disfruta del contenido directamente. Uno de los contras de estas plataformas gratuitas es que están adheridas al uso del televisor de la marca (a excepción de Xiaomi). Es decir, que desde una Smart TV de LG no podrás ver Samsung TV Plus.

Teniendo en cuenta esta serie de requisitos, es más fácil adentrarse en la primera de las tres plataformas: Samsung TV Plus. El contenido que ofrece el fabricante coreano está vinculado al uso de uno de sus Smart TV, así que en este caso se podrá acceder a un gran contenido para una compañía que está trabajando para ampliarlo, tal como sucedió hace pocas semanas: ofrece acceso a La LIGA+.

Samsung TV Plus

En ese anuncio hecho por Samsung, también se incluyeron otras novedades como fue la serie Narcos y diez canales nuevos como David el Gnomo & Friends, Negocios TV, France 24 FAST, Tennis Channel, World Poker Tour, Motorvision, Vevo Navidad y Travelxp. Samsung TV Plus se ofrece de forma gratuita en los Smart TV de la compañía y puede que en algunos canales puedan aparecer anuncios.

Otros canales que están siendo tendencia son Todo Crimen, La 1 (por MasterChef), Pocoyó para los más peques de la casa o curiosidades del mundo de las celebridades con MTV Cribs. Hay en total de 114 canales distribuidos en todas estas categorías:

Entretenimiento : La 1, La 2, Azteca Internacional, MTV Catfish, MTV Cribs, MTV Originals, FailArmy, People are Awesome, Encantador de perros, The Pet Collective, Vivir con perros, Vivir con gatos, Comedia Made in Spain, Teen Vee, Trailers, Just for Laughs y Estilo y Vida - Rakuten TV.

: La 1, La 2, Azteca Internacional, MTV Catfish, MTV Cribs, MTV Originals, FailArmy, People are Awesome, Encantador de perros, The Pet Collective, Vivir con perros, Vivir con gatos, Comedia Made in Spain, Teen Vee, Trailers, Just for Laughs y Estilo y Vida - Rakuten TV. Drama : Todo Crimen, Los vigilantes de la playa, Corazón, Los Asesinatos de Midsomer, Crimen - Rakuten TV, Tu Cine, Las Reglas del juego, Stormcast Novelas, Todo Novelas, Doctor Who, BBC Drama, Vive Kanal D Drama y el Comisario.

: Todo Crimen, Los vigilantes de la playa, Corazón, Los Asesinatos de Midsomer, Crimen - Rakuten TV, Tu Cine, Las Reglas del juego, Stormcast Novelas, Todo Novelas, Doctor Who, BBC Drama, Vive Kanal D Drama y el Comisario. Factual : Dateline 24/7, BelAir TV, INFAST, Documentales - Rakuten TV, Love the Planet y WaterBear.

: Dateline 24/7, BelAir TV, INFAST, Documentales - Rakuten TV, Love the Planet y WaterBear. Naturaleza : Nature Time y WildEarth.

: Nature Time y WildEarth. Noticias : Euronews en directo, 24H, Negocios TV, El Confidencial, CNBC, CNN Fast, NBC News NOW, El País, France 24 Fast, Bloomberg TV+, Bloomberg Originales y Ticker News.

: Euronews en directo, 24H, Negocios TV, El Confidencial, CNBC, CNN Fast, NBC News NOW, El País, France 24 Fast, Bloomberg TV+, Bloomberg Originales y Ticker News. Estilo de vida: Mi Chimenea, Televisión Consciente, !Hola! Play, Fashion TV, Travelxp, GoUSA TV, Ideas en 5 minutos, Pluto TV Cocina y Tastemade.

Deportes : Teledeporte, La Liga, FIFA+, MyPadel TV, Tennis Channel, World Poker Tour y Trace Sportstars.

: Teledeporte, La Liga, FIFA+, MyPadel TV, Tennis Channel, World Poker Tour y Trace Sportstars. Extremo : Surf Channel.

: Surf Channel. Infantil : Clan, iCarly, SuperToons TV, 100% Navidad - Rakuten TV, Heidi & Maya, Caillou, Pluto TV Animakids, Rabbids: La invasión, Bob Esponja, Pluto TV Kids,Rugrats, Pocoyó y duckTV.

