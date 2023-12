Revolución en Google Play: instalar apps en tu móvil va a cambiar para siempre

La Google Play Store es la tienda de apps que viene preinstalada por defecto en la inmensa mayoría de los móviles Android vendidos en España. Aunque existan métodos alternativos para instalar apps, incluyendo tiendas rivales, en la práctica la mayoría de los usuarios ya tiene pocos motivos para usar otra cosa que no sea la Play Store.

Este posible monopolio fue el objeto de una gigantesca demanda en los Estados Unidos, realizada por 36 estados y el Distrito de Columbia por supuestas prácticas anticompetitivas; los estados alegaban que Google habría realizado cambios en Android para forzar al usuario a usar la Play Store, donde la compañía ingresa una porción de todas las compras.

Dos años después, Google ha confirmado que llegó a un acuerdo con los demandantes el pasado mes de septiembre que permitirá esquivar el proceso legal. Como parte del acuerdo, Google pagará 700 millones de dólares (640 millones de euros) a un fondo dedicado “al beneficio de los usuarios”; pero para el usuario medio, los cambios que recibirá Android pueden ser más interesantes.

Cambios en Google Play

Como parte del acuerdo, Google se ha comprometido a facilitar la carga de apps, un proceso conocido como ‘sideloading’; básicamente, eso implica que instalar apps que no están en Google Play será más fácil que nunca, y con menos obstáculos.

En realidad, ya es muy fácil cargar apps de Android que no están en la tienda; sólo es necesario dar un par de pasos, pero para el usuario medio, pueden ser demasiados, por no decir nada del lenguaje técnico usado. En la actualidad, es necesario pasar por un par de mensajes de advertencia con mensajes que dejan claro que estamos haciendo algo peligroso, y que la instalación de apps se bloquea “por tu seguridad”. Si descargamos una app en formato APK de una página web, por ejemplo, no nos dejará instalarla hasta que realicemos todo el proceso de configurar los permisos.

El nuevo método es mucho más sencillo y directo, y con un lenguaje más claro. Cuando intentemos instalar una app que no hemos conseguido de la Play Store, ahora aparecerá un mensaje emergente que nos indicará que el móvil no está configurado para instalarla; la gran diferencia es que podremos activar la instalación directamente desde este mensaje emergente con sólo un toque.

Según ha confirmado Google, las dos pantallas actuales se han reducido a una, por lo que debería ser mucho más sencillo para el usuario medio. Sin embargo, se mantendrá la advertencia de que la instalación de apps de fuera de Google Play puede poner nuestro móvil y nuestros datos "en riesgo"; aunque esa es una advertencia que los usuarios siempre deberían tener en cuenta a la hora de instalar apps desconocidas (incluso si vienen de fuentes fiables).

Este cambio se suma a otros que la compañía ya anunció para Android 14, como una mayor compatibilidad con tiendas de terceros. Estas tiendas tendrán acceso a funciones que hasta ahora eran exclusivas de la Play Store, como la actualización automática de apps en segundo plano. Como parte del nuevo acuerdo, Google también se compromete a permitir que los fabricantes ofrezcan la opción de usar Play Store u otra tienda de apps. Por lo tanto, en el futuro es muy posible que más móviles vengan con dos tiendas de apps preinstaladas para usar la que queramos.

