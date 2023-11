Google conecta su IA con YouTube: algunas de las preguntas que puedes hacer a Bard ahora que 've' vídeos

Si Sundar Pichai tuvo la palabra IA en cada frase que soltó en la keynote de Google I/O de este año no era por nada, sino porque Google pretende llevar a Bard a cada uno de los servicios y apps que tiene en su poder. Uno de los máximos ejemplos es la nueva incorporación de hoy que va a permitir que la IA de Google responda al usuario por el contenido de un vídeo en YouTube.

Aquí Google va a la par que Microsoft con Bing Chat y Copilot para llevarlos al ecosistema que tiene en propiedad con Windows y demás apps y servicios como Microsoft 365. El poder de la IA atrae y es ahora misma la tendencia máxima en la tecnología. Y es a través de las extensiones para Bard con las que Google quiere ampliar las posibilidades de su IA generativa.

Y es hoy mismo cuando Google ha actualizado su chatbot Bard para que se puedan tener conversaciones más profundas con su IA cuando se pregunte por vídeos en YouTube. El gigante tecnológico ha anunciado que ha expandido las capacidades de la extensión de YouTube para Bard para que cuando esté activa la IA generativa pueda entender el contenido del vídeo.

¿Cuántos huevos se usaron en la receta?

Google puso como ejemplo una pregunta sobre cuántos huevos fueron usados en un vídeo para una receta de una tarta. Android Authority también ha hecho pruebas y hay una gran utilidad para los vídeos de hazlo por ti mismo o DYI: preguntar a Bard por las herramientas específicas que fueron usadas.

Se le puede preguntar a Bard por los restaurantes que aparecieron en tal vídeo o esa tienda de gourmet donde un chef fue a adquirir cierta especia difícil de encontrar. Son solamente unos ejemplos de lo que puede hacer esta extensión de YouTube para Bard. Se puede decir que es una ampliación a la actualización de septiembre en la que se introdujo la integración con otros productos de Google como son Docs, Maps, Lens, Vuelos y Hoteles.

Lo que se desconoce es cómo estas preguntas a Bard sobre YouTube va a afectar a los creadores de contenido, ya que si no hace falta ver el vídeo teniendo a mano la respuesta de Bard, esto supone un número menor de reproducciones del vídeo. Y es que incluso no hará falta ni volver a reproducirlo desde un minuto en concreto para que la IA de Google ofrezca la respuesta deseada. De hecho, The Verge ha enviado la pregunta a Google para ver qué sucede con esta nueva experiencia y cómo afectará a los creadores de contenido.

En España de momento no está disponible la extensión para ser activada desde Bard; se supone que debe aparecer en la esquina superior derecha al lado de los botones de histórico de chat, preguntas y el icono de rueda dentada. Si apareciese, simplemente se activa y se podrá solicitar preguntas a Bard sobre los vídeos de YouTube que uno quiera.