: Clan, iCarly, SuperToons TV, 100% Navidad - Rakuten TV, Heidi & Maya, Caillou, Pluto TV Animakids, Rabbids: La invasión, Bob Esponja, Pluto TV Kids,Rugrats, Pocoyó y duckTV. Música : Vevo Navidad, Vevo Latino, Sol Música, Vevo Pop, Trace Latina, Trace Urban, Qwest TV, Vevo 70s & 80s, Deluce Lounge HD, Clubbing TV, Flash y Vivaldi TV.

: Vevo Navidad, Vevo Latino, Sol Música, Vevo Pop, Trace Latina, Trace Urban, Qwest TV, Vevo 70s & 80s, Deluce Lounge HD, Clubbing TV, Flash y Vivaldi TV. Películas : Runtime Romance, Comedias - Rakuten TV, Grjngo - Películas del oeste, Bigtime - Películas gratis, Cine Feel Good - Verdi TV, Cines Verdi TV, Pluto TV Cine Estelar, Dark Matter TV, Runtime, Runtime Acción, Runtime Comedia, Cine Friki, Mytime Movie Network, Cine Español - Rakuten TV, Películas Románticas, Cine clásico, Cortos, Películas Top - Rakuten TV, Dramas - Rakuten TV y Acción - Rakuten TV.

: Runtime Romance, Comedias - Rakuten TV, Grjngo - Películas del oeste, Bigtime - Películas gratis, Cine Feel Good - Verdi TV, Cines Verdi TV, Pluto TV Cine Estelar, Dark Matter TV, Runtime, Runtime Acción, Runtime Comedia, Cine Friki, Mytime Movie Network, Cine Español - Rakuten TV, Películas Románticas, Cine clásico, Cortos, Películas Top - Rakuten TV, Dramas - Rakuten TV y Acción - Rakuten TV. Motor: Top Gear en Español y Motorvision.

LG Channels

LG cuenta con otra gran oferta televisiva gratuita y la capacidad de poder reproducir contenido en demanda. Es decir, que se puede pasar a esta categoría para ver una lista de películas que se pueden reproducir en todo momento como si se estuviera ante la parrilla de Netflix.

LG Channels puede pasar fácilmente de los más de 1.000 canales, y es justamente una de sus mayores problemas, ya que desde la interfaz no hay una lista de categorías, sino que simplemente hay que pasar por el directo, en demanda o un home donde está el contenido clasificado, aunque sin muchos matices o en profundidad.

Justamente LG Channels 3.0 ha llegado hace bien poco después del anuncio de LG en septiembre con esas secciones mencionadas de vídeo en demanda, en directo o la pantalla de inicio. Estos son los canales disponibles en España de LG Channels:

Cine : Rakuten TV Thrillers, Pluto Horror, Pluto Cine Estelar, Rakuten TV Drama, Pluto Cine Romántico, Cine Feel Good, Pluto Thrillers, Runtime Crimen, Runtime Comedia, Runtime Clásicos, Cines Verdi TV, ArtFlix, Grjngo, Cine Clásico, Runtime Acción, Pluto Cine Clásico, Pluto Cine Acción, Wu Tang, Rakuten TV Pelis Top, Rakuten TV Cine Español, Rakuten TV Romántico, Rakuten TV Comedia, Pluto Western, Runtime Thriller-Terror, Tu Cine, Pluto Cine Comedia, Runtime Romance, Top Cine, Rakuten TV Acción, Film Stream y Pluto Cine Drama.

: Rakuten TV Thrillers, Pluto Horror, Pluto Cine Estelar, Rakuten TV Drama, Pluto Cine Romántico, Cine Feel Good, Pluto Thrillers, Runtime Crimen, Runtime Comedia, Runtime Clásicos, Cines Verdi TV, ArtFlix, Grjngo, Cine Clásico, Runtime Acción, Pluto Cine Clásico, Pluto Cine Acción, Wu Tang, Rakuten TV Pelis Top, Rakuten TV Cine Español, Rakuten TV Romántico, Rakuten TV Comedia, Pluto Western, Runtime Thriller-Terror, Tu Cine, Pluto Cine Comedia, Runtime Romance, Top Cine, Rakuten TV Acción, Film Stream y Pluto Cine Drama. Comedia : Comedia Made in Spain, Filmrise Sci-Fi, Runtime Cine y Series, Alien Nation y Canal Vaya Semanita.

