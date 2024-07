Google Play cambia para siempre: encontrar apps, ofertas, pelis, juegos y libros va a ser más fácil que nunca

Para la inmensa mayoría de los usuarios de móviles Android, la Google Play Store es el lugar desde el que se descargan y se actualizan las apps, punto. Aunque en el pasado Google ha expandido Play para ir más allá de las apps, en la práctica esos intentos no han llegado a cuajar; eso puede cambiar con una nueva filosofía para Google Play, que viene con importantes cambios bajo el brazo.

Básicamente, Google quiere convertir a Google Play en algo más que una tienda de apps: en una “experiencia” en la que descubrir todo tipo de contenido nuevo, no sólo apps. Y sí, evidentemente la Inteligencia Artificial va a tener mucho protagonismo en esta nueva experiencia, pero sorprendentemente, Google no va a depender en exclusiva de esta tecnología, y también va a usar a expertos humanos para algunas de las funciones.

Los cambios en Google Play no son evidentes a simple vista, porque no vienen con un rediseño bajo el brazo; pero sí que empezaremos a notarlos en nuevas secciones y funciones integradas. Por ejemplo, en una nueva sección de Cómics que ofrece acceso a clásicos como One Piece directamente en la app y que por el momento, estará disponible primero en Japón. Pero, sobre todo, las novedades de Google Play se centran en las recomendaciones de contenido y apps.

Por ejemplo, los resúmenes generados por IA que ya fueron anunciados en el Google I/O ahora son incluso más completos y pueden convertirse en lo único que necesitamos para decidir si queremos instalar una app nueva.

La nueva función muestra un resumen de las funciones de la app, eliminando toda la ‘morralla’ de la descripción y explicando en pocas palabras qué es lo que puede hacer; por ejemplo, listando los efectos y filtros que tiene una app de edición de fotos. También permitirá comparar apps parecidas o que estén en categorías similares, para permitirnos elegir la que mejor se adapta a nuestras necesidades.

Nuevo resumen de funciones de una app en Google Play Google El Androide Libre

Sin embargo, Google no dependerá sólo de la IA para estas recomendaciones, mostrando listas creadas por humanos de contenido y apps que pueden interesarnos; como por ejemplo, una lista de las mejores apps para hacer maratones.

Los juegos también serán mas fáciles de encontrar, gracias a las nuevas recomendaciones personalizadas de juegos. Google se ha dado cuenta de que las recomendaciones basadas en intereses son muy limitadas, y por eso ahora permite seleccionar varios intereses al mismo tiempo (como acción y ‘shooter’, por ejemplo) para delimitar más las recomendaciones y que no se muestren juegos que no nos interesan.

Nuevo widget de Colecciones de Google Play Google El Androide Libre

Pero tal vez el mayor cambio lo tenemos en un nuevo widget de Google Play, llamado Colecciones (‘Collections’). Al instalar el widget en la pantalla de inicio, Google Play podrá mostrarnos recomendaciones basadas en contenido de nuestras apps. No es ningún secreto que Google sabe mucho de nosotros, pero por fin podemos hacer útil esa información con acceso directo a ofertas que nos podrían interesar, nuevos estrenos de nuestros actores favoritos, o el libro que estábamos esperando y que no sabíamos que había salido.

Collections se conecta con nuestras apps a través de una API ya existente para mostrar este contenido; por ejemplo, para seguir escuchando la lista que teníamos en Spotify o la serie que estábamos viendo en Amazon Prime Video. Sin embargo, no todas las apps son compatibles (sólo las que usen la API en cuestión) y el usuario puede seleccionar las apps que no queremos que aporten datos. Por el momento, Collections está disponible sólo en los Estados Unidos.