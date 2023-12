El WiFi no funciona en tu portátil: el fallo de Windows que hace el internet lento y cómo puedes solucionarlo

Normalmente, que tu sistema operativo reciba una nueva actualización es una buena noticia. Puede que el fabricante haya descubierto un ‘bug’ de seguridad y lo haya cerrado, haciendo tu sistema más seguro; o puede que haya implementado una nueva funcionalidad muy útil. Sin embargo, hay ocasiones en las que las actualizaciones meten más problemas de los que solucionan, y lamentablemente, Windows 11 ya ha tenido un par de esas.

Por ejemplo, hace poco hablamos en EL ESPAÑOL – El Androide Libre de un fallo de Windows que hace que tus juegos vayan peor, y todo por culpa de una actualización lanzada por Microsoft. El caso de hoy es muy parecido, pero en vez de afectar al rendimiento, afecta a un importante componente de tu ordenador: la conexión WiFi.

Según muchos usuarios y varias universidades, la última actualización de Windows 11, publicada el pasado 12 de diciembre, ha introducido un ‘bug’ que afecta al funcionamiento de adaptadores WiFi fabricados por Qualcomm y MediaTek, que impide la conexión normal a las redes disponibles.

Fallo de WiFi en Windows 11

En concreto, la actualización culpable parece ser la que tiene número de versión KB5033375, que se instaló a través de Windows Update como la mayoría. Según Microsoft, esta actualización soluciona algunos problemas de seguridad en Windows, modificando la funcionalidad interna del sistema operativo para evitar ataques maliciosos de hackers. Sin embargo, todo indica que esos cambios también afectaron a la gestión de las redes WiFi en Windows usando ciertos chips de Qualcomm y MediaTek.

Los síntomas son evidentes: algunos los usuarios no pueden conectarse a redes WiFi, por lo que la única manera que tienen de obtener una conexión a Internet es con cable, algo que no siempre es posible con un ordenador portátil o en ciertas localizaciones. Otros usuarios, en cambio, reportan caídas en el rendimiento, y su conexión va tan lenta que no pueden navegar por Internet. Pero sobre todo, el fallo parece afectar más a los usuarios que se conectan a través de puntos de acceso WiFi como los que hay en lugares públicos, y por eso las universidades son algunas de las grandes afectadas; la Universidad de Brunel en Londres y la Universidad de New Haven ya han publicado sendos avisos a sus estudiantes para evitar esta actualización.

Por el momento, Microsoft no ha realizado declaraciones al respecto; aunque es de esperar que en una futura actualización este problema se solucione. Mientras tanto, la única manera de arreglar el problema y recuperar el WiFi en nuestro ordenador es desinstalar la actualización que está dando problemas.

Para ello, primero tenemos que abrir el menú Inicio y pulsar en “Configuración”; aquí, entramos en la sección “Windows Update”. La sección que nos interesa es la de “Historial de actualizaciones”. En esta página, tenemos que bajar y pulsar el botón “Desinstalar actualizaciones”.

Aquí aparecerá una lista de las últimas actualizaciones instaladas por Windows; tenemos que buscar la que tiene el número de versión KB5033375, y pulsar en “Desinstalar”. Después de reiniciar el ordenador deberíamos haber recuperado el WiFi.