: Comedia Made in Spain, Filmrise Sci-Fi, Runtime Cine y Series, Alien Nation y Canal Vaya Semanita. Series : Runtime Curro Jiménez, Pluto Telenovelas, Pluto Scifi, Big Time Rush, The Nokdu Flower, Los Asesinatos de MidSomer, Pluto Anime, Archivos Forenses, Runtime Ana y los 7, Constance Meyer, Cinderella and four Knights, The Heirs, Star Trek, Doctor Who, Sensación de Vivir, Melrose Place, El Comisario, Los Ángeles de Charlie, My Sassy Girl, Las Reglas del Juego, Pluto Series Comedia, Mutante X, Pluto Series, Uncontrollably Fond, Gracefull Family, I can hear your voice, La Chica Invisible, Boys over Flowers, Stormcast Novelas, Runtime Series, Forest, Master's Sun, Ana y los Siete, South Park, A las 11 en Casa y Andrómeda.

: Runtime Curro Jiménez, Pluto Telenovelas, Pluto Scifi, Big Time Rush, The Nokdu Flower, Los Asesinatos de MidSomer, Pluto Anime, Archivos Forenses, Runtime Ana y los 7, Constance Meyer, Cinderella and four Knights, The Heirs, Star Trek, Doctor Who, Sensación de Vivir, Melrose Place, El Comisario, Los Ángeles de Charlie, My Sassy Girl, Las Reglas del Juego, Pluto Series Comedia, Mutante X, Pluto Series, Uncontrollably Fond, Gracefull Family, I can hear your voice, La Chica Invisible, Boys over Flowers, Stormcast Novelas, Runtime Series, Forest, Master's Sun, Ana y los Siete, South Park, A las 11 en Casa y Andrómeda. Deportes : Hard Knocks, Fighting Championship World Billiards TV, PFL MMA, Glory Kickboxing, LaLiga+, FAST FIFA+, Surf Channel TV, Unbeaten, Fuel TV, Billiard TV y MMA TV.

: Hard Knocks, Fighting Championship World Billiards TV, PFL MMA, Glory Kickboxing, LaLiga+, FAST FIFA+, Surf Channel TV, Unbeaten, Fuel TV, Billiard TV y MMA TV. Motor : Canal Top Gear, MTRSPT1 y Pluto Motor.

: Canal Top Gear, MTRSPT1 y Pluto Motor. Juegos : World Poker Tour.

: World Poker Tour. E-Sports y Videojuegos : Game Play Global y StarCraft II League.

: Game Play Global y StarCraft II League. Telerrealidad : This Is Happening, MTV Catfish, Canal Ice Pilots, My Little Pet, Infamous TV, K-Star Golf, Infast, This Old House, MTV Vergüenza Ajena, MTV Tattoo a Dos, Los Nuevos Detectives, MTV Realities, People are Awesome, Pluto Paranormal, FailArmy, Show Champion, Pluto TV True Crime, MTV Originals, Dingo, Ciudadanos por el Mundo, The Pet Collective, SBS Inkigayo, Todo Crimen, YG TV ,MTV Geordies, El Encantador de Perros, MTV Teen Mom, MTV Jerseys, Rakuten TV Crimen, Running Man, Los Archivos del FBI, Cazador de Homicidas, Bondi Vet, @K-Music, New KFood, Weather Spy y Empeños a lo Bestia.

: This Is Happening, MTV Catfish, Canal Ice Pilots, My Little Pet, Infamous TV, K-Star Golf, Infast, This Old House, MTV Vergüenza Ajena, MTV Tattoo a Dos, Los Nuevos Detectives, MTV Realities, People are Awesome, Pluto Paranormal, FailArmy, Show Champion, Pluto TV True Crime, MTV Originals, Dingo, Ciudadanos por el Mundo, The Pet Collective, SBS Inkigayo, Todo Crimen, YG TV ,MTV Geordies, El Encantador de Perros, MTV Teen Mom, MTV Jerseys, Rakuten TV Crimen, Running Man, Los Archivos del FBI, Cazador de Homicidas, Bondi Vet, @K-Music, New KFood, Weather Spy y Empeños a lo Bestia. Documentales : Pluto Documentales, GoUSA, Wild Earth, Nature Time, Naturaleza, Rakuten TV Documentales, Pluto Historia, Buen Viaje, Pluto Animales, Water Bear, Love Wine y Travel XP.

: Pluto Documentales, GoUSA, Wild Earth, Nature Time, Naturaleza, Rakuten TV Documentales, Pluto Historia, Buen Viaje, Pluto Animales, Water Bear, Love Wine y Travel XP. Divulgación : Inglés Total.

: Inglés Total. Música : Sol Música, Stingray Karaoke, Qello Concerts, Stingray Classic Rock, Stingray Hot Country, Trace Brazuca, Qwest, Clubbing TV, Vivaldi, Trace Latina, Stingray Greatest Hits, Stingray Hit List, Stingray Remember the 80s, Stingray LatinPop, VH1 Classics, Trace Urban, Stingray Hip-Hop, Stingray Pop Adult, Flash TV y Stingray Soul Storm.

: Sol Música, Stingray Karaoke, Qello Concerts, Stingray Classic Rock, Stingray Hot Country, Trace Brazuca, Qwest, Clubbing TV, Vivaldi, Trace Latina, Stingray Greatest Hits, Stingray Hit List, Stingray Remember the 80s, Stingray LatinPop, VH1 Classics, Trace Urban, Stingray Hip-Hop, Stingray Pop Adult, Flash TV y Stingray Soul Storm. Hogar : Nesting TV, Gusto TV, Pluto Cocina, Food 52, Mi Casa y Tastemade.

: Nesting TV, Gusto TV, Pluto Cocina, Food 52, Mi Casa y Tastemade. Magazine : Speedvision, Trailers, My Surf TV, Refresh my Soul, Fashion TV, The Boat Show, Trace Sports Stars, Rakuten TV Estilo y Vida, Demand Africa, Hola Play, WatchMojo, My Padel TV y INTI Origin.

: Speedvision, Trailers, My Surf TV, Refresh my Soul, Fashion TV, The Boat Show, Trace Sports Stars, Rakuten TV Estilo y Vida, Demand Africa, Hola Play, WatchMojo, My Padel TV y INTI Origin. Noticias : Bloomberg TV+, JTBC News, Euronews, AfricaNews, CNN Fast y YTN.

: Bloomberg TV+, JTBC News, Euronews, AfricaNews, CNN Fast y YTN. Actualidad : Bloomberg Originals, El País, Moconomy, The Guardian, En el Punto de Mira y Sports Grid.

: Bloomberg Originals, El País, Moconomy, The Guardian, En el Punto de Mira y Sports Grid. Infantil : Baby Shark TV, Canal Kongsuni, Duck TV, Tobot, Hello Cocobi, Robocar Poli, Detective Conan, Rugrats, MojiTV, Las Tortugas Ninja, Bob Esponja, Baby Einstein, Pluto Teen Stars, Erase una vez, Pluto Junior, Brat TV y Icarly.

: Baby Shark TV, Canal Kongsuni, Duck TV, Tobot, Hello Cocobi, Robocar Poli, Detective Conan, Rugrats, MojiTV, Las Tortugas Ninja, Bob Esponja, Baby Einstein, Pluto Teen Stars, Erase una vez, Pluto Junior, Brat TV y Icarly. Religión : Dove Channel.

: Dove Channel. Relajación: Naturevision, Loupe, TV Consciente y Stingray Naturescape.

Xiaomi MiTV+

La gran diferencia de la oferta televisiva de Xiaomi MiTV+ respecto a la de LG y Samsung es que no se necesita tener una Smart TV de la marca china. Teniendo una Smart TV con Android TV o Google TV se podrá acceder a la app en la Google Play Store para su instalación gratuita.

MiTV+ ofrece actualmente más de 240 canales clasificados por distintas temáticas a través de una lista muy completa en el que momento uno inicie la app en su televisor inteligente. Sí que es verdad que el catálogo de canales tiene gran preferencia por el inglés, pero los hay en castellano, más de 62 en total. Lo mismo sucede con la calidad de imagen que dependerá del canal, pero aquí mejor olvidarse de contenidos que pasen del HD como el 4K.

La verdad que la interfaz de Xiaomi MiTV+ ayuda mucho para encontrar contenido de calidad y a la vez consta de una parrilla horaria que permite ver el programa que se está emitiendo, cuando acabará o mismamente el siguiente que echarán en uno de las decenas de canales con el que cuenta esta gran oferta gratuita de Xiaomi. Estos son todos sus canales en español, ya que cuenta con gran variedad de internacionales:

Noticias : Euro News español, El País, The Guardian y El Confidencial.

: Euro News español, El País, The Guardian y El Confidencial. Deportes : La Liga+ y motorsport.tv.

: La Liga+ y motorsport.tv. Hogar : Pluto TV Cocina, Estilo & Vida, ¡Hola! Play, Tastemade, Estilo de Vida Rakuten TV y Ideas en cinco minutos.

: Pluto TV Cocina, Estilo & Vida, ¡Hola! Play, Tastemade, Estilo de Vida Rakuten TV y Ideas en cinco minutos. Series : Los Asesinatos de Midsomer, Rakuten TV Thrillers, Runtime Thriller + Terror, Rakuten TV Drama, Runtime Romance, Runtime Series, Runtime Cines y Series, Latino Classic TV, Paranormal Pluto TV, Vivir con Gatos, Vivir con Perros, Novelas, Nosey Escándalos, Telenovelas Pluto TV, Revry LatinX, Todo Novelas, Crimen Rakuten TV, La casa del Jaripeo, Archivos Forenses y El comisario.

: Los Asesinatos de Midsomer, Rakuten TV Thrillers, Runtime Thriller + Terror, Rakuten TV Drama, Runtime Romance, Runtime Series, Runtime Cines y Series, Latino Classic TV, Paranormal Pluto TV, Vivir con Gatos, Vivir con Perros, Novelas, Nosey Escándalos, Telenovelas Pluto TV, Revry LatinX, Todo Novelas, Crimen Rakuten TV, La casa del Jaripeo, Archivos Forenses y El comisario. Cine : Pluto TV Cine Acción, Cine Español Rakuten TV, Sin Filtros, Cines Verdi TV, Cine Feel Good Verdi TV, Cine Clásico, Film & Co, Flou Cine, Tu Cine, Pelimex, 100% Navidad Rakuten TV, La corriente, Inti Origin y Comedia Made in Spain.

: Pluto TV Cine Acción, Cine Español Rakuten TV, Sin Filtros, Cines Verdi TV, Cine Feel Good Verdi TV, Cine Clásico, Film & Co, Flou Cine, Tu Cine, Pelimex, 100% Navidad Rakuten TV, La corriente, Inti Origin y Comedia Made in Spain. Infantil : Aprende inglés con Pocoyó, Súper Simple, Yu-Gi-Oh, Songs, Tayo+, Caillou, Baby First, 123 GO!, Cartoon tv, Cartoon classics, Kids TV, Pitufo TV y Pocoyó.

: Aprende inglés con Pocoyó, Súper Simple, Yu-Gi-Oh, Songs, Tayo+, Caillou, Baby First, 123 GO!, Cartoon tv, Cartoon classics, Kids TV, Pitufo TV y Pocoyó. Documentales : Rakuten TV Documentales y Love Planet.

: Rakuten TV Documentales y Love Planet. Relajación : TV Consciente.

: TV Consciente. Formación: English TV.

En definitiva, hay una oferta muy completa con las dos primeras de Samsung y LG y una tercera, la de Xiaomi, que permite ser instalada en los Chromecast TV o Google TV, así que la oportunidad está ahí con canales de gran calidad y por temáticas para encontrar un nicho de información o contenido que cubra cualquier necesidad.

